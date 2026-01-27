Làm thẻ ngân hàng nào nhiều ưu đãi nhất năm 2026?

Cuộc đua ưu đãi thẻ ngân hàng năm 2026 đang mang lại lợi ích lớn chưa từng có cho người dùng với hàng loạt đặc quyền hấp dẫn. Để không bỏ lỡ các chương trình hoàn tiền, voucher giảm giá và quà tặng hấp dẫn, bạn nên cân nhắc mở thẻ tại 5 ngân hàng sau đây.

1. Techcombank

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) là một trong những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam với kết quả kinh doanh ấn tượng, nền tảng ngân hàng số hiện đại, dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, chính sách ưu đãi hấp dẫn.

Trở thành chủ thẻ Techcombank, bạn sẽ thường xuyên nhận được các ưu đãi “đỉnh nóc kịch trần” như:

- Ưu đãi mở thẻ: Miễn phí mở thẻ, miễn phí thường niên trọn đời với thẻ phi vật lý, miễn phí thường niên với thẻ vật lý nếu đạt điều kiện...

- Ưu đãi phí sử dụng thẻ: Miễn phí rút tiền mặt tại ATM Techcombank, phí xử lý giao dịch ngoại tệ chỉ từ 1.1% * số tiền giao dịch...

- Ưu đãi chi tiêu với thẻ tín dụng/thẻ thanh toán:

+ Hoàn tiền/tích điểm U-Point thông qua chương trình Techcombank Rewards khi chi tiêu bằng thẻ tại hệ sinh thái hơn 500 thương đối tác của Techcombank (Shopee, TikTok Shop, AEON Mall, WinMart, Phúc Long, Golden Gate...)

+ Ưu đãi đa lĩnh vực, từ du lịch, quảng cáo, thời trang, giải trí, mua sắm (online/offline), ăn uống, khách sạn, di chuyển...

+ Điểm thưởng có thể sử dụng để đổi điểm nhận tiền, nhận tiền hoàn, dùng điểm cho các tính năng trên OneU, đổi voucher tại hàng trăm thương hiệu lớn hoặc sử dụng để thanh toán một phần giá trị giao dịch khi quét mã QR Cửa hàng Techcombank (mã QR liên kết với tài khoản thanh toán có đầu số MS00, MD00)

Lưu ý: Mỗi loại thẻ sẽ có chương trình ưu đãi riêng, bạn đọc nên truy cập website techcombank.com để cập nhật ưu đãi mới nhất.

Mỗi lần chi tiêu bằng thẻ Techcombank, bạn vừa được hoàn tiền vừa tích điểm U-Point

2. VPBank

VPBank là ngân hàng nổi bật với chiến lược phát triển thẻ theo hướng ưu đãi mạnh – cập nhật liên tục theo hành vi chi tiêu. Khi trở thành chủ thẻ VPBank, khách hàng thường xuyên tiếp cận các chương trình hoàn tiền, giảm giá trực tiếp và ưu đãi chào mừng khi chi tiêu bằng thẻ.

Ưu đãi thẻ VPBank tập trung vào các lĩnh vực quen thuộc như mua sắm, ăn uống, thương mại điện tử và dịch vụ tiêu dùng, được triển khai theo từng giai đoạn và liên kết với nhiều đối tác bán lẻ lớn. Bên cạnh đó, VPBank áp dụng chính sách phí cạnh tranh, đồng thời có các chương trình miễn hoặc hoàn phí nếu khách hàng đáp ứng điều kiện chi tiêu.

3. Sacombank

Sacombank được biết đến là ngân hàng có hệ thống thẻ đa dạng, thường xuyên triển khai các chương trình ưu đãi dành cho chi tiêu trung – cao cấp. Chủ thẻ Sacombank có thể nhận ưu đãi giảm giá, tích điểm và các đặc quyền dịch vụ khi chi tiêu bằng thẻ tại các lĩnh vực như ăn uống, mua sắm, du lịch và giải trí.

Ngoài ưu đãi theo đối tác, Sacombank còn chú trọng đến trải nghiệm sử dụng thẻ, với các chương trình tích lũy điểm thưởng và quyền lợi gia tăng theo mức chi tiêu. Chính sách phí được công bố rõ ràng, đi kèm các điều kiện miễn phí thường niên khi đạt ngưỡng giao dịch nhất định.

Sacombank thường xuyên có nhiều ưu đãi hấp dẫn cho chủ thẻ

4. VIB

VIB là ngân hàng có thế mạnh trong việc xây dựng ưu đãi thẻ gắn trực tiếp với chi tiêu thực tế. Khi sử dụng thẻ VIB, khách hàng có thể nhận hoàn tiền, tích điểm hoặc ưu đãi giảm giá tại nhiều lĩnh vực như mua sắm, ăn uống, du lịch và thanh toán trực tuyến.

Các chương trình ưu đãi của VIB được cập nhật thường xuyên, giúp chủ thẻ tối ưu lợi ích theo tần suất sử dụng thẻ. Song song với ưu đãi, VIB duy trì mức phí sử dụng thẻ ở mặt bằng cạnh tranh, cùng các chính sách miễn giảm phí khi đáp ứng điều kiện giao dịch.

5. MBBank

MB Bank là ngân hàng có tốc độ phát triển nhanh trong mảng ngân hàng số, đồng thời liên tục triển khai các chương trình ưu đãi thẻ theo chiến dịch lớn trong năm. Khi chi tiêu bằng thẻ MB Bank, khách hàng thường nhận được giảm giá, hoàn tiền hoặc quà tặng tại các lĩnh vực như mua sắm, du lịch, dịch vụ tiêu dùng và thương mại điện tử.

Ưu đãi thẻ MB Bank được cập nhật và hiển thị trực tiếp trên nền tảng ngân hàng số, giúp khách hàng dễ theo dõi và tận dụng. Về chi phí, MB Bank áp dụng phí phát hành và phí thường niên cạnh tranh, kèm theo nhiều chính sách miễn giảm phí khi đáp ứng điều kiện sử dụng.

Mở thẻ MBBank để nhận ưu đãi hấp dẫn

Chọn đúng thẻ ngân hàng cũng là một cách đầu tư thông minh cho tiêu dùng hằng ngày. Hãy đối chiếu danh sách trên với thói quen chi tiêu của bạn để sở hữu chiếc thẻ mang lại lợi ích kinh tế cao nhất trong năm nay.