Quan tâm nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và ứng dụng AI hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 3/10, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị, nghe Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) và Viễn Thông Phú Thọ (VNPT Phú Thọ) báo cáo kết quả khảo sát hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ và ứng dụng AI hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu kết luận hội nghị

Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2025 – 2030 giữa Viettel và UBND tỉnh và khảo sát hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin tại 15 sở, ban, ngành của tỉnh về thể chế số; hạ tầng số; dữ liệu số; ứng dụng và nền tảng số; bảo đảm an toàn thông tin, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội đề xuất thực hiện nhiệm vụ nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ theo 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 (2025-2026): Tập trung nâng cấp, mở rộng trung tâm dữ liệu tỉnh; triển khai Trung tâm giám sát, điều hành thông minh và ứng dụng công dân số; triển khai nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu; ứng dụng hệ thống giao thông thông minh và số hóa tài liệu. Giai đoạn 2, trung hạn 2026-2030, tập trung vào các giải pháp chuyển đổi số trong các lĩnh vực: Y tế; giáo dục, đào tạo; văn hóa, du lịch; quản lý quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật đô thị; quản lý hạ tầng khu công nghiệp và giải pháp cảnh báo cháy rừng...

Đại diện Viettel báo cáo kết quả khảo sát hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ

Đối với việc thí điểm AI hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính công các cấp tỉnh Phú Thọ, đến hết ngày 30/09/2025, việc triển khai Trợ lý ảo AI tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Phú Thọ và các đơn vị cấp xã, phường thí điểm bước đầu ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ hành chính. Nhờ sự hỗ trợ từ Trợ lý ảo AI và tính năng sàng lọc thông minh, thời gian tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đã được rút ngắn đáng kể, từ trung bình 10 phút/hồ sơ xuống còn 5 phút/hồ sơ...

Đại diện VNPT Phú Thọ báo cáo kết quả thí điểm ứng dụng AI hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính công trên địa bàn tỉnh

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều khẳng định sự cần thiết phải nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, những ưu việt mang lại khi thực hiện chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực, trong đó việc triển khai thí điểm AI hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính đã giúp giảm tải khối lượng công việc cho cán bộ, nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu sai sót trong tiếp nhận hồ sơ, đồng thời tiết kiệm chi phí vận hành cho cơ quan hành chính. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục mở rộng triển khai AI trong cải cách hành chính tại các địa phương khác trên địa bàn tỉnh. Các ý kiến thảo luận cũng trao đổi một số khó khăn liên quan đến hỗ trợ số hóa hồ sơ và tái sử dụng hồ sơ; cập nhật dữ liệu. Đề xuất mở rộng triển khai AI hỗ trợ cán bộ đến toàn bộ các cơ quan, đơn vị đang sử dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; nâng cấp năng lực AI để hỗ trợ sâu hơn các nghiệp vụ chuyên môn...

Đại diện các sở, ngành, lãnh đạo Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các xã, phường phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc ghi nhận đánh giá cao kết quả khảo sát đã đưa ra bức tranh tổng thể của tỉnh Phú Thọ trong triển khai các Chỉ thị, nghị quyết của trung ương về chuyển đổi số. Đồng chí thống nhất với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp và đề xuất của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội và giao Sở KH&CN tiếp tục phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội và các sở, ngành hoàn thiện báo cáo, đề xuất cụ thể các nhiệm vụ, phần việc cần thực hện trong thời gian tới. Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội tiếp tục tư vấn cách thức triển khai, hỗ trợ nguồn nhân lực trong quá trình thực hiện, nhất là các các đột phá về chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Khẳng định việc triển khai các công cụ hỗ trợ, trong đó có AI là xu thế tất yếu hiện nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu VNPT Phú Thọ tiếp tục triển khai thí điểm AI hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại các Trung tâm phục vụ hành chính công trên địa bàn, đồng thời bổ sung, đồng bộ thêm 15 bộ thủ tục hành chính để mở rộng phạm vi thí điểm. Đặc biệt cần sớm nạp thêm dữ liệu, nâng cấp AI để hỗ trợ sâu hơn các nghiệp vụ chuyên môn; mở rộng và tích hợp nguồn tri thức đa ngành cho hệ thống AI, hướng tới xây dựng một nền tảng hỗ trợ toàn diện cho cán bộ, người dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực thủ tục hành chính.

Quang cảnh hội nghị

Để từng bước ứng dụng AI vào các hoạt động khác của cơ quan nhà nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc giao Sở KH&CN là cơ quan chủ trì, đầu mối; thành lập ngay Tổ công tác có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, rà soát, đánh giá, hỗ trợ việc thí điểm AI hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính công trên địa bàn. Các Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh và cấp xã đang triển khai thí điểm AI tập trung tối đa, nhân lực thời gian, kết hợp chặt chẽ cùng VNPT, đặc biệt là tham gia đóng góp, đề xuất cùng VNPT nhằm góp phần sớm hoàn thiện bộ công cụ này.

Đinh Vũ