Liên Châu phát huy hiệu quả mô hình kinh tế hộ gia đình

Những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, xã Liên Châu tập trung định hướng người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa. Từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Đến nay, trên địa bàn xã đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung, bước đầu mang lại hiệu quả rõ nét. Cụ thể, vùng sản xuất cà chua hàng hóa vụ Đông diện tích khoảng 45 ha; vùng trồng phật thủ khoảng 30 ha; vùng trồng bưởi theo hướng hữu cơ với diện tích khoảng 10 ha, sản phẩm hướng tới xuất khẩu sang các thị trường như EU, Hoa Kỳ, New Zealand, Hàn Quốc.

Gia đình anh Nguyễn Văn Mạnh, khu dân cư Đại Tự 4, xã Liên Châu phát triển mô hình nuôi thủy sản trên diện tích 4 ha.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, xã hiện có 16 trang trại tập trung với tổng diện tích 61,1 ha. Một số mô hình chăn nuôi quy mô lớn phát huy hiệu quả như mô hình nuôi gà thịt quy mô khoảng 300.000 con/lứa, nuôi lợn thịt quy mô 6.500 con/lứa... Nhờ đó, thu nhập bình quân của nhiều hộ đạt trên 300 triệu đồng/năm.

Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất được triển khai hiệu quả. Thông qua các tổ chức hội, đoàn thể đã có 628 hộ dân được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi với tổng số tiền hơn 46,7 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế. Hằng năm, hàng nghìn lượt người dân được tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Một trong những điểm sáng trong phát triển kinh tế hộ gia đình tại xã Liên Châu là việc chú trọng xây dựng thương hiệu nông sản thông qua Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Hiện nay, địa phương đã có sản phẩm “Khoai môn Lệ Phố” và “Khoai tây chiên” được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Việc các sản phẩm này đạt chứng nhận không chỉ khẳng định chất lượng, uy tín mà còn tạo cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Từ hiệu quả bước đầu, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư, nâng cao quy trình sản xuất, chú trọng khâu chế biến, đóng gói, từng bước chuyển từ sản xuất thô sang sản xuất gắn với thị trường và thương hiệu. Đây được xem là hướng đi phù hợp, góp phần nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế bền vững.

Anh Nguyễn Văn Mạnh, khu dân cư Đại Tự 4, xã Liên Châu sử dụng máy phay chế biến thức ăn cho cá, giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất và chất lượng trong chăn nuôi thủy sản.

Gia đình chị Ngô Thị Tâm, khu dân cư Nhật Chiêu 4 là một trong những hộ tiêu biểu nuôi 50.000 con gà đẻ và 2.000 con lợn. Trước đây, gia đình chăn nuôi nhỏ, thu nhập không ổn định. Được tham gia các lớp tập huấn, tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội và học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình hiệu quả, chị mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng quy mô trang trại lớn.

Chị Tâm chia sẻ: "Trước đây, gia đình chưa có kinh nghiệm nên đầu tư chăn nuôi nhỏ, thu nhập thấp. Được hỗ trợ vay vốn và tập huấn kỹ thuật, tôi đầu tư mở rộng chăn nuôi. Đến nay, kinh tế gia đình ổn định, thu nhập mỗi năm đạt hàng trăm triệu đồng. Theo tôi, muốn làm kinh tế hiệu quả thì phải chịu khó học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật và làm bài bản."

Không chỉ riêng gia đình chị Tâm, nhiều hộ dân khác trên địa bàn đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình.

Tuy nhiên, việc phát triển kinh tế hộ gia đình tại xã vẫn còn một số hạn chế như: quy mô sản xuất chưa lớn, chưa hình thành được các vùng sản xuất tập trung đồng bộ; liên kết sản xuất - tiêu thụ còn yếu; số lượng mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ còn ít. Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn lực đầu tư còn hạn chế, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, thiếu doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Trao đổi về định hướng trong thời gian tới, đồng chí Tạ Quốc Huy - Trưởng phòng Kinh tế xã Liên Châu cho biết: Địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, khuyến khích ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Đồng thời, chú trọng phát triển các sản phẩm OCOP, xây dựng thương hiệu nông sản địa phương gắn với mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo đầu ra ổn định cho người dân.

Việc phát huy hiệu quả các mô hình kinh tế hộ gia đình đã và đang mang lại những chuyển biến tích cực. Từ những mô hình cụ thể, người dân không chỉ nâng cao thu nhập mà còn từng bước thay đổi tư duy sản xuất, hướng tới sản xuất hàng hóa gắn với thị trường. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự chủ động của người dân và định hướng đúng đắn của địa phương, kinh tế hộ gia đình ở Liên Châu được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển, góp phần quan trọng vào xây dựng nông thôn mới nâng cao, bền vững.

Dương Chung