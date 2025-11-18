Chủ động phòng, chống dịch bệnh thời điểm giao mùa

Đầu đông, không khí lạnh tăng cường khiến sự chênh lệch nhiệt độ trong ngày có biến động lớn, kèm theo hiện tượng không khí lúc hanh khô, lúc nồm ẩm, mưa phùn kéo dài... là điều kiện cho các loại vi khuẩn, virus gây bệnh sinh sôi và phát tán. Bên cạnh đó, diễn biến thời tiết phức tạp khiến các chế độ sinh hoạt, luyện tập, ăn uống không được đảm bảo khiến các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa cũng có xu hướng gia tăng. Do đó, để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, mỗi người cần chủ động bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh khi thời tiết giao mùa.

Tiêm phòng là một trong những cách hiệu quả nhất để hạn chế bệnh cúm và giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm

Mấy ngày qua, nhóm Zalo “Phụ huynh lớp Cá heo 2025”, Trường mầm non Chú gấu nhỏ (phường Việt Trì) náo nhiệt hơn ngày thường. Các phụ huynh lo lắng cho con em mình, bởi nhiều cháu nhỏ (4 tuổi) có các biểu hiện ho, sốt. Cá biệt, một ngày giữa tháng 11, có 4 cháu bị ho, sốt, giáo viên phải liên hệ phụ huynh đến đón trong giờ học. Qua test nhanh, nhiều cháu bị nhiễm cúm A, cúm mùa, viêm họng hoặc sốt virus khiến các phụ huynh rất lo lắng, bất an.

Ở một trường hợp khác, do thường xuyên tham gia các hoạt động giao lưu, giờ giấc sinh hoạt bị xáo trộn, ăn uống thiếu khoa học, sử dụng nhiều bia, rượu, không bố trí được thời gian tham gia hoạt động thể dục thể thao, anh Tạ Kim Trân (Phường Vân Phú) cảm thấy mệt mỏi, đau họng, sốt và ho.

Anh Trân chia sẻ: Ban đầu, tôi nghĩ triệu chứng viêm mũi dị ứng của mình tái phát do thời tiết đang chuyển lạnh, do đó tôi đã tự mua thuốc và sử dụng. Tuy nhiên, sau 2 ngày không thấy đỡ, ngược lại còn sốt cao hơn nên quyết định đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Qua test nhanh, các bác sỹ chẩn đoán tôi bị nhiễm cúm A... sau một tuần sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, sức khoẻ của tôi đã dần ổn định.

Sử dụng test nhanh để chẩn đoán bệnh cúm

Theo nhận định của Bộ Y tế, hiện nay, thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa Thu - Đông, sự thay đổi thất thường của nhiệt độ và độ ẩm là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh đường hô hấp phát triển và lây lan, đặc biệt là bệnh cúm mùa, bệnh do virus RSV.

Đồng thời, giai đoạn cuối năm có sự gia tăng các hoạt động giao lưu, đi lại và tổ chức nhiều sự kiện đông người như hội nghị, tổng kết, đám cưới, ... làm tăng nguy cơ phát tán, lây lan virus từ các khu vực công cộng, tập trung đông người về các hộ gia đình.

Mặt khác, dữ liệu giám sát mới nhất cho mùa cúm 2025-2026 cho thấy hoạt động của virus cúm đang gia tăng trên phạm vi toàn cầu, với chủng cúm A(H3N2) đang chiếm ưu thế ở các khu vực như Bắc Âu, Tây Á, Nam Á và Đông Nam Á.

Thực tế, dù nhiều trường hợp mắc cúm và tự khỏi, tuy nhiên, cúm A không lành tính mà có thể chuyển biến nhanh và gây ra hàng loạt biến chứng nguy hiểm, đe dọa sức khỏe và tính mạng như đau ngực, tím tái, khó thở, mệt đột ngột...

Trong bối cảnh đó, sáng 18-11, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình một số bệnh viêm đường hô hấp cấp và khuyến cáo phòng, chống. Cụ thể, tính từ đầu năm 2025, cả nước ghi nhận hơn 132.000 trường hợp mắc cúm mùa, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Các chủng virus cúm lưu hành chủ yếu tại Việt Nam hiện nay là cúm A(H1N1), A/H3N2 và cúm B, chưa ghi nhận thay đổi về độc lực của virus.

Mỗi người cần chú trọng nâng cao thể trạng, tăng cường vận động thể lực, nâng cao sức đề kháng của cơ thể để phòng, chống dịch bệnh

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, Bộ Y tế khuyến cáo người dân bảo đảm vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho, hắt hơi. Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng khi chưa rửa sạch. Cùng với đó, người dân nên đeo khẩu trang khi đến nơi tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng, hoặc khi có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh để bảo vệ bản thân và người xung quanh. Hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp hoặc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khi không cần thiết.

Đồng thời, tăng cường vệ sinh môi trường sống, thường xuyên vệ sinh, lau chùi các bề mặt hay tiếp xúc (như tay nắm cửa, bàn phím, điện thoại...). Thường xuyên thực hiện các biện pháp làm thông thoáng và đón ánh sáng tự nhiên vào phòng học, phòng làm việc, phòng hội nghị, hội thảo, nhất là sau giờ học, sau giờ làm việc, sau các buổi tổ chức sự kiện để tiêu diệt mầm bệnh, giảm nguy cơ lây bệnh. Chú trọng nâng cao thể trạng, thực hiện lối sống lành mạnh; có chế độ ăn uống cân bằng, đủ chất dinh dưỡng; tăng cường vận động thể lực để nâng cao sức đề kháng của cơ thể.

Bộ Y tế lưu ý, khi có các triệu chứng như ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi, người dân cần liên hệ ngay với cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời. Không tự ý mua thuốc, đặc biệt là thuốc kháng virus để điều trị tại nhà nếu không có chỉ định của cán bộ y tế.

“Phòng bệnh hơn chữa bệnh”, để có được thể trạng tốt nhất cho cơ thể, mỗi người dân cần duy trì lối sống lành mạnh, tuân thủ những khuyến cáo y tế, nâng cao nhận thức về những hậu quả mà dịch bệnh có thể gây ra cho mỗi cá nhân, gia đình và xã hội.

Hoàng Giang