LĐBĐ Indonesia “ra tay”, U23 Việt Nam gặp khó tại SEA Games 33?

LĐBĐ Indonesia ra quyết định quan trọng, U23 Việt Nam gặp khó tại SEA Games 33?

Mới đây, BTC giải VĐQG Indonesia đã công bố kế hoạch tạm dừng giải đấu vào cuối năm 2025 từ ngày 1/12 đến 19/12 để phục vụ cho SEA Games 33. Ngoài ra, lịch thi đấu cũng được điều chỉnh để U23 Indonesia dự Vòng loại và có thể cả VCK U23 châu Á 2026.

U23 Indonesia đang là đương kim vô địch môn bóng đá nam tại SEA Games. (Ảnh: Bola)

Theo Giám đốc điều hành I-League, ông Ferry Paulus cho biết lịch thi đấu đã được thống nhất với LĐBĐ Indonesia (PSSI) nhằm tạo điều kiện tối đa cho các cấp độ ĐTQG. Động thái này cho thấy quyết tâm bảo vệ tấm HCV SEA Games của U23 Indonesia.

Môn bóng đá nam SEA Games 33 có 11 đội tham dự, chia làm 3 bảng. Nhóm hạt giống gồm Thái Lan (chủ nhà), Indonesia và Việt Nam. Nhóm 2 gồm Myanmar, Malaysia, Campuchia. Nhóm 3 gồm Timor Leste, Philippines, Lào, trong khi nhóm 4 có Singapore và Brunei. Các đội thi đấu vòng tròn, chọn 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết.

Dự kiến, vòng bảng môn bóng đá nam tại SEA Games 33 diễn ra từ 3/12 đến 12/12, vòng bán kết thi đấu vào ngày 15/12, trong khi trận tranh hạng Ba và chung kết tổ chức vào ngày 18/12.

U23 Indonesia hiện là đương kim vô địch và đang rất quyết tâm bảo vệ ngôi vương, đặc biệt trong bối cảnh họ vừa để thua U23 Việt Nam tại chung kết U23 Đông Nam Á 2025. Do vậy, U23 Indonesia hứa hẹn sẽ là một trong những thử thách lớn trên hành trình “săn vàng” của thầy trò HLV Kim Sang Sik tại SEA Games 33.

