Lịch thi đấu và trực tiếp U23 Đông Nam Á hôm nay 25/7, giải đấu bước vào vòng bán kết với 2 trận đấu diễn ra vào các khung giờ 16h và 20h.

Vào lúc 16h, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Philippines. Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Kim Sang Sik được đánh giá cao hơn nhưng Philippines đã thể hiện màn trình diễn khá ấn tượng ở vòng bảng. Do đó, U23 Việt Nam không thể xem thường đối thủ.

Ở vòng bảng, U23 Việt Nam đã giành ngôi nhất bảng B với 6 điểm trọn vẹn sau 2 chiến thắng. Trong khi đó, U23 Philippines giành vé vào bán kết nhờ vị trí nhì bảng A. Đội bóng này là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất khi so sánh với 2 đội nhì bảng B và C là Campuchia và Myanmar.

Vào lúc 20h, chủ nhà U23 Indonesia sẽ gặp U23 Thái Lan. Đây là trận đấu được ví như “chung kết sớm” của giải bởi sự tương đương về sức mạnh cũng như trình độ 2 đội. Với lợi thế sân nhà, U23 Indonesia được dự báo nhỉnh hơn đôi chút.

Cả 2 trận bán kết của giải U23 Đông Nam Á 2025 sẽ đều được tổ chức trên sân Bung Karno ở Jakarta (Indonesia).

