Lễ sáp nhập Hội Trâu Vàng Phú Thọ 1973

Tối 18/4, Hội Trâu Vàng Phú Thọ 1973 tổ chức lễ sáp nhập, đánh dấu bước phát triển mới trong việc mở rộng quy mô và tăng cường kết nối hội viên.

Sau sáp nhập, hội có hơn 600 hội viên đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, trở thành một trong những hội đồng niên có quy mô lớn. Việc hợp nhất không chỉ góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các thành viên cùng thế hệ, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các hoạt động giao lưu, hỗ trợ nhau trong cuộc sống và công việc.

Thời gian tới, Hội Trâu Vàng Phú Thọ 1973 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng tổ chức vững mạnh, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, thiện nguyện, góp phần vào sự phát triển của địa phương.

Bích Liên - Đặng Khánh