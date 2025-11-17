UBND tỉnh họp chuyên đề lĩnh vực tài chính - ngân sách

Chiều 17/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp chuyên đề về lĩnh vực tài chính - ngân sách năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 trình HĐND tỉnh.

Đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận phiên họp

Tại phiên họp, Sở Tài chính đã báo cáo về các dự thảo: Tờ trình ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030; Báo cáo tình hình kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công và các chương trình MTQG năm 2025; Tờ trình ban hành Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã năm 2026; Tờ trình ban hành Nghị quyết quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2026; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2025 và xây dựng dự toán NSNN năm 2026; Kế hoạch đầu tư công năm 2026; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2026-2028 và Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu ý kiến tại phiên họp

Đồng chí Quách Tất Liêm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu cơ bản đồng tình với dự thảo các báo cáo, tờ trình; đồng thời cho ý kiến cụ thể về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương; định mức phân bổ thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nông thôn mới; mục tiêu, định hướng lập kế hoạch đầu tư công năm 2026; khả năng huy động và cân đối các nguồn vốn thực hiện trong năm 2026...

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy báo cáo tại phiên họp

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Sở Tài chính tiếp tục căn cứ vào nghị quyết Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng miền và của từng xã để tham mưu cho tỉnh xây dựng kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030. Việc bố trí vốn cho các nội dung, nhiệm vụ và các công trình, dự án đảm bảo tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ điều kiện thứ tự ưu tiên theo quy định của Luật đầu tư công, tránh cào bằng, dàn trải. Bên cạnh việc ưu tiên bố trí vốn quyết toán cho các dự án đã xong, bàn giao đưa vào sử dụng thì phải bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp theo tiến độ đã được phê duyệt và nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, vốn cho các công trình khởi công mới trọng điểm có tính chất lan tỏa...

Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn thảo luận tại phiên họp

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nguyễn Đình Cương thảo luận tại phiên họp

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Văn Thắng thảo luận tại phiên họp.

Quang cảnh phiên họp

Chủ tịch UBND tỉnh đồng tình về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã năm 2026, đồng thời đề nghị Sở Tài chính nghiên cứu, rà soát, đánh giá kỹ tác động, phân tích cụ thể phương án dự kiến phân cấp tỷ lệ điều tiết nguồn thu trên địa bàn tỉnh, thể hiện được tính chủ đạo, chủ động của ngân sách cấp tỉnh để tập trung thực hiện các công trình lớn, trọng điểm của tỉnh, phục phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Các sở, ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu, triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nguồn thu, quyết liệt thực hiện công tác thu ngân sách và bảo đảm triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên. Sở Xây dựng khẩn trương nghiên cứu, khảo sát thực trạng cung cấp dịch vụ công ích đô thị, tổng hợp quy định pháp luật liên quan, xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành bộ đơn giá dịch vụ công ích để Sở Tài chính thẩm định, bố trí cân đối kinh phí thực hiện nhiệm vụ dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh ngay trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.

