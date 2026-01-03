Lá chắn thép bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam, sức mạnh làm nên mọi thắng lợi luôn bắt nguồn từ nền tảng tư tưởng vững chắc, từ ý chí sắt đá của Đảng và sự đồng lòng, ủng hộ của Nhân dân. Bước vào kỷ nguyên mới với nhiều thời cơ đan xen thách thức, đặc biệt là trước những biến động nhanh, phức tạp của tình hình thế giới, sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng trở nên cấp thiết, gắn chặt với yêu cầu xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc - nền tảng để đất nước vươn mình phát triển bền vững.

Hình ảnh trong Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Hơn 9 thập niên qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành nhiều thắng lợi to lớn. Một trong những nguyên nhân quan trọng quyết định của thắng lợi ấy là Đảng ta luôn kiên định lập trường của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Và cũng trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước, dân tộc, Đảng ta luôn phải đối mặt với những nguy cơ, thách thức hiểm nghèo. Trong đó có những nguy cơ, thách thức từ diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng - Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận con đường đi lên CNXH và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đòi đa nguyên, đa đảng, xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam...

Trong bài giảng chuyên đề tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ngày 31/10/2024, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã luận giải về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Sau khi chỉ ra bản chất, đặc trưng, tính chất của kỷ nguyên vươn mình và đích đến của dân tộc ta, đất nước ta trong kỷ nguyên đó, đồng chí Tổng Bí thư đã trình bày khái quát 7 định hướng chiến lược để đưa đất nước Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới. Điều đáng lưu ý là trong số 7 định hướng chiến lược đó thì có tới 4 định hướng tập trung vào công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy, trong tầm nhìn và tư duy chiến lược của đồng chí Tổng Bí thư và của lãnh đạo Đảng ta, công tác xây dựng Đảng đóng vai trò quan trọng, cốt lõi nhất, có sứ mệnh làm cho Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, tiên phong vươn mình, xứng tầm với nhiệm vụ lãnh đạo, nhiệm vụ cầm quyền dẫn dắt và tổ chức toàn bộ công cuộc phát triển mạnh mẽ, bứt phá của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Và như vậy, đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là đòi hỏi khách quan, nhiệm vụ vừa cấp bách trước mắt, vừa thường xuyên, cơ bản, lâu dài của toàn Đảng, hệ thống chính trị, trong đó, “thế trận lòng dân” chính là lá chắn thép, sức mạnh vô địch đập tan mọi luận điệu xuyên tạc, chống phá, nền tảng vững chắc giữ ổn định chính trị trong mọi không gian, thời điểm lịch sử.

Phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân là một trong những giải pháp giúp củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc; phát huy tinh thần “toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc” trên mặt trận tư tưởng. (Trong ảnh: Phường Việt Trì hôm nay). Ảnh: T.L

Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chưa khi nào đất nước ta có cơ đồ, vị thế, tiềm lực như hôm nay. Nhưng cũng chưa bao giờ đất nước ta, dân tộc ta, sự nghiệp cách mạng của chúng ta phải đối mặt với những âm mưu, thủ đoạn gian xảo, tinh vi của các thế lực thù địch, chống phá như hiện nay. Sự lan tỏa của internet và mạng xã hội mở ra nhiều cơ hội hội nhập, tiếp cận tri thức nhưng cũng kéo theo những tác động tiêu cực. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ngày càng triệt để lợi dụng nền tảng số để xuyên tạc, bóp méo thông tin, gieo rắc tâm lý hoài nghi vào nội bộ và quần chúng. Nhiều thông tin giả, sai sự thật lan truyền nhanh chóng trên mạng, tác động tiêu cực tới nhận thức, niềm tin của một bộ phận Nhân dân, đặc biệt là giới trẻ. Đây chính là thách thức lớn đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, của các địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Bởi mặt trận tư tưởng ngày nay không chỉ diễn ra trên báo chí, hội nghị mà còn diễn ra từng giờ, từng phút trên mỗi trang mạng xã hội. Vì vậy, đòi hỏi sự chủ động, nhạy bén, kịp thời của cả hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên - những người trực tiếp định hướng và dẫn dắt dư luận xã hội. Lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm qua của dân tộc ta cho thấy: Khi lòng dân yên, nước mạnh; khi lòng dân thuận, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Do đó, trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, việc xây dựng “thế trận lòng dân” phải được đặt lên hàng đầu. Để làm được điều này, trước hết cần tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Hệ thống chính trị các cấp cần tiếp tục nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao đạo đức công vụ và tấm gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các vấn đề thiết thực của người dân cần được giải quyết hiệu quả, thấu đáo. Chủ trương đúng phải đi đôi với thực hiện tốt, kịp thời, minh bạch; hạn chế tối đa phiền hà, tiêu cực; quan tâm đời sống Nhân dân, nhất là người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa. Cùng với đó, cần tiếp tục tập trung phát huy dân chủ, khuyến khích Nhân dân tham gia góp ý, giám sát. Khi người dân được lắng nghe, được tham gia vào các quyết sách liên quan đến quyền lợi của mình, niềm tin và sự đồng thuận sẽ được củng cố. Thực tiễn đã chứng minh chân lý: Chỉ khi “ý Đảng” hòa cùng “lòng dân”, khi Nhân dân thực sự tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thì “thế trận lòng dân” mới bền vững, tạo thành lá chắn vững chắc trước mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá.

“Thế trận lòng dân” được củng cố vững chắc sẽ phát huy hiệu quả tích cực sức mạnh toàn dân trên mặt trận tư tưởng. Một khi tinh thần “toàn dân bảo vệ Tổ quốc” được phát huy trên không gian mạng và trong đời sống, thì sức mạnh tổng hợp ấy sẽ góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ cơ sở.

Thành quả cách mạng chưa khi nào dễ dàng có được, những gì chúng ta đạt được ngày hôm nay đã phải đánh đổi bằng xương máu, công sức, trí tuệ của biết bao thế hệ tiền nhân. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới chính là bảo vệ những thành tựu của cách mạng, bảo vệ cuộc sống thanh bình của mỗi địa phương, mỗi gia đình. Do đó, đây không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành tuyên giáo mà là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị và mỗi người dân. Muốn làm tốt nhiệm vụ ấy, phải bắt đầu từ việc xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; phát huy tinh thần “toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc” trên mặt trận tư tưởng; kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng và chế độ. Khi lòng dân đã thuận, khi mỗi người dân trở thành một “chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng”, khi nền tảng lý luận được củng cố bằng thực tiễn phát triển - đó là lúc sức mạnh của Đảng và dân tộc được nhân lên, bảo đảm cho sự ổn định và vươn mình mạnh mẽ của địa phương, của cả nước trong kỷ nguyên mới.

Trung Tín