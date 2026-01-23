Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh kết nạp tổ chức thành viên mới, ký kết chương trình hợp tác

Ngày 23/1, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định kết nạp các tổ chức thành viên mới và ký kết các chương trình hợp tác, phối hợp. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cùng đông đảo đội ngũ trí thức, nhà khoa học trên địa bàn tỉnh.

Trao quyết định kết nạp các tổ chức thành viên mới.

Tại hội nghị, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã công bố và trao quyết định kết nạp đối với 12 tổ chức thành viên mới nhằm tiếp tục mở rộng mạng lưới trí thức, nâng cao vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ khoa học - công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn của tỉnh.

Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các đối tác ở Trung ương và trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, các chương trình ký kết hợp tác, phối hợp đã được triển khai, tập trung vào nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực và giải quyết các vấn đề thực tiễn của địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thời gian qua, đặc biệt trong công tác vận động, tập hợp và phát triển tổ chức thành viên; hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học.

Để các chương trình hợp tác đạt hiệu quả, tạo bước đột phá, đồng chí đề nghị các bên tham gia cần kiên định mục tiêu lấy hợp tác làm động lực, lấy liên kết làm nền tảng, bám sát các nhiệm vụ phát triển của tỉnh. Trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp hiện đại, đổi mới công nghệ, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đồng thời, phát huy vai trò tư vấn, phản biện khoa học đúng, trúng, kịp thời; đẩy mạnh liên kết theo chuỗi từ ý tưởng đến thương mại hóa, coi doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới sáng tạo. Qua đó, xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh, chuẩn bị tốt cho Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nhiệm kỳ mới.

Đồng chí khẳng định, tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để Liên hiệp Hội phát huy vai trò, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nghị quyết lớn của Trung ương và thúc đẩy phát triển bền vững của tỉnh.

Trao cờ luân phiên Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua năm 2026.

Trong khuôn khổ hội nghị, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cũng đã công bố quyết định phân công đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó và trao cờ luân phiên năm 2026.

Đăng Khoa - Cao Tuấn