Lan tỏa các mô hình học tập và làm theo Bác

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền”, Phú Thọ luôn quan tâm thực hiện tốt công tác phát hiện, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác trên mọi lĩnh vực. Qua đó, góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đoàn viên, thanh niên phường Vĩnh Yên phát huy vai trò tiên phong chuyển đổi số, triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến được tỉnh xác định là một trong những nội dung trọng tâm nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở kế hoạch, chỉ tiêu được giao, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể trên toàn tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các mô hình, điển hình làm điểm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Công tác xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình trong học tập và làm theo Bác được triển khai hiệu quả đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, có tác dụng nêu gương, cổ vũ, khích lệ toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo học tập, lao động; tích cực hưởng ứng, tham gia trong các phong trào thi đua. Nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả đã được xây dựng, duy trì và nhân rộng. Ngày càng có nhiều tấm gương “người tốt, việc tốt”, điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội được phát hiện, biểu dương, góp phần nhân lên những giá trị tốt đẹp, tạo động lực quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã cụ thể hóa những nội dung học và làm theo Bác thành những việc làm, tiêu chí cụ thể; kịp thời phát hiện, tuyên dương, nhân rộng các tấm gương, mô hình điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai dưới nhiều hình thức linh hoạt, phong phú.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sẵn sàng tham gia đảm nhận các việc mới, việc khó, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã triển khai nhiều mô hình thiết thực trong học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, các hoạt động an sinh xã hội, chuyển đổi số, cải cách hành chính, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội. Nhiều mô hình được triển khai hiệu quả và nhân rộng như: “Thắp sáng đường quê”, "Đường hoa thanh niên”, “Con đường bích hoạ”, tuyến đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn”; “Ngày chủ nhật xanh”; các đội tình nguyện ra quân tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ tạo tài khoản giao dịch điện tử và cách sử dụng tài khoản thực hiện các dịch vụ công...

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan, Bí thư Đoàn xã Tam Dương cho biết: “Triển khai tốt việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiêu sâu, trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của mỗi đoàn viên, thanh niên trên địa bàn; tạo sức lan tỏa mạnh mẽ để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Với phương châm “Học Bác từ những điều giản dị nhất”, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trong tỉnh đã triển khai xây dựng nhiều mô hình, phần việc cụ thể, lựa chọn nội dung phù hợp trên cơ sở nhu cầu của hội viên tại địa phương, gắn với nhiệm vụ chính trị trong từng thời điểm. Điển hình như các mô hình: Nuôi lợn nhựa tiết kiệm, nuôi lợn nhựa khuyến học, khuyến tài; thùng gạo tiết kiệm tập trung; tổ phụ nữ thu gom phế thải gây quỹ hội; hũ gạo tiết kiệm; tổ phụ nữ tiết kiệm giúp nhau mua bảo hiểm y tế; đoạn đường hoa; đoạn đường phụ nữ tự quản... Các mô hình được triển khai hiệu quả đã tạo sức lan tỏa tới mỗi cán bộ, hội viên và Nhân dân, phát huy vai trò, vị thế của phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội tại mỗi địa phương.

Phát huy những kết quả đạt được, các cấp, các ngành, hội, đoàn thể trong toàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả; kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh tuyên truyền về các mô hình, điển hình tiên tiến nhằm phổ biến những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để cán bộ, đảng viên, Nhân dân cùng nghiên cứu, học tập và nhân rộng.

Thúy Hường