Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Mạnh dự Đêm hội Trăng rằm tại xã Thái Hòa

Tối 3/10, xã Thái Hòa tổ chức chương trình vui Tết Trung thu năm 2025. Tới dự và chung vui cùng các em có đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo xã Thái Hòa trao quà tặng các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Trung thu năm 2025 của xã Thái Hòa diễn ra trong không khí vô cùng đặc biệt, gắn liền với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và cũng là năm đầu tiên triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Với phương châm “gần dân, sát dân, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân”, cấp ủy, chính quyền xã Thái Hòa đã dành nhiều tâm huyết để tổ chức một đêm Trung thu cho các em thiếu nhi thật đầm ấm và ý nghĩa.

Trong không khí tưng bừng của Đêm hội Trăng rằm, các em thiếu nhi đến từ các trường học, câu lạc bộ trên địa bàn xã đã thể hiện nhiều tiết mục múa, hát sôi nổi, đặc sắc... Đêm hội Trănng rằm không chỉ mang đến niềm vui, tiếng cười cho các em thiếu nhi, mà còn góp phần giáo dục truyền thống văn hóa ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là động lực để các em thiếu nhi tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, rèn luyện tốt, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo địa phương đã trao 105 suất quà tặng các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vượt lên trong học tập.

Trần Tỉnh