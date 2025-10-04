Công điện về việc chủ động ứng phó cơn bão số 11

Để sẵn sàng ứng phó, chủ động phòng chống các đợt thiên tai, bão lũ tiếp theo, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân. Ngày 4/10, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ban hành công điện số 11 về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 11.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 186 ngày 4/10/2025, tập trung cao độ thực hiện các biện pháp ứng phó hiệu qủa với ảnh hưởng của bão số 11, trong đó tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó mưa lũ, nguy cơ lũ ống, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; Rà soát “bốn tại chỗ”, bố trí lực lượng, vật tư, máy móc, thiết bị tại các địa bàn trọng điểm để sẵn sàng xử lý ngay các sự cố, không để bị động, bất ngờ.

Rà soát, triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động trên địa bàn. Căn cứ tình hình cụ thể ở địa phương quyết định việc hạn chế các hoạt động trên sông, trên hồ, kiểm soát, hạn chế giao thông để bảo đảm an toàn trong thời gian bị ảnh hưởng của bão, mưa lũ lớn.

Triển khai ngay các biện pháp bảo vệ, gia cố để bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, nhất là các hồ đập xung yếu; chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa nước phù hợp để sẵn sàng đón lũ, bảo đảm an toàn công trình hồ đập, không để xảy ra tình trạng lũ chồng lũ. Triển khai ngay công tác chằng néo, gia cố bảo vệ nhà cửa, kho tàng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để giảm thiệt hại đối với sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên sông, hồ chứa, kịp thời phục hồi sản xuất kinh doanh ngay sau bão lũ...

Tổ chức rà soát, chủ động sơ tán, di dời ngay các hộ dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, đặc biệt chú ý những nơi đã có hiện tượng sụt lún đất, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, trên các tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản.

Đồng thời, chủ động bố trí lực lượng canh gác, tuần tra bảo đảm an ninh trật tự tại nơi sơ tán đi, không để người dân tự ý quay lại khi chưa bảo đảm an toàn; đồng thời, kịp thời phát hiện các sự cố, nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để kịp thời sơ tán nhân dân đến nơi an toàn, xử lý sự cố kịp thời (đặc biệt quan tâm làm nghiêm, triệt để đối với nội dung này).

Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại các khu vực xung yếu có nguy cơ xảy ra chia cắt do sạt lở, ngập lụt để sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, đói, khát, rét và triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra. Phân công các đồng chí lãnh đạo xuống các địa bàn trọng điểm trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với bão, mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, tổng hợp, báo cáo kịp thời mọi diễn biến tình hình bão, mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét, ... về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, về Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước theo số điện thoại: 0210.3846.521, địa chỉ Email: dedieuphutho@gmail.com.

Ngoài thực hiện các nội dung nêu trên, giao nhiệm vụ cụ thế đối với một số cơ quan, đơn vị như sau:

a) Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh) theo dõi sát tình hình, điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương triển khai ứng phó với bão, mưa lũ theo thẩm quyền, đặc biệt chú ý đến vùng đã có mưa lớn, sụt lún, sạt lở bất thường. Tổ chức trực ban nghiêm túc; theo dõi, đôn đốc chung việc tổ chức thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 186 ngày 4/10/2025 và các nội dung tại Công điện này; triển khai các nội dung khác theo thẩm quyền; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đối với những nội dung vượt thẩm quyền hoặc phát sinh để đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân.

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai công tác ứng phó theo chức năng, nhiệm vụ được giao phù hợp với diễn biến thực tế, nhất là công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập thủy lợi, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp; kịp thời báo cáo, tham mưu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, cấp có thẩm quyền chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Theo tình hình thực tế chỉ đạo các Doanh nghiệp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh vận hành các trạm bơm tiêu, phương tiện tiêu nước, trong đó có việc bơm tiêu nước đệm để đón lũ, giảm thiểu thiệt hại do ngập úng (bao gồm Ban QLDA khu vực Vĩnh Phúc chủ động vận hành linh hoạt, kịp thời hệ thống điều tiết, trạm bơm,... thuộc Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc để giảm thiểu ngập úng vùng lưu vực sông Phan - Cà Lồ).

Chỉ đạo trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Qua Cục Quản lý đê điều & PCTT), UBND tỉnh theo quy định.

Đề nghị đồng chí Giám đốc Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo công an các xã, phường sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ công tác ứng phó mưa lũ, cứu hộ cứu nạn, đảm bảo an ninh trật tự của địa phương.

d) Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo rà soát, triển khai các phương án bảo đảm an toàn giao thông và các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng khi có tình huống thiên tai. Kịp thời chỉ đạo khắc phục các tuyến giao thông bị sạt lở, chia cắt, bảo đảm giao thông thông suốt, nhất là các tuyến quốc lộ, trục giao thông chính. Chỉ đạo các đơn vị xây dựng phương án, đảm bảo an toàn đối với các công trình đang thi công.

đ) Giám đốc Sở Công thương chỉ đạo, hướng dẫn các nhà đầu tư trong các cụm công nghiệp thực hiện các giải pháp ứng phó, đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Công ty Điện lực Phú Thọ có phương án đảm bảo cung cấp điện cho các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, các cơ quan Nhà nước...; kịp thời khắc phục các sự cố về điện để đảm bảo ổn định sản xuất cho doanh nghiệp, đảm bảo an toàn tính mạng của nhân dân. Có phương án chuẩn bị để cung cấp nhu yếu phẩm ổn định đời sống nhân dân khi bão lũ xảy ra, nhất là đối với các vùng bị chia cắt do bão, lũ.

e) Giám đốc Sở Tài chính chỉ đạo có giải pháp thông tin, tuyên truyền, khuyến cáo các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động thực hiện các giải pháp ứng phó, đảm bảo an toàn về người và tài sản của đơn vị. Chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng phương án nguồn kinh phí để các địa phương, đơn vị khắc phục sự cố thiên tai (nếu có).

f) Giám đốc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các nhà đầu tư trong các khu công nghiệp thực hiện các giải pháp ứng phó, đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

g) Chủ tịch, Giám đốc các Doanh nghiệp quản lý, khai thác công trình thủy lợi của tỉnh sẵn sàng phương án vận hành các trạm bơm tiêu, phương tiện tiêu thoát để hạn chế tối đa tình trạng ngập úng trên địa bàn tỉnh.

h) Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và tình hình mưa lũ, dự báo, thông tin kịp thời cho các cơ quan chức năng, địa phương và người dân biết để chủ động triển khai công tác ứng phó theo quy định.

i) Tổng biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh và cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường thông tin về diễn biến của bão, mưa, lũ,... đến nhân dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

k) Đề nghị các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến công tác ứng phó với bão, mưa, lũ trên địa bàn, đặc biệt tập trung rà soát các khu vực người dân sinh sống ven sông, suối...; chân, sườn đồi núi có nguy cơ sạt trượt, lũ ống, lũ quét để kịp thời di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng thực hiện nghiêm công tác ứng trực, kịp thời chỉ đạo công tác phòng chống, ứng phó, khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra.

Tại khu vực các đô thị: Chủ động tổ chức rà soát, khơi thông hệ thống các họng, cống thoát nước để tăng cường tiêu thoát, giảm thiểu tình trạng ngập úng; lắp đặt các biển cảnh báo khu vực ngập sâu, bố trí lực lượng phân luồng giao thông... đảm bảo an toàn người, phương tiện. Kịp thời chỉ đạo xử lý, khắc phục ngay các tình huống về cây đổ, lưới điện bị hư hỏng do bão gây ra.

l) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các cơ quan, ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: Trên cơ sở nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn của tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai công tác ứng phó tại cơ quan, đơn vị.

m) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khác theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với bão, mưa, lũ, ngập úng, sạt lở đất... do ảnh hưởng của bão, mưa, lũ trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị các đồng chí Thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh theo phân công, chủ động tổ chức kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống, ứng phó với ảnh hưởng của bão số 11 tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và phân công, đảm bảo thực hiện nghiêm, kịp thời, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của: Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan Trung ương, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân, Nhà nước.

Trường Quân