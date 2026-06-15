“Lá chắn thép” giữ bình yên cuộc sống Nhân dân

Giữa những ngày tháng Sáu đổ lửa, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục ghi dấu khi liên tiếp xác lập những chiến công nổi bật. Đây là thành quả kết tinh từ tinh thần thép, ý chí kiên cường và quyết tâm “mài sắc thanh bảo kiếm”, giữ vững “tấm lá chắn thép” để bảo vệ cuộc sống của Nhân dân, thắp sáng niềm tin của toàn xã hội vào pháp luật.

Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng, khen thưởng tập thể Công an tỉnh đạt thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm.

Thời gian qua, trước những diễn biến tinh vi, phức tạp trên không gian mạng và môi trường số, Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động ra quân, giáng những đòn sấm sét vào các ổ nhóm tội phạm với nhiều thủ đoạn tinh vi. Thành tích nổi bật đầu tiên phải kể đến là việc kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa đường dây sử dụng công nghệ cao, âm mưu thiết lập trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia tại Việt Nam.

Qua công tác nắm tình hình và kiểm tra cư trú, lực lượng công an đã phát hiện một nhóm người, do đối tượng A Châu (quốc tịch Trung Quốc) khảo sát và điều phối, đã đưa hơn 100 công dân Trung Quốc nhập cảnh và lưu trú trái phép tại các khu nghỉ dưỡng, villa biệt lập tại Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ. Hệ thống nhân sự và cơ sở vật chất khổng lồ gồm 73 bộ máy vi tính, 134 điện thoại di động cùng kịch bản lừa đảo đầu tư chứng khoán, tiền ảo hướng đến các nạn nhân ở Mỹ, Anh, Đức, Hàn Quốc... đã bị lực lượng công an phong tỏa, vô hiệu hóa hoàn toàn ngay khi vừa tập kết, chuẩn bị đưa vào vận hành.

Chiến công xuất sắc này đã chặn đứng nguy cơ hình thành một “đại bản doanh lừa đảo công nghệ cao” xuyên quốc gia ngay trên lãnh thổ Việt Nam. Những bước đi mưu trí, dũng cảm của các anh đã dập tắt từ trứng nước âm mưu đen tối của các đối tượng ngoại quốc, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh mạng quốc gia.

Công an tỉnh kịp thời ngăn chặn nhóm đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia âm mưu thiết lập trung tâm hoạt động tại Việt Nam (Nguồn: Công an tỉnh)

Song song với đó, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an, Công an tỉnh Phú Thọ đã ghi dấu ấn đậm nét khi phát hiện, khởi tố vụ án “Xâm phạm quyền tác giả - là phần mềm máy tính” đầu tiên trên cả nước. Vụ án liên quan đến Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Sông Lam do Nguyễn Thị Thanh Huyền làm giám đốc cùng một cơ sở giáo dục đã sử dụng trái phép các công cụ crack, key lậu vô hiệu hóa bản quyền hệ điều hành Windows và Microsoft Office trên hàng trăm máy tính, gây thiệt hại ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.

Đây là “phát súng” tiên phong thể hiện quyết tâm sắt đá của lực lượng Công an Phú Thọ trong việc đẩy lùi tội phạm sở hữu trí tuệ trên môi trường số, xóa bỏ nguy cơ mất an toàn thông tin do mã độc ẩn giấu. Việc đưa hành vi “xài chùa” phần mềm ra ánh sáng công lý không chỉ răn đe các đối tượng vi phạm mà còn khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc tôn trọng, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ với bạn bè quốc tế.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiến hành khám xét nơi làm việc và nơi ở của đối tượng trong vụ án “Xâm phạm quyền tác giả - là phần mềm máy tính” (Nguồn: Công an tỉnh)

Đặc biệt, tinh thần “đánh thẳng, đánh trúng” tiếp tục được khẳng định qua Chuyên án số 0126L, triệt phá đồng loạt 3 nhóm tội phạm “núp doanh nghiệp” hoạt động trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn trên địa bàn tỉnh. Lợi dụng vỏ bọc doanh nhân thành đạt, các đối tượng đã can thiệp tiêu cực vào các dự án đầu tư công, khai thác tài nguyên và chuyển đổi mục đích sử dụng đất, gây bức xúc nghiêm trọng trong dư luận.

Rạng sáng ngày 24/3/2026, Giám đốc Công an tỉnh đã huy động hơn 200 cán bộ chiến sĩ đồng loạt bao vây, khám xét khẩn cấp 28 địa điểm, bắt giữ hàng chục đối tượng cộm cán, thu giữ nhiều sổ đỏ, tài liệu kế toán cùng 5 khẩu súng và nhiều đạn dược. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 14 đối tượng, trong đó có 5 cán bộ, nguyên cán bộ cơ quan nhà nước, thể hiện rõ tinh thần thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Chiến công này chính là minh chứng sinh động cho bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao, là đòn trừng phạt đích đáng cho những kẻ ký sinh trên tài sản công, giúp thanh lọc bộ máy, làm trong sạch môi trường đầu tư lành mạnh của tỉnh nhà.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thi hành Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng trong vụ án “núp doanh nghiệp” hoạt động trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn trên địa bàn tỉnh (Nguồn: Công an tỉnh).

Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc nêu trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đã gửi Thư khen, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh. Để giữ vững tấm lá chắn “hộ quốc an dân”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy căn dặn trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm.

Lực lượng công an phải chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, các cán bộ, chiến sĩ Công an Phú Thọ cần kiên quyết đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật mới phát sinh; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới...

Trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đất nước ta và tỉnh Phú Thọ nói riêng đang đứng trước ngưỡng cửa của những cơ hội phát triển bứt phá, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, cùng những phương thức thủ đoạn tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt.

Chính trong dòng chảy đầy biến động đó, sự quan tâm sát sao của các cấp lãnh đạo cùng niềm tin yêu của Nhân dân tỉnh Phú Thọ sẽ là điểm tựa vững chắc, là nguồn sức mạnh tiếp thêm ý chí kiên cường để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tiếp tục vững vàng trên trận tuyến thầm lặng, bảo vệ vẹn toàn sự bình yên cho quê hương cội nguồn dân tộc.

Lê Hoàng