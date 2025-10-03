Đồng thuận cho mục tiêu chung

Đất đai vừa là tài sản, vừa là của hồi môn thiêng liêng mà ông cha để lại cho con cháu, chia sẻ hay bán đất là quyết định không hề dễ dàng đối với nhiều gia đình, nhất là khi nó gắn liền với bao kỷ niệm và giá trị vật chất to lớn. Thế nhưng, tại khu 1, khu 2 (Phượng Lâu), phường Vân Phú, trên 100 hộ dân đã chủ động di chuyển cây cối, tháo dỡ tường rào, cổng nhà, thậm chí cả công trình phụ, tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất mà không yêu cầu bất kỳ khoản đền bù nào. Hành động này không chỉ giúp mở rộng lòng đường, thông thoáng giao thông mà còn là minh chứng rõ nét cho thấy sự đồng thuận cho mục tiêu xây dựng và phát triển quê hương.

Tuyến đường bê tông dẫn về khu 1, khu 2 (Phượng Lâu), phường Vân Phú hiện chỉ có chiều rộng khoảng 4m, không đáp ứng được nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân

Trên 100 hộ dân thuộc hai khu dân cư đã thống nhất tình nguyện hiến đất để cải tạo, mở rộng tuyến đường nối từ đường Phù Đổng qua Nhà văn hóa Khu 2 (Phượng Lâu) đến đường Âu Cơ, chiều dài trên 1,1km

Dự kiến, tổng kinh phí đầu tư cải tạo, mở rộng đường là trên 12,2 tỷ đồng

Người dân tự nguyện di dời tường rào, cổng nhà để bàn giao mặt bằng cho dự án

Một chiếc cổng to, đẹp chuẩn bị được di dời

Công đoạn đục phá đang tiếp tục được thực hiện

Theo hướng chỉ tay là tường rào của một gia đình có diện tích đất mặt tiền lớn, giá trị rất cao đã tự nguyện hiến hàng chục mét vuông đất để mở rộng đường

Những hàng rào tạm sẽ nhanh chóng được thay thế bởi những bờ tường xây vững trãi

Lòng đường đã được mở rộng đáng kể sau khi người dân 2 bên đường tự nguyện hiến đất, dịch rào

Ngay khi có mặt bằng, đơn vị thi công khẩn trương triển khai lực lượng và phương tiện để thi công dự án

Dự kiến sau khi cải tạo, tuyến đường sẽ được mở rộng với bề ngang khoảng 7m, thuận tiện cho hoạt động tham gia giao thông của người dân

Lê Hoàng