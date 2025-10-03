Mở 2 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình trong ngày hôm nay

Ngày 3/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 7470/CĐ-BNNMT lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc mở cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình.

Theo đó, hồi 14h00 ngày 3/10, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 115,57m, mực nước hạ lưu 12,67m, lưu lượng về hồ 6.183m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 2.228m3/s.

Theo công điện của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vào hồi 18h00’ hôm nay, Thủy điện Hòa Bình sẽ mở 1 cửa xả đáy và mở tiếp 1 cửa xả đáy nữa vào hồi 24h00’

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình: Mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 18h00 và mở tiếp 1 cửa xả đáy vào hồi 24h00 ngày 3/10/2025.

Các đơn vị lực lượng chức năng theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định.

Mạnh Hùng