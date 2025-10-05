Điểm sáng “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được Trường THPT Yên Lạc (xã Yên Lạc) triển khai hiệu quả, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Bằng những giải pháp đồng bộ, sáng tạo, nhà trường không chỉ đổi mới phương pháp giảng dạy, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh mà còn xây dựng cảnh quan sư phạm xanh - sạch - đẹp, tạo dựng môi trường giáo dục tích cực, an toàn và nhân văn, nơi mỗi ngày học sinh đến trường thực sự là một ngày vui.

Học sinh Trường THPT Yên Lạc trao đổi phương pháp học tập.

Xác định phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” là động lực quan trọng nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, Trường THPT Yên Lạc đã chú trọng triển khai phong trào theo hướng thực chất, đi vào chiều sâu.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương, Phó hiệu trưởng Trường THPT Yên Lạc cho biết: “Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được triển khai gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lồng ghép với các nội dung của phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”...

Hằng năm, nhà trường đều tổ chức phát động thi đua, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên và học sinh về ý nghĩa của phong trào. Đồng thời, quan tâm thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến, những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong triển khai phong trào”.

Ban Giám hiệu nhà trường đối thoại với học sinh.

Cụ thể hóa các nội dung của phong trào, các cán bộ, giáo viên Trường THPT Yên Lạc luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh phong trào tự học, tự bồi dưỡng; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và nghiên cứu khoa học; phát huy sáng kiến kinh nghiệm, đổi mới phương pháp dạy học. Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên của nhà trường không ngừng được nâng lên.

Hiện nay, trường có 100% cán bộ, giáo viên đều đạt chuẩn trở lên, trong đó hơn 41% trên chuẩn, 4 đồng chí đang theo học chương trình đào tạo Thạc sĩ. Để xây dựng môi trường học tập thân thiện, các giáo viên luôn chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng nhằm tạo sự hứng thú, giúp học sinh tiếp thu bài tích cực. Đồng thời, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá để phát huy tính sáng tạo, chủ động của các em, khuyến khích sự chuyên cần, ý thức vươn lên và rèn luyện khả năng tự học.

Em Phạm Lan Anh - cựu học sinh nhà trường nói chuyện, chia sẻ bí quyết thành công của mình cho các học sinh những khóa sau.

Phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực được Trường THPT Yên Lạc triển khai sâu rộng, hiệu quả đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng các hoạt động GD&ĐT, đưa Trường THPT Yên Lạc ngày càng phát triển về mọi mặt, giữ vững vị thế là đơn vị có chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn đứng trong tốp đầu các trường THPT không chuyên của tỉnh.

Nhà trường khen thưởng cho các học sinh có thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Năm học 2024 - 2025, nhà trường có 98,6% học sinh đạt kết quả học tập khá, tốt; 100% học sinh đạt kết quả rèn luyện khá, tốt. 5 năm liên tiếp (2021 - 2025), Trường THPT Yên Lạc có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 100%, tỷ lệ học sinh đỗ vào đại học đạt cao, trong đó có nhiều học sinh đỗ vào các trường đại học tốp đầu.

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, điểm trung bình các môn của trường đứng thứ 3 trong tỉnh Phú Thọ; 6/8 môn thi đều có điểm trung bình trong tốp 10 trường cao nhất tỉnh. Tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh hằng năm, Trường THPT Yên Lạc luôn nằm trong tốp các đơn vị dẫn đầu.

Riêng năm học 2024 - 2025, trường có 317 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Bên cạnh đó, học sinh nhà trường còn đạt nhiều thành tích cao tại các sân chơi trí tuệ, các cuộc thi khoa học kỹ thuật, thể thao, giao lưu văn nghệ do các cấp, ngành tổ chức như: Tham gia Hội khỏe Phù Đồng lần thứ X đạt 3 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng; Thi “Tin học trẻ” cấp tỉnh đạt năm 2024 đạt 1 giải Nhất, 1 giải Khuyến khích; thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành học sinh trung học năm học 2024 - 2025 đạt 1 giải Nhì; tham gia cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai đạt 2 giải Ba Quốc gia; thi “Tin học trẻ” cấp tỉnh năm 2025 đạt 1 giải Nhất, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích...

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, những năm qua, tập thể nhà trường vinh dự được nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất, Nhì, Ba; được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua, Bằng khen; được nhận Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch UBND tỉnh; Sở GD&ĐT tỉnh tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Trường THPT Yên Lạc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” với mục tiêu xây dựng môi trường học tập thân thiện, chất lượng, để học sinh có cơ hội phát triển tiềm năng, tư duy sáng tạo và hội nhập, xây dựng thế hệ học sinh có ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên; đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp GD&ĐT, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh trong giai đoạn mới.

Thúy Hường