Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Mở 2 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình trong ngày hôm nay

Ngày 3/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 7470/CĐ-BNNMT lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc mở cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình.

Theo đó, hồi 14h00 ngày 3/10, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 115,57m, mực nước hạ lưu 12,67m, lưu lượng về hồ 6.183m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 2.228m3/s.

Mở 2 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình trong ngày hôm nayTheo công điện của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vào hồi 18h00’ hôm nay, Thủy điện Hòa Bình sẽ mở 1 cửa xả đáy và mở tiếp 1 cửa xả đáy nữa vào hồi 24h00’

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình: Mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 18h00 và mở tiếp 1 cửa xả đáy vào hồi 24h00 ngày 3/10/2025.

Các đơn vị lực lượng chức năng theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định.

Mạnh Hùng


Mạnh Hùng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Thủy điện hòa bình Nông nghiệp Môi trường Thủ tướng chính phủ Sông Hồng Phòng chống thiên tai Công ty Lực lượng chức năng Công điện Mực nước
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Vui Tết Trung thu - Chia sẻ yêu thương

Vui Tết Trung thu - Chia sẻ yêu thương
2025-10-05 16:43:00

baophutho.vn Chiều 5/10, tại Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ) đã tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu - Chia sẻ yêu thương” cho các...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long