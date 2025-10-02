Giáo dục
273 học sinh tham gia bồi dưỡng dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia

Thực hiện Kế hoạch của Sở GD&ĐT về việc tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia năm học 2025–2026 và Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng các đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, toàn tỉnh có 273 học sinh tham gia bồi dưỡng.

Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc tổ chức gặp mặt các đội tuyển tham gia bồi dưỡng thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026.

Học sinh tham gia bồi dưỡng dự thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2025-2026 thuộc các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Trung.

Học sinh được lựa chọn từ các trường THPT: Chuyên Hùng Vương, Chuyên Vĩnh Phúc, Chuyên Hoàng Văn Thụ và Việt Trì, Tam Dương. Việc tổ chức lớp bồi dưỡng học sinh giỏi là cơ hội để học sinh các trường giao lưu, học hỏi và phát triển năng lực tư duy, sáng tạo trong môi trường học thuật chuyên sâu.

Sở GD&ĐT đề nghị các trường phối hợp với đơn vị chủ trì và phụ huynh để tạo mọi điều kiện tốt nhất về sinh hoạt, học tập, sức khỏe cho các em trong suốt quá trình bồi dưỡng.

