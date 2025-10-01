Lệnh xả tràn hồ Xạ Hương

Để đảm bảo an toàn hồ chứa và tính mạng, tài sản của người dân vùng hạ du, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh vừa ra lệnh xả tràn hồ Xạ Hương, huyện Tam Đảo, bắt đầu từ 11 giờ 00 phút ngày 1/10.

Toàn cảnh hồ Xạ Hương xã Tam Đảo

Do ảnh hường cùa hoàn lưu cơn bão số 10, trên địa bàn xã Tam Đảo đã có mưa to đến rất to. Hồi 15 giờ 00 ngày 30/9/2025, mực nước hồ Xạ Hương đã lên tới cao trình +91,20m và đang tiếp tục lên. Xét đề nghị của Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Tam Đảo tại Văn băn số 358/TLTD-PCTT&TKCN ngày 30/9 về việc cho lệnh xả nước qua tràn hồ Xạ Hương theo quy trình vận hành. Căn cứ Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) về việc Ban hành quy trình vận hành công trình thủy lợi hồ chứa nước Xạ Hương, để đảm bảo an toàn hồ Xạ Hương, tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Phú Thọ ra lệnh xả tràn cho Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo 1. Xả tràn nước hồ Xạ Hương đến +90,50m để đón lũ; lưu lượng xả từ 10m'/s đến 50m3/s tùy theo diễn biến tình hình mưa, lũ.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo chủ động điều tiết lưu lượng xả, để đảm bảo an toàn hồ và nhu cầu nước cho sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân, hạn chế việc xả lũ gây ngập úng đến vùng hạ du. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN hồ Xạ Hương; UBND các xã, phường có trách nhiệm thông báo đến các cấp chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và Nhân dân vùng hạ du. Thời gian bắt đầu xả từ 11 giờ 00 phút, ngày 1/10.

Đồng thời triển khai lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương án PCTT&TKCN hồ Xạ Hương đã duyệt; triển khai ngay lực lượng chốt chặn tại các ngầm, tràn qua đường nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và các phương tiện giao thông qua tràn, ngầm trong thời gian điều tiết.

Thông báo cho các địa phương vùng hạ du đập (vùng ành hưởng) về tình hình điều tiết xả nước hồ đến các địa phương có phương án phòng tránh ngập úng và lập các chốt canh gác tại các ngầm, tràn bị ngập. Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước vùng hạ du.

Chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến của hồ, đập tăng cường công tác tuần tra canh gác 24/24h, phát hiện và xử lý kịp thời mọi tình huống xảy ra.

Báo cáo kip thời, đầy đù mọi diễn biến về Sở Nông nghiệp và Môi trường qua Chi cục Thuỷ lợi và Tài nguyên nước theo số điện thoại: 0210.3846.521; địa chỉ email: dedieuphutho@gmail.com

PV