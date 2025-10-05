Lấy ý kiến về quy định phân cấp nguồn thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán chi thường xuyên

Ngày 5/10, Sở Tài chính tổ chức hội nghị lấy ý kiến về 2 nội dung: Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh; các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2026. Hội nghị được tổ chức nhằm lấy ý kiến, hoàn thiện dự thảo để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh vào kỳ họp thường kỳ cuối năm 2025.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị

Theo dự thảo, phương án phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã có sự điều chỉnh tỷ lệ điều tiết một số khoản thu: Thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất; điều chỉnh tăng tỷ lệ điều tiết cho cấp xã khoản thu khu vực kinh tế ngoài quốc doanh phát sinh trực tiếp trên địa bàn để phù hợp với việc đẩy mạnh chủ trương phân cấp cho ngân sách cấp dưới...

Một số nội dung phân cấp nhiệm vụ chi được cập nhật, bổ sung: Bổ sung quy định về phân cấp nhiệm vụ chi cho ngân sách cấp tỉnh, cấp xã để thực hiện dự án, nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2025; bổ sung nội dung chi đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong chi sự nghiệp khoa học công nghệ; sử dụng dự phòng ngân sách địa phương để hỗ trợ địa phương khác thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, ngoài việc khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh...

Đối với dự thảo Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2026 trên địa bàn tỉnh đảm bảo nguyên tắc ngân sách cấp tỉnh giữ vai trò chủ đạo, ngân sách cấp xã đóng vai trò chủ động trong cân đối, bố trí nguồn lực thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp.

Các ý kiến góp ý tại hội nghị tập trung vào một số vấn đề: Điều chỉnh tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu tăng thêm cho cấp xã ở một số sắc thuế như thu doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý, thu doanh nghiệp đầu tư nước ngoài; xem xét về định mức phân bổ chi cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, phân bổ định mức theo số lượng học sinh, nhất là đối với các xã đặc biệt khó khăn; xem xét tiêu chí phân vùng áp dụng hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương...

Lãnh đạo phường Vân Phú đóng góp ý kiến về phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương

Các ý kiến đóng góp được Sở Tài chính xem xét, tiếp thu để hoàn thiện dự thảo, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định áp dụng thống nhất trong toàn tỉnh từ năm 2026 và các năm tiếp theo, đảm bảo tính thống nhất trong triển khai giữa các cấp ngân sách, các ngành, lĩnh vực.

Nguyễn Huế