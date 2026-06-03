Tạo việc làm bền vững cho lao động nông thôn

Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xã Tam Nông đặc biệt chú trọng thực hiện các giải pháp giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó, việc phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp duy trì, mở rộng sản xuất đã trở thành động lực quan trọng góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

6 tháng đầu năm 2026, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn xã tiếp tục duy trì ổn định, giữ vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và giải quyết việc làm cho người lao động. Một số ngành sản xuất chủ lực như gạch, đá ốp lát, bia... duy trì sản lượng và đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng hiện chiếm hơn 76,8% cơ cấu kinh tế của địa phương, trong đó riêng công nghiệp chiếm gần 67,7%. Năm 2025, tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 4.169 tỷ đồng, tăng 19,5% so với năm trước.

Công ty CP bia Sài Gòn - Phú Thọ (Khu công nghiệp Trung Hà) giải quyết việc làm cho hơn 100 lao động với thu nhập trung bình 8-9 triệu đồng/người/tháng.

Sự phát triển của lĩnh vực công nghiệp góp phần quan trọng tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương, nhất là lao động nông thôn. Từ chỗ chủ yếu sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, nhiều lao động đã chuyển sang làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với mức thu nhập ổn định hơn, từng bước nâng cao đời sống.

Tại Khu công nghiệp Trung Hà, Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu trong công tác giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Phó Giám đốc Công ty cho biết: "Công ty được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2010 với dây chuyền sản xuất hiện đại nhập khẩu từ Cộng hòa Liên bang Đức. Năm 2025, doanh nghiệp cung ứng ra thị trường khoảng 40 triệu lít bia hơi và bia lon. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng bia ước đạt 21,2 triệu lít, doanh thu đạt khoảng 356 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước."

Không chỉ duy trì tăng trưởng sản xuất, doanh nghiệp còn tạo việc làm thường xuyên cho hơn 100 lao động, trong đó khoảng 40% là người lao động trên địa bàn xã Tam Nông, với thu nhập bình quân từ 8 - 9 triệu đồng/người/tháng. Đây là nguồn thu nhập ổn định đối với nhiều hộ gia đình nông thôn trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Gắn bó với doanh nghiệp từ những ngày đầu thành lập, anh Phan Hồng Phong, 40 tuổi ở Hồng Đà (xã Tam Nông) chia sẻ: “Tôi làm việc tại công ty đến nay đã được 16 năm, hiện làm ở bộ phận đóng gói. Thu nhập trung bình khoảng 10,5 triệu đồng/tháng. Công việc ổn định, lại gần nhà nên tiết kiệm được chi phí đi lại, đồng thời có thêm thời gian chăm lo cho gia đình. Vì vậy, tôi yên tâm gắn bó với công ty”.

Nhiều doanh nghiệp khác trên địa bàn cũng đang góp phần tạo việc làm cho lao động nông thôn. Hiện toàn xã có 54 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt 94,7% kế hoạch năm và tăng 5,9% so với cùng kỳ. Một số doanh nghiệp duy trì sản xuất ổn định, doanh thu tăng khá như: Công ty CP Tập đoàn Vnhome với sản lượng 3,4 triệu m2 gạch ốp lát, doanh thu đạt 287,6 tỷ đồng; Công ty CP Vật liệu xây dựng Vĩnh Thịnh sản xuất 11 triệu viên gạch; Công ty CP Công nghệ New Stone đạt doanh thu khoảng 177 tỷ đồng...

Việc các doanh nghiệp duy trì sản xuất ổn định tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đối với thị trường lao động tại địa phương. Nhiều lao động sau đào tạo nghề có việc làm ổn định ngay tại quê hương, không phải đi làm ăn xa như trước. Qua đó góp phần giảm áp lực di cư lao động, giữ ổn định đời sống gia đình và trật tự xã hội ở khu dân cư.

Cùng với phát triển doanh nghiệp, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cũng được chính quyền địa phương quan tâm triển khai đồng bộ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã đã giải quyết việc làm mới cho 175 lao động, đạt 56,45% kế hoạch năm; đồng thời đưa 17 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tiếp tục được đẩy mạnh thông qua việc phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Tam Nông tổ chức các lớp đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế.

Bên cạnh đó, địa phương tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhằm duy trì đà tăng trưởng sản xuất. UBND xã thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, hỗ trợ giải quyết những khó khăn liên quan đến nguồn nguyên liệu đầu vào, thị trường tiêu thụ sản phẩm, thủ tục hành chính và đầu tư hạ tầng. Đặc biệt, việc triển khai các dự án hạ tầng giao thông, mở rộng Khu công nghiệp Trung Hà giai đoạn II cùng các dự án công nghiệp, dịch vụ trọng điểm được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở ra nhiều cơ hội việc làm mới cho lao động địa phương trong thời gian tới.

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, những kết quả trong giải quyết việc làm tại xã Tam Nông tiếp tục khẳng định hiệu quả của chủ trương phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với bảo đảm an sinh xã hội. Đây cũng là tiền đề quan trọng để địa phương tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Hồng Nhung