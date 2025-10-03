Triển khai các phương án ứng phó với cơn bão MATMO (Bão số 11)

Chiều 3/10, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã họp trực tiếp, kết hợp trực tuyến với các Bộ, ngành, địa phương về ứng phó với cơn bão số 11 MATMO. Phó Thủ tướng Chính Phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp. Đồng chí Đinh Công Sứ - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Chủ trì điểm cầu Phú Thọ. Cùng dự có các thành viên Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự tỉnh; lãnh đạo các xã phường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ chủ trì cuộc họp tại điểm cầu Phú Thọ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 1/10, vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông của đảo Lu- dông (Philippin) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới; đến sáng sớm ngày 2/10, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão có tên quốc tế là MATMO. Đến chiều tối ngày 3/10, bão đi vào vùng biển phía Đông, trở thành cơn bão số 11. Xác xuất từ 70-75% bão sẽ di chuyển theo hướng lệch Bắc, khi đến khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Ninh sẽ suy yếu từ 2-4 cấp; đến rạng sáng 6/10 đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Ninh – Hải Phòng và gây mưa to ở Bắc Bộ. Dự báo, từ ngày 5-9/10, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện đợt lũ, đỉnh lũ trên sông Thao và các sông nhỏ lên mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3. Xác định đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, đổ bộ vào khu vực vừa bị thiệt hại nặng nề do bão số 10 mà mưa lũ sau bão, gây nên tình trạng đa thiên tai, bão chồng bão, lũ chồng lũ.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện nhanh chóng, quyết liệt công tác khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra, để ứng phó với bão số 11, công tác chỉ đạo ứng phó phải được thực hiện quyết liệt, từ sớm, từ xa, để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại thêm về tài sản. Ngay lúc này, các địa phương cần tăng cường phối hợp với các lực lượng vũ trang tập trung thực hiện các biện pháp gia cố nhà ở, công trình công cộng, huy động lực lượng thu hoạch thủy sản, sản xuất nông nghiệp; tổ chức rà soát, chủ động sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm về sạt lở, lũ quét, đồng thời bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người, phương tiện qua lại.

Đối với địa phương vùng trọng tâm ảnh hưởng của bão sớm có kế hoạch, quyết định cho học sinh, người lao động nghỉ. Ngành Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xác định các công trình xung yếu, đang thi công, chỉ đạo xả nước đối với các ao, hồ để dành dung tích đón lũ; đồng thời vận hành tiêu nước, chống úng cho diện tích sản xuất nông nghiệp, khu công nghiệp, đô thị, khu đông dân cư...

Đồng chí cũng lưu ý, phải chú trọng đảm bảo thông suốt hệ thống thông tin, liên lạc, giao thông, đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành trước, trong và sau bão, lũ, nhất là đối với khu vực miền núi, có nguy cơ cao bị chia cắt.

Quang cảnh hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự tỉnh; lãnh đạo các xã phường cần triển khai ngay các phương án theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, không để bị động, bất ngờ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra trong trường hợp bão số 11 ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nguy hiểm, thiệt hại do thiên tai gây ra để người dân nâng cao tinh thần chủ động ứng phó với thiên tai...

Phan Cường