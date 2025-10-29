Liên Sơn khai thác hiệu quả tài nguyên, thúc đẩy phát triển CN-TTCN

Những năm gần đây, từ định hướng đúng đắn và khai thác hợp lý tiềm năng tài nguyên khoáng sản, Liên Sơn đã trở thành điểm sáng trong phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN), đặc biệt là lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng. Nhờ đó, bộ mặt kinh tế - xã hội của địa phương đang thay đổi từng ngày.

Công ty TNHH MTV Xi măng Trung Sơn tại thôn Lộc Môn hoạt động từ năm 2014 với tổng mức đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng, được vận hành dây chuyền công nghệ khá hiện đại, đồng bộ với lò quay công suất 2.500 tấn clinker/ngày, trang bị hệ thống nghiền xi măng tiên tiến. Đặc biệt, công ty sử dụng máy nghiền xi măng FLSmidth (Đan Mạch) với năng suất khoảng 250 tấn clinker/giờ, hoạt động theo chu trình khép kín và có bộ phân ly hiệu suất cao.

Với sứ mệnh mang đến giải pháp xây dựng bền vững cho khách hàng, Xi măng Trung Sơn luôn chú trọng kiểm soát chất lượng từ khâu sản xuất đến phân phối. Năm 2016, xi măng Trung Sơn đạt danh hiệu “Hàng Việt tốt – Dịch vụ hoàn hảo”. Năm 2024, đạt giải thưởng “Thương hiệu uy tín Quốc gia”.

Công ty đã phủ sóng hơn 500 điểm bán trên toàn quốc và xây dựng được hình ảnh một thương hiệu xi măng năng động, gần gũi với độ bền cao, khả năng chịu lực tốt và tính ổn định vượt trội giúp sản phẩm trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho mọi công trình góp phần kiến tạo nên những công trình công nghiệp, dân dụng, hạ tầng bền bỉ.

Công ty TNHH MTV Xi măng Trung Sơn đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại cho sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng

Thời gian qua, các cơ sở sản xuất CN-TTCN trên địa bàn xã Liên Sơn có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác đá, sản xuất chế biến vật liệu xây dựng và hoạt động trên lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục được phát triển.

Năng lực sản xuất công nghiệp được nâng cao, các cơ sở sản xuất công nghiệp từng bước được đầu tư mới, mở rộng và đổi mới trang thiết bị công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hóa, duy trì phát triển ổn định công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng.

Đến nay, trên địa bàn xã có 205 cơ sở, doanh nghiệp và hộ sản xuất CN-TTCN đang hoạt động, trong đó, có 118 đơn vị hoạt động ngành CN-TTCN, 17 doanh nghiệp khai thác đá, 2 Nhà máy xi măng, 4 doanh nghiệp sản xuất gạch nung và gạch không nung, 1 Nhà máy giấy, 5 trạm trộn bê tông xi măng và 1 Trạm trộn bê tông asphalt; 65 hộ cá thể hoạt động SX CN-TTCN.

Ngoài ra, toàn xã có 1.112 cơ sở, hộ gia đình làm ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 5.400 lao động. Thu nhập bình quân từ 7 -10 triệu đồng/người/tháng. Các ngành tiểu thủ công nghiệp phát triển đa dạng góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa nông thôn và hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Công ty kem Hùng Linh tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương

Qua đánh giá, ngành CN-TTCN, xây dựng tăng trưởng cao, tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng bình quân đạt 16%. Giá trị sản xuất toàn ngành năm 2025 dự kiến đạt 5.830 tỷ đồng, tăng 3.074 tỷ đồng (tăng 2,1 lần) so với năm 2020.

Nhờ nguồn thu từ hoạt động công nghiệp, Liên Sơn có thêm nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng đường giao thông nội đồng, nâng cấp trường học và trạm y tế. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3%, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm.

Không chỉ dừng lại ở khai thác, xã còn định hướng các doanh nghiệp chuyển dần sang chế biến sâu, nâng cao giá trị sản phẩm, đồng thời áp dụng công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường. Nhiều mô hình tái chế phế thải từ sản xuất gạch và xi măng được triển khai, góp phần giảm thiểu ô nhiễm và tiết kiệm tài nguyên. Quản lý chặt chẽ, khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên, nhất là tài nguyên đất đai, khoáng sản. Chú trọng bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản đặc biệt tại các mỏ đá, nhà máy xi măng, nhà máy gạch, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng.

Bên cạnh đó, xã đã tập trung nguồn lực, các giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật và tiếp tục thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp.

Hiện trên địa bàn xã có 2 khu công nghiệp được thành lập, 1 KCN được quy hoạch; Khu Công nghiệp Nhuận Trạch trên địa bàn xã có diện tích 80ha/213,68ha đã giải phóng xong mặt bằng. Khu công nghiệp - dịch vụ - đô thị Tân Vinh - Cao Sơn với diện tích trên địa bàn xã 200ha/430ha đang được lập Quy hoạch phân khu.

Hệ thống đường giao thông xã Liên Sơn được đầu tư xây dựng đạt chuẩn đáp ứng nhu cầu đi lại và giao lưu hàng hóa của Nhân dân

Ông Bùi Quốc Hoàn, Chủ tịch UBND xã Liên Sơn cho biết: “Chúng tôi xác định phát triển công nghiệp phải đi đôi với bền vững. Khai thác tài nguyên là để phục vụ phát triển, nhưng phải đảm bảo hài hòa giữa lợi ích kinh tế và môi trường sống của người dân”.

Với hướng đi đúng đắn, Liên Sơn hôm nay đang đổi thay từng ngày. Tiếng máy nghiền đá, xe chở vật liệu ngược xuôi vang lên giữa bản làng không chỉ là âm thanh của sản xuất, mà còn là nhịp điệu của một vùng quê đang chuyển mình mạnh mẽ trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn miền núi.

Đinh Thắng