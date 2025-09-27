Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm tới phong trào thi đua yêu nước, coi đó là động lực to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất ”. Thực hiện lời dạy của Người, các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực; nội dung, hình thức ngày càng đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị, trở thành động lực thúc đẩy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, góp phần xây dựng Phú Thọ ngày càng phát triển.

Những năm qua, khắp các địa phương, đơn vị, từ công sở đến nhà máy, xí nghiệp, trường học, bệnh viện hay trên ruộng đồng... đâu đâu cũng bừng lên khí thế thi đua, biến chủ trương thành hành động, biến khát vọng thành hiện thực.

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tô thắm vườn hoa thi đua miền Đất Tổ thêm rực rỡ sắc màu. Trong đó có phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” với hàng ngàn sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Prime Group, Khu công nghiệp Bình Xuyên có 16 công ty thành viên, với hơn 4.000 công nhân lao động. Hằng năm, doanh nghiệp có hàng trăm sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn. Tại Công ty Cổ phần Prime Tiền Phong, anh Nguyễn Hoài Nam là tấm gương công nhân tiêu biểu với thành tích nổi bật trong lao động sản xuất. Anh Nam tích cực nghiên cứu, đề xuất nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trong đó, nổi bật là giải pháp tăng sản lượng trên dây chuyền, giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mang lại lợi ích hơn 69,3 tỷ đồng cho doanh nghiệp.

Sáng kiến này đã đoạt giải Nhất Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật trong cán bộ, đảng viên và người lao động năm 2021, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Năm 2023, anh vinh dự được trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh - phần thưởng cao quý ghi nhận tinh thần lao động cống hiến. Đây là nguồn động viên để anh tiếp tục nỗ lực, “truyền lửa” đam mê sáng tạo cho đồng nghiệp, đóng góp vào sự phát triển bền vững của công ty.

Anh Nguyễn Hoài Nam (đứng) có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi cho doanh nghiệp nhiều tỷ đồng.

Không chỉ trong các doanh nghiệp, phong trào thi đua yêu nước còn lan tỏa trong mọi tầng lớp Nhân dân. Từ những miền quê, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã tạo động lực giúp nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Tốt nghiệp đại học ngành Kế toán, cô gái trẻ Nguyễn Thị Sao, hội viên nông dân xã An Nghĩa về quê hương khởi nghiệp với mô hình kinh doanh cây cảnh. Từ 1,5ha đất lúa kém hiệu quả của bà con trong xóm, chị Sao thuê lại để chuyển đổi thành vườn trồng hoa giấy, hình thức kinh doanh chủ yếu là online. Hiện cơ sở thường xuyên tạo việc làm cho 10 lao động, thu nhập bình quân khoảng 6 triệu đồng/người/tháng. Năm 2024, doanh thu của cơ sở đạt trên 1,5 tỷ đồng.

Chị Nguyễn Thị Sao (bên phải) thành công với mô hình kinh doanh hoa giấy.

Hội Nông dân xã An Nghĩa hiện có trên 2.800 hội viên, sinh hoạt tại 35 chi hội. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp hội. Năm 2024, có 60% hộ hội viên nông dân đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, qua bình xét có hơn 1.000 hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua phong trào đã khơi dậy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo trong hội viên, góp phần quan trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao, phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân.

Tại phường Vĩnh Yên, các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường triển khai kịp thời, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo trong lao động của người dân. Nhiều mô hình, điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến được xây dựng, tạo động lực hoàn thành tốt những mục tiêu đặt ra. Nhiều tuyến đường kiểu mẫu sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, tự quản được triển khai, nhân rộng, qua đó từng bước nâng cao nhận thức, huy động Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Người dân phường Vĩnh Yên chăm sóc cây xanh, xây dựng đô thị văn minh.

Bên cạnh đó, phường duy trì và nhân rộng các mô hình an ninh trật tự; thu gom, phân loại, xử lý rác thải theo quy định; chống lấn chiếm, đổ chất thải, vật liệu xây dựng ra lòng, lề đường; thường xuyên trồng, chăm sóc cây xanh, đường hoa, góp phần thay đổi diện mạo đô thị, cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Từ các phong trào thi đua, trên địa bàn phường Vĩnh Yên xuất hiện nhiều cá nhân điển hình. Bà Nguyễn Thị Mai - Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Công tác mặt trận tổ dân phố Vĩnh Thịnh 3 là cán bộ gương mẫu, tận tụy với công việc, là tấm gương sản xuất, kinh doanh giỏi. Nhìn cơ ngơi ngày hôm nay của bà Mai, ít ai biết rằng bà xuất thân từ gia đình khó khăn, vất vả. Ngay từ nhỏ, bà Mai luôn hướng tới việc tự lập, xây dựng sự nghiệp từ khả năng và ý chí, nghị lực của mình. Với sự quyết tâm, bà tích lũy kinh nghiệm và mở cửa hàng điện máy Chất Mai, mang lại thu nhập cao cho gia đình, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động địa phương.

Bà Nguyễn Thị Mai (ngoài cùng bên phải) giới thiệu cho khách hàng các sản phẩm tại cửa hàng điện máy Chất Mai.

Với vai trò Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Vĩnh Thịnh 3, bà Mai luôn sát cánh cùng đảng viên và Nhân dân địa phương thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp. Bà còn tích cực tham gia công tác thiện nguyện, giúp đỡ, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn...

Từ những gương điển hình tiên tiến cho thấy, các phong trào thi đua không chỉ khẳng định vai trò là động lực phát triển mà còn phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Triệu Ngọc Toàn