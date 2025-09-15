Lập lại trật tự đô thị ở phường Phong Châu

Sau sáp nhập, phường Phong Châu (TX Phú Thọ cũ) có địa bàn rộng, trong đó nhiều khu vực có các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhộn nhịp nhưng còn nhiều tồn tại trong quản lý trật tự đô thị. Nhằm tăng cường công tác quản lý, UBND phường đã triển khai đồng loạt các biện pháp để chấn chỉnh với quyết tâm xây dựng địa bàn xanh, sạch, đẹp và nền nếp

Đồng chí Đinh Xuân Thắng- Phó Chủ tịch UBND phường thông tin: Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị, UBND phường ngay sau sáp nhập, đi vào hoạt động đã thành lập và kiện toàn tổ công tác liên ngành để tăng cường các hoạt động kiểm tra về quản lý đất đai, khoáng sản, xây dựng và trật tự đô thị với 19 thành viên cốt cán.

Tổ liên ngành chú trọng tuyền truyền, nâng cao nhận thức cho các hộ kinh doanh về ý thức chấp hành pháp luật và đảm bảo văn minh đô thị.

Tổ liên ngành có nhiệm vụ tham mưu cho UBND phường thực hiện nhiệm vụ tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, trật trự đô thị trên địa bàn. Bên cạnh đó, còn thường xuyên kiểm tra, rà soát tình hình, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm về đất đai, khoáng sản, xây dựng và trật tự đô thị của địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời đối với các vi phạm...

Theo Phó Chủ tịch UBND phường, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, tổ liên ngành gồm đồng chí Phó chủ tịch phụ trách kinh tế làm tổ trưởng, Trưởng phòng Kinh tế là tổ phó thường trực cùng Giám đốc trung tâm dịch vụ sự nghiệp công, đại diện phòng kinh tế hạ tầng đô thị, Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công và các lực lượng như công an phường, Ban quản lý dự án và Ban quản lý chợ...

Cùng với xây dựng các nội dung tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, hệ thống loa di động theo các tuyến đường trọng yếu, tổ còn ra quân kiểm tra trực tiếp tại các khu dân cư và các hộ vi phạm...

Chỉ trong 2 tuần đầu của tháng 9- 2025, tổ đã đồng loạt ra quân kiểm tra và phát hiện 48 hộ ở khu Hùng Thao, Ngọc Tháp và Phú Hưng, xã Hà Thạch cũ có các vi phạm hành lang giao thông. Sau khi được nhắc nhở, tuyên truyền, tổ đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu tháo dỡ với các vi phạm.

Đến nay, 100% các hộ vi phạm đã khắc phục, trả lại hành lang giao thông, vỉa hè thông thoáng, tạo điều kiện cho giao thương được thuận tiện hơn trước rất nhiều. Từ phản ảnh của tổ, UBND phường đã triển khai việc san lấp và làm hành lang vỉa hè cho người dân tại các khu vực trên thông thoáng, an toàn.

Cùng với tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh, tổ liên ngành khi phát hiện các vi phạm đã yêu cầu khắc phục, trả lại hiện trạng lòng đường, vỉa hè để đảm bảo ATGT và văn minh đô thị.

Ông Đinh Xuân Thắng nhấn mạnh: Trong quá trình hoạt động, tổ đã kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của 10 hộ dân thuộc khu 8 xã Phú Hộ cũ và phát hiện 2 hộ có vi phạm khi cố tình lần chiếm xây dựng trên đất nông nghiệp. Ngay khi phát hiện, tổ đã tiến hành lập biên bản đồng thời tuyên truyền và yêu cầu các hộ tháo dỡ phần vi phạm. Đến nay, 2 hộ dân đã chấp hành nghiêm việc tháo dỡ phần vi phạm, nhận được sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn.

Tại khu chợ Mè, khi phát hiện 61 hộ kinh doanh đang lấn chiếm hành lang vỉa hè, tổ công tác đã yêu cầu các hộ tháo dỡ phần vi phạm hành lang vỉa hè, lòng đường và ký cam kết không lấn chiếm hành lang vỉa hè để tạo mỹ quan đô thị. Do được tuyên truyền kịp thời, 100% hộ đều thống nhất và ký cam kết không lấn chiếm bầy bán trên lòng đường vỉa hè theo quy định...

Kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm là giải pháp quan trọng để lập lại trật tự đô thị trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn phường Phong Châu thời gian qua.

Nhằm tiếp tục chấn chỉnh các vi phạm về trật tự đô thị, bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở và xử lý, thời gian tới đây, để cho việc quản lý trật tự đi vào nền nếp, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, UBND phường Phong Châu xác định sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn nắm bắt được chủ trương, chính sách, đồng thời tăng cường kiểm tra những hành vi vi phạm về hành lang giao thông, vỉa hè và trên đất nông nghiệp, tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hộ cố tình không thực hiện.

Với những tuyến đường đã giải toả, sẽ bàn giao lại cho các khu dân cư, Ban quản lý chợ, các tổ an ninh trật tự để quản lý và xử phạt khi các hộ kinh doanh có hành vi vi phạm. Yêu cầu công an phường tiến hành xử phạt các hành vi đỗ xe, để xe dưới lòng đường những địa điểm cấm đỗ xe; giao cho Trung tâm dịch vụ sư nghiệp công tiếp tục công tác kiểm tra giám sát và phát hiện các hành vi vi phạm để kịp thời xử lý.

“Chúng tôi cũng tiến hành giao trách nhiệm cho các trưởng khu dân cư để tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân không xây dựng trái phép đồng thời báo cáo các hộ vi phạm về UBND phường thông qua phòng Kinh tế để có các biện pháp xử lý kịp thời nhằm từng bước nâng cao hiệu quả quản lý trật tự đô thị, duy trì kỷ cương nền nếp và tạo thói quen sinh hoạt văn minh, hiện đại cho nhân dân trên địa bàn”- Phó Chủ tịch UBND phường Đinh Xuân Thắng cho biết thêm về các giải pháp quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường thời gian tới với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ.

Quốc Hội