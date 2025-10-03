Phối hợp, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Hội chợ Mùa Thu 2025

Ngày 3/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn chủ trì hội nghị trực tuyến với các bộ, cơ quan, địa phương về Tổ chức Hội chợ Mùa Thu 2025. Dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Hội chợ Mùa Thu 2025 với quy mô Quốc gia được tổ chức nhằm thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, kết nối cung cầu, kết nối các chuỗi cung ứng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8%. Qua đó, tạo kênh thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư, tiêu dùng, kết nối kinh tế, kết nối thương mại, hàng hóa, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, hoạt động sản xuất trong nước và xuất, nhập khẩu.

Lãnh đạo Sở Công thương phát biểu tại điểm cầu Phú Thọ.

Hội chợ do Bộ Công thương chủ trì tổ chức; Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội là đơn vị đồng tổ chức; đơn vị tham gia phối hợp gồm các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tập đoàn Vingroup, Trung tâm triển lãm Việt Nam và UBND các tỉnh, thành phố. Dự kiến diễn ra từ 26/10-4/11 tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (Hà Nội).

Hội chợ được thiết kế gồm 5 phân khu trên diện tích sàn 100.000m2 trong nhà, tương ứng khoảng 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, là hội chợ quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Phát biểu tại điểm cầu Phú Thọ, lãnh đạo Sở Công thương báo cáo về công tác chuẩn bị tham gia hội chợ của tỉnh Phú Thọ, theo đó Sở đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết tham gia hội chợ và lựa chọn sản phẩm quảng bá. Dự kiến tỉnh tham gia gian hàng quy mô 200-300m2, lựa chọn khoảng 100 sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh trưng bày cùng với các sản phẩm công nghệ cao. Tỉnh Phú Thọ cam kết chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo sản phẩm tham gia đa dạng, chất lượng, qua đó quảng bá hình ảnh và thương hiệu địa phương, tăng cường kết nối thị trường trong và ngoài nước.

Sau khi nghe các ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Hội chợ Mùa Thu 2025, đảm bảo sự kiện diễn ra chuyên nghiệp, đạt tiêu chuẩn, quy mô cấp Quốc gia về xúc tiến thương mại, hướng tới tầm quốc tế.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ.

Bộ Công thương tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ để hoàn thiện Đề án Hội chợ Mùa Thu trong thời gian sớm nhất. Công ty CP Triển lãm Việt Nam nhanh chóng hoàn thành thiết kế tổng thể, sơ đồ mặt bằng các phân khu, để làm cơ sở cho các bộ, ngành, địa phương cụ thể hóa thiết kế từng phân khu, thống nhất nhận diện chung của cả hội chợ. Trong thời gian diễn ra sự kiện, các đơn vị nghiên cứu tổ chức các hoạt động song hành như hội nghị, hội thảo, diễn đàn, kết nối giao thương, chương trình văn hóa - nghệ thuật, ẩm thực... nhằm tạo hiệu ứng truyền thông.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia hội chợ và huy động, tổ chức cho các doanh nghiệp trực thuộc và trên địa bàn tham gia hội chợ; quảng bá rộng rãi thông tin về hội chợ đến cộng đồng các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội ngành hàng... thuộc địa bàn, phạm vi quản lý, đảm bảo các sản phẩm tham gia phong phú, đa dạng, phát huy thế mạnh của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, vùng miền.

Các bộ, ngành, địa phương chủ động lựa chọn nhà thầu thiết kế, thi công phân khu được phân công; đồng thời đảm bảo công tác an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra hội chợ.

Nguyễn Huế