Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 khởi động

Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 24 sẽ diễn ra từ 21-25/11/2025 tại TP Hồ Chí Minh. Sự kiện do Bộ VHTTDL và UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức.

LHP Việt Nam lần thứ 23 được tổ chức tại Đà Lạt, Lâm Đồng

Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) cho biết, bước sang tuổi 24, LHPVN hứa hẹn tiếp tục khẳng định thương hiệu, uy tín, là dịp biểu dương các tác phẩm điện ảnh Việt Nam mang đậm bản sắc dân tộc, giàu tính nhân văn, có dấu ấn sáng tạo. Bên cạnh tiêu chí tôn vinh những tác phẩm giàu bản sắc văn hóa Việt, LHP Việt Nam hướng đến mục tiêu phát triển thị trường điện ảnh, xây dựng nền công nghiệp điện ảnh hiện đại, nhân văn.

Đến hẹn lại lên, đây cũng là sự kiện vinh danh các nghệ sĩ điện ảnh có thành quả nổi bật kể từ sau LHP Việt Nam lần thứ 23 đến nay. Với chuỗi hoạt động phong phú, LHP góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp trong sáng tác, sản xuất và phổ biến các tác phẩm điện ảnh; tạo điều kiện cho các nghệ sĩ điện ảnh, nhà quản lý, nhà sản xuất và phổ biến phim trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy phát triển công nghiệp điện ảnh.

Sân chơi nghề nghiệp này cũng giới thiệu đến công chúng những tác phẩm mới của điện ảnh Việt Nam; tạo cơ hội tiếp xúc, đối thoại, giao lưu giữa nghệ sĩ, nhà làm phim với khán giả, góp phần tìm hiểu về nhu cầu và thị hiếu điện ảnh của công chúng.

Giao lưu giữa các nghệ sĩ, đoàn phim với khán giả là hoạt động có sức thu hút tại các kỳ LHP

Tham dự LHP có các thể loại: phim truyện điện ảnh, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình.

Phim tham dự LHP là phim nói tiếng Việt, do các cơ sở điện ảnh Việt Nam sản xuất hoặc hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài sản xuất; được cấp giấy phép phân loại phim trong thời gian từ ngày 22/8/2023 đến ngày 22/8/2025.

Các tác phẩm gửi LHP Việt Nam lần thứ 24 chưa tham dự LHP Việt Nam và Liên hoan Truyền hình toàn quốc; không có tranh chấp về bản quyền.

Phim làm lại (re-make) từ kịch bản/phim nước ngoài đăng ký tham dự các chương trình của LHP Việt Nam lần thứ 24 chỉ xét tặng giải thưởng cá nhân về đạo diễn, diễn viên, quay phim, họa sĩ, âm thanh, âm nhạc; không xét tặng giải thưởng cho phim và tác giả kịch bản.

Khởi động một mùa LHP với nhiều điểm mới, LHP Việt Nam lần thứ 24 được kỳ vọng sẽ góp phần nâng tầm vị thế của điện ảnh Việt Nam trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Cục Điện ảnh nhấn mạnh, LHP Việt Nam 24 cũng là dịp để giới thiệu sự chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học - công nghệ, đặc biệt trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh đã nộp hồ sơ gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN) trong lĩnh vực điện ảnh.

Nguồn vtv.vn