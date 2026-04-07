Lễ hội dân gian đường phố dự kiến được tổ chức ngày 24/4 với nhiều hoạt động văn hoá đặc sắc

Sáng 7/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp Ban Tổ chức chương trình Lễ hội dân gian đường phố năm 2026. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và đại diện lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Cao Thị Thu Hà - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết luận cuộc họp.

Theo kế hoạch, chương trình Lễ hội dân gian đường phố năm 2026 với chủ đề “Thanh âm nguồn cội” dự kiến được tổ chức vào ngày 24/4/2026 (tức ngày 8/3 âm lịch). Đây là hoạt động văn hóa đặc sắc nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người địa phương tới du khách trong và ngoài tỉnh.

Lễ hội có sự tham gia diễu hành của 18 cụm (18 đoàn), mỗi đoàn có 50 - 100 diễn viên quần chúng, xuất phát từ khu vực ngã tư đường Nguyễn Tất Thành giao với đường Hai Bà Trưng (phường Thanh Miếu) đến Công viên Văn Lang. Trong quá trình diễu hành, mỗi đoàn dừng lại tại khán đài để trình diễn từ 4 - 5 phút, sau đó tiếp tục di chuyển đến khu vực Bảo tàng Hùng Vương và kết thúc hành trình.

Đồng chí Bùi Thị Yến - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ phát biểu tại cuộc họp.

Theo dự thảo, chương trình Lễ hội gồm 2 phần. Phần Khai mạc được mở màn bằng màn trình diễn trống hội dân tộc đặc sắc, tạo không khí sôi động, hào hứng. Phần Hội kéo dài khoảng 90 phút với các tiết mục đặc trưng tái hiện các lễ hội truyền thống như: Lễ hội Đền Hùng, tích Vua Hùng dạy dân cấy lúa, Hát Xoan, lễ hội Tây Thiên, Đình Khênh, Trò Trám... cùng nhiều nét văn hóa dân gian tiêu biểu của các địa phương.

Đại diện Công an tỉnh phát biểu về công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ lễ hội.

Tại cuộc họp, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết nhằm hoàn thiện kế hoạch tổ chức, tập trung vào các nội dung như: đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, công tác y tế, vệ sinh môi trường, phương án phân luồng giao thông cũng như nâng cao chất lượng các tiết mục biểu diễn, tính sáng tạo trong thiết kế mô hình và dàn dựng chương trình. Các ý kiến cũng nhấn mạnh yêu cầu tổ chức lễ hội theo hướng tiết kiệm, hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo quy mô, tính hấp dẫn và lan tỏa.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: Lễ hội dân gian đường phố là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong chuỗi sự kiện văn hóa của Lễ hội Đền Hùng, vì vậy các đơn vị liên quan cần chủ động, tích cực triển khai nhiệm vụ theo đúng kế hoạch.

Các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị; rà soát kỹ các điều kiện về cơ sở vật chất, phương án đảm bảo an ninh, an toàn; đầu tư công phu cho nội dung, hình thức thể hiện, phát huy bản sắc văn hóa đặc trưng của từng địa phương. Qua đó, góp phần tạo nên một lễ hội đặc sắc, ấn tượng, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách.

Lê Minh