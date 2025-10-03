Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy tiếp xã giao Tập đoàn Amata (Thái Lan)

Ngày 3/10, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy đã tiếp xã giao Tập đoàn Amata (Thái Lan) do ông Apichart Chinwanno - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm trưởng đoàn đến thăm, trao đổi các nội dung liên quan đến việc đầu tư của Tập đoàn tại tỉnh Phú Thọ

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy và ông Apichart Chinwanno tại buổi tiếp

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính; Xây dựng; Nông nghiệp và Môi trường; Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp.

Chào mừng ông Apichart Chinwanno - Chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Somhatai Panichewa - Tổng Giám đốc điều hành cùng Tập đoàn Amata đã quan tâm đầu tư tại tỉnh Phú Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy đã thông tin khái quát về tỉnh Phú Thọ mới sau sáp nhập, nhất là môi trường đầu tư kinh doanh, cơ hội và các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài; định hướng đầu tư phát triển hạ tầng kết nối, hạ tầng số, trở thành trung tấm kết nối vùng Thủ đô và các địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy tặng lãnh đạo Tập đoàn Amata món quà lưu niệm là sản phẩm đặc sắc của địa phương

Ông Apichart Chinwanno - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Amata đã trân trọng chúc mừng tỉnh Phú Thọ đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, chúc mừng đồng chí Trương Quốc Huy được tín nhiệm giữ vị trí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ. Đồng thời bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những tiềm năng, lợi thế của cũng như kết quả mà tỉnh Phú Thọ đã đạt được và tin tưởng với đội ngũ lãnh đạo mới, ý chí, quyết tâm cao và sự đoàn kết đồng lòng của cả hệ thống chính trị, tỉnh Phú Thọ sẽ gặt hái được nhiều thành công trong tương lai. Ông Apichart Chinwanno cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của tỉnh trong thời gian qua đã quan tâm đến tiến độ thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Khu công nghiệp Đoan Hùng của Tập đoàn.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp

Tập đoàn Amata là một trong những tập đoàn quốc tế hàng đầu về đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị, thành phố thông minh trong khu vực châu Á. Sau 30 năm (từ năm 1994), Tập đoàn Amata đã đầu tư, xây dựng và phát triển thành công một số khu công nghiệp, khu đô thị tại Việt Nam. Tập đoàn Amata dự kiến đầu tư Khu công nghiệp Đoan Hùng và định hướng phát triển thành mô hình đô thị thông minh giai đoạn 2025-2030, với quy mô sử dụng đất giai đoạn I từ 300 - 500ha thuộc các xã Tây Cốc, Đoan Hùng; ngành nghề thu hút đầu tư là công nghiệp ô tô và các ngành phụ trợ; công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp sạch sử dụng năng lượng tái tạo...

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Tập đoàn Amata

Nhấn mạnh quan điểm nhất quán của tỉnh là coi sự phát triển bền vững của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy khẳng định: Trên tinh thần hợp tác cùng phát triển, tỉnh cam kết sẽ luôn ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư, doanh nghiệp, trong đó có Tập đoàn Amata yên tâm gắn bó lâu dài và phát triển bền vững tại Phú Thọ. Tỉnh sẽ hỗ trợ tối đa Tập đoàn Amata trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư; cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; kịp thời cùng Tập đoàn để tháo gỡ, giải quyết nhanh chóng các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện và vận hành các dự án; đồng hành cùng Tập đoàn trong việc xúc tiến, mời gọi thu hút đầu tư các dự án thứ cấp có hàm lượng công nghệ cao, góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương và các vùng lân cận. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan quan tâm hỗ trợ điện, nước, xử lý nước thải, đánh giá tác động môi trường trên quan điểm “Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế”; dành tối đa diện tích để xây dựng hạ tầng xã hội như đường giao thông kết nối, nhà ở xã hội cho công nhân, các trường học, trạm y tế và các vấn đề phúc lợi xã hội khác.

Quang cảnh buổi tiếp

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy tặng lãnh đạo Tập đoàn Amata món quà lưu niệm Trà hoa vàng Tam Đảo - sản phẩm đặc sắc của địa phương.

Ngọc Tuấn