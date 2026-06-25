Liên kết hợp tác xã giúp gia tăng giá trị nông sản

Trong xu hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa, an toàn, có truy xuất nguồn gốc, các hợp tác xã (HTX) ngày càng giữ vai trò quan trọng, trở thành cầu nối giữa nông dân với thị trường. Nhiều HTX có sự liên kết với nhau, liên kết với người dân, với doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng tầm nông sản, mở rộng thị trường và nâng cao thu nhập cho bà con.

Thành viên HTX Nông nghiệp Trường Thịnh, phường Phong Châu sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, đáp ứng hợp đồng liên kết tiêu thụ với các đối tác.

Sau hơn 15 năm hoạt động, đến nay, HTX Nông nghiệp Trường Thịnh, phường Phong Châu có 60 thành viên, tổng diện tích sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP khoảng 40 ha. Ngoài việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của mình, HTX cũng liên kết với một số HTX khác như: HTX Rau an toàn Đỗ Xuyên, xã Liên Minh; HTX Rau an toàn Tứ Xã, xã Phùng Nguyên; HTX Rau an toàn Tu Vũ, xã Tu Vũ để đa dạng nguồn hàng và tiêu thụ sản phẩm.

Ông Vũ Xuân Phượng - Giám đốc HTX Nông nghiệp Trường Thịnh cho biết: Việc liên kết với các HTX khác trong cùng lĩnh vực giúp chúng tôi chủ động trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đồng thời cũng nâng được giá trị cho sản phẩm của mình. Để nâng cao giá trị thương hiệu, trước hết nguyên liệu đầu vào phải bảo đảm an toàn. Vì vậy, ngoài xây dựng vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn, kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất, chúng tôi còn liên kết với các hộ dân trong xã, hướng dẫn chăm sóc, thu hái theo đúng tiêu chuẩn của HTX. Nhờ đó, sản phẩm bảo đảm chất lượng, an toàn, tạo được niềm tin với người tiêu dùng.

Hiện, toàn tỉnh có 1.148 HTX đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thu hút khoảng 129,3 nghìn thành viên tham gia, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 20,6 nghìn lao động với thu nhập bình quân đạt 4,9 triệu đồng/người/tháng.

Toàn tỉnh cũng đã xây dựng được 207 chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn (các sản phẩm: chè, rau, bưởi, thịt lợn, thịt gà, nấm...), trong đó có 65 doanh nghiệp, 122 hợp tác xã, tổ hợp tác, 20 hộ kinh doanh cá thể đã có liên kết sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi với doanh nghiệp. Nhiều cơ sở sản xuất đã có các sản phẩm được bày bán ở hệ thống siêu thị hiện đại (GO!, Co.op mart, WinMart).

Nhờ liên kết trong tiêu thụ sản phẩm, nhiều mặt hàng của HTX Nông nghiệp hữu cơ Bắc Bộ, xã Cẩm Khê đã có mặt ở thị trường ngoại tỉnh, nâng cao giá trị và thu nhập cho các thành viên.

Để nâng cao giá trị cho nông sản, nhiều hợp tác xã đã tham gia sâu vào chương trình OCOP và đạt được những thành quả đáng ghi nhận. Đến nay, toàn tỉnh có 689 sản phẩm được công nhận đạt OCOP từ 3 sao trở lên, số sản phẩm mà chủ thể là các HTX, tổ hợp tác chiếm khoảng 60% tổng số sản phẩm OCOP. Các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng gồm: Mì gạo Hùng Lô, chè Hoài Trung, chè Thành Nam, chè Long Cốc, chè Đá Hen, trà thảo mộc Liên Hoa Chi, trà thảo mộc Thanh Lâm, mật ong Tam Đảo, cam Cao Phong, bưởi Đoan Hùng, bưởi đỏ Tân Lạc...; riêng mì gạo Hùng Lô, chè Thành Nam đã xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Saudi Arabia.

Cùng đó, các HTX tiếp tục thực hiện chặt chẽ các quy chuẩn từ chất lượng đến bao bì đẹp mắt để sản phẩm OCOP ngày càng có chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong nước và quốc tế, tạo thêm công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho thành viên.

Ông Nguyễn Thanh Hiệp - Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn đánh giá: Thời gian qua, nhiều HTX đã hoạt động hiệu quả thông qua liên kết với các hộ dân sản xuất, kinh doanh nông sản địa phương. Các HTX không chỉ giúp kiểm soát chất lượng, xây dựng thương hiệu nông sản mà còn tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nhờ bảo đảm đầu ra ổn định. So với 5 năm trước, thu nhập của các hộ dân liên kết với HTX trong sản xuất, kinh doanh nông sản địa phương đã tăng từ 20-30%.

Tuy nhiên, để liên kết giữa HTX và nông dân đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, tỉnh xác định tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để HTX phát huy vai trò dẫn dắt trong chuỗi sản xuất, tiêu thụ. Trong đó, tập trung triển khai các chính sách tín dụng, đơn giản hóa thủ tục vay vốn, tăng ưu đãi cho các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị gia tăng, qua đó, giúp hoạt động sản xuất, tiêu thụ của các HTX ngày càng thông suốt và bền vững.

Quân Lâm