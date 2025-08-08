Liên Sơn: Lắng nghe công dân để gỡ “nút thắt” bức xúc sau sáp nhập

Sau khi sáp nhập theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã Liên Sơn đã xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và những bức xúc của người dân là nhiệm vụ trọng tâm nhằm ổn định tình hình cơ sở, giữ vững an ninh nông thôn.

Lắng nghe và giải quyết kịp thời kiến nghị, bức xúc của công dân

Như thường lệ, vào 7h30’ phòng tiếp công dân tại trụ sở UBND xã Liên Sơn mở cửa. Ngày 7/8, theo thông báo mời của Chủ tịch UBND xã Liên Sơn Bùi Quốc Hoàn, các ông bà: Hoàng Thị Hậu ở tiểu khu Mỏ, xã Lương Sơn, ông Hàng Văn Én và bà Bạch Thị Xuyến ở xóm Giếng Xạ đã trực tiếp đến Trụ sở UBND xã để trình bày những ý kiến, kiến nghị liên quan đến việc giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị sinh thái dịch vụ Cửu Long tại xóm Giếng Xạ. Sau khi lắng nghe ý kiến, lãnh đạo xã và thành viên tổ tiếp dân đã giải thích, làm rõ thẩm quyền, quy định pháp luật. Mặc dù kiến nghị không đủ điều kiện giải quyết, công dân vẫn đánh giá cao tinh thần “lắng nghe, thấu hiểu” của cán bộ xã.

Người dân trình bàt ý kiến, kiến nghị với lãnh đạo UBND xã Liên Sơn

Theo đồng chí Bùi Quốc Hoàn, Chủ tịch UBND xã Liên Sơn thì đây chỉ là một trong nhiều vụ việc kiến nghị của công dân được UBND xã tiếp nhận, xử lý thời gian qua. Sáp nhập xã giúp tinh gọn bộ máy, nhưng cũng tạo ra những vấn đề mới. Có những hộ dân ở giáp ranh trước đây thuộc 2 xã khác nhau, nay cùng chung một xã nhưng hồ sơ, giấy tờ chưa thống nhất, gây khó khăn trong quản lý và giải quyết tranh chấp. Mỗi vụ việc đòi hỏi cán bộ phải tìm hiểu kỹ hồ sơ cũ và phối hợp nhiều bên liên quan.

Sau sáp nhập từ 3 đơn vị hành chính gồm xã Liên Sơn, Cư Yên và Cao Sơn. Sau sáp nhập, xã mới có diện tích khoảng 120km2, dân số 32.500 người với 7.605 hộ ở 44 thôn, xóm. Địa bàn xã rộng, dân số đông, lại vốn có nhiều phát sinh kiến nghị liên quan đất đai, dự án. Do vậy, việc tiếp công dân định kỳ, kịp thời giải quyết bức xúc được coi là giải pháp quan trọng để củng cố niềm tin của Nhân dân. Vậy nên, ngay sau khi mô hình chính quyền 2 cấp chính thức đi vào hoạt động UBND xã đã ban hành nội quy tiếp công dân, phân công công chức trực tiếp công dân thường xuyên, mở 3 loại sổ theo dõi, xây dựng lịch trực tiếp công dân định kỳ. Tính từ 1/7 đến ngày 7/8/2025, Chủ tịch UBND xã đã tổ chức 5 buổi tiếp công dân định kỳ, tiếp nhận 20 vụ việc với 25 lượt công dân. Bộ phận tiếp công dân của xã đã nhận 19 đơn đủ điều kiện xử lý gồm 1 đơn khiếu nại, 18 đơn kiến nghị, phản ánh, không có đơn tố cáo.

Giải quyết đơn thư đúng thẩm quyền, hạn chế vượt cấp

Theo thống kê, số đơn khiếu nại, vụ việc thuộc thẩm quyền được gửi đến bộ phận tiếp công dân của xã chủ yếu liên quan lĩnh vực đất đai đang được xem xét. 19 vụ việc kiến nghị, phản ánh khác thuộc thẩm quyền cũng đang được giải quyết. Không có vụ việc tồn đọng kéo dài hay đơn vượt cấp phức tạp. Công tác phân loại, xử lý đơn được thực hiện theo đúng quy trình; đơn không thuộc thẩm quyền đều được hướng dẫn hoặc chuyển cơ quan liên quan.

Lãnh đạo UBND xã Liên Sơn lắng nghe ý kiến của người dân trong quá trình tiếp xúc, làm việc tại cơ sở

Đồng chí Hoàng Tùng - cán bộ phụ trách công tác tiếp công dân của xã Liên Sơn cho biết: Mỗi buổi tiếp công dân ở Liên Sơn đều giống như một phiên “hòa giải” nhỏ. Người dân đến không chỉ để gửi đơn mà còn để giãi bày những bức xúc, mong được giải thích rõ ràng. Có một số trường hợp, sau khi được cán bộ tuyên truyền, giải thích các quy định pháp luật, họ tự nguyện rút đơn.

Sau sáp nhập, Liên Sơn đang trong giai đoạn “làm quen” với bộ máy mới, cơ chế mới và cả những mối quan hệ cộng đồng rộng hơn. Việc chính quyền coi trọng tiếp công dân, coi đó là kênh đối thoại trực tiếp để tháo gỡ bức xúc, đang tạo ra hiệu ứng tích cực nhiều vụ việc được xử lý ngay từ cơ sở, giảm tình trạng đơn thư vượt cấp. Sau buổi tiếp công dân, ông Hoàng Văn Én bày tỏ: Quá trình được đồng chí Chủ tịch UBND xã tiếp, làm việc, chúng tôi được cán bộ giải thích cặn kẽ, nên cũng hiểu ra nhiều vấn đề, bớt bức xúc...

Các cán bộ thuộc bộ phận tiếp công dân của xã Liên Sơn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến đơn thư kiến nghị của người dân trong xã

Mặc dù vậy, công tác giải quyết các kiến nghị của công dân của Liên Sơn vẫn gặp nhiều trở ngại do hồ sơ địa chính không đồng bộ, nhiều diện tích đất chuyển nhượng trái thẩm quyền; nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế; nhân lực mỏng, công chức kiêm nhiệm nhiều mảng khiến việc giải quyết vụ việc phức tạp còn chậm; phối hợp giữa các bộ phận đôi khi chưa kịp thời. Để chủ động khắc phục những khó khăn trên, Liên Sơn đề ra nhiều giải pháp như duy trì nghiêm lịch tiếp định kỳ và tăng cường tiếp đột xuất; hướng dẫn công dân ngay từ khâu tiếp nhận đơn để tránh trùng lặp, vượt cấp; bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ; tuyên truyền pháp luật về đất đai, KNTC tới thôn, xóm; kịp thời thông tin kết quả giải quyết để tạo đồng thuận; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật ở vùng xa trung tâm.

Với cách làm bài bản, tinh thần cầu thị, UBND xã Liên Sơn đang từng bước củng cố hiệu quả công tác tiếp công dân, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, vì dân. Trong đó, việc lắng nghe, giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại của Nhân dân giúp ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn, là “chìa khóa” gỡ những nút thắt trong quan hệ giữa chính quyền và người dân ở Liên Sơn thời gian qua.

Mạnh Hùng