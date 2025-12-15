Liên Sơn đẩy mạnh giảm nghèo

Trong những năm qua, xã Liên Sơn đã triển khai đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, gắn với chương trình giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những giải pháp này đã tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Truyền thông về chăm sóc sức khoẻ được đẩy mạnh, góp phần giảm nghèo thông tin trên địa bàn xã Liên Sơn.

Xã tập trung đầu tư nâng cấp, bê tông hóa hệ thống đường trục xóm, ngõ xóm; hoàn thiện rãnh thoát nước, góp phần cải thiện cảnh quan, tạo thuận lợi cho giao thương và phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, hệ thống điện, viễn thông, internet được cải tạo, mở rộng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân. Nhiều nhà văn hóa xóm như Liên Khuê, Nước Lạnh, Gừa, Phú Ngọc, Ghên, Sơn Thủy... được xây mới, nâng cấp, phục vụ hoạt động cộng đồng, văn hóa, thể thao. Các công trình cấp nước sinh hoạt được đầu tư, đến nay 30/44 thôn, xóm đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm. Công tác thu gom, xử lý rác thải, trồng cây xanh, xây dựng tuyến đường hoa tiếp tục được duy trì hiệu quả. Song song với phát triển hạ tầng, xã Liên Sơn triển khai hiệu quả Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sinh thái, kinh tế tuần hoàn. Chương trình OCOP được chú trọng, hiện có một sản phẩm đạt 3 sao, chủ yếu là chuối, ổi, bưởi, mật ong, bột sắn dây và dược liệu. Các hợp tác xã nông nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Công tác giảm nghèo được triển khai toàn diện với các chương trình hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt, bảo hiểm y tế, hỗ trợ tiền điện và chăm lo Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2025, xã xây mới 30 nhà và sửa chữa 8 nhà ở cho hộ nghèo, tổng kinh phí gần 1,8 tỷ đồng. Các chính sách tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề, đa dạng hóa sinh kế được thực hiện hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,06%. Lĩnh vực y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm; chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu được nâng lên, các cấp học duy trì phổ cập và không ngừng cải thiện chất lượng. Nhiều thiết chế văn hóa - thể thao được đầu tư, 35 bộ dụng cụ thể dục ngoài trời lắp đặt tại các nhà văn hóa xóm; các câu lạc bộ văn nghệ được nhân rộng, góp phần bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống. Xã cũng chú trọng bảo vệ môi trường với mô hình thu gom, xử lý nước thải, rác thải tại hộ gia đình; tăng cường trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng; đẩy mạnh tuyên truyền giảm thiểu rác thải nhựa trong sản xuất nông, lâm nghiệp. Đến nay, xã Liên Sơn đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới; 9 khu dân cư kiểu mẫu được công nhận.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Liên Sơn cho biết: Trong thời gian tới, UBND xã sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững. Trước hết, xã sẽ chỉ đạo thực hiện việc rà soát, cập nhật và điều chỉnh danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo bảo đảm đúng quy trình, khách quan, công khai và minh bạch. Công tác giám sát, đánh giá kết quả giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026 - 2030 sẽ được tăng cường, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể và trưởng xóm để nắm bắt kịp thời tình hình đời sống, thu nhập và nhu cầu hỗ trợ của Nhân dân. Xã tiếp tục triển khai đầy đủ các chính sách hỗ trợ hiện hành như hỗ trợ tiền điện, bảo hiểm y tế, hỗ trợ học sinh - sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; đồng thời phát triển các mô hình hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ sản xuất, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến công phù hợp với điều kiện địa phương. Chúng tôi sẽ lồng ghép hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là Dự án 2 về đa dạng hóa sinh kế và phát triển mô hình giảm nghèo, ưu tiên hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo có nhu cầu phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, UBND xã sẽ chủ động phối hợp, lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án và nguồn xã hội hóa nhằm nâng cao điều kiện sống và phát triển sinh kế cho người dân. Công tác kiểm tra, giám sát sẽ được thực hiện thường xuyên để đảm bảo các nguồn lực hỗ trợ được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, hiệu quả và tránh chồng chéo.

Xã Liên Sơn đặt mục tiêu đến năm 2026 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,60%, không để xảy ra tình trạng tái nghèo; nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. UBND xã mong tiếp tục nhận được sự đồng lòng, ủng hộ của Nhân dân và sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể trong quá trình triển khai.

Với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân, xã Liên Sơn phấn đấu trở thành địa phương tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, góp phần xây dựng quê hương ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

Hạnh Thúy