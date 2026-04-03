Loại hạt rẻ tiền giàu magie số 1 giúp ngủ ngon

Magie được mệnh danh là “thuốc an thần tự nhiên” và cách bổ sung tốt nhất là thông qua ăn uống. Có một loại hạt bình dân rẻ tiền nhưng lại chứa hàm lượng magie đầu bảng trong các loại hạt.

Lý do nên chọn các loại hạt khi cần bổ sung magie

Magie được mệnh danh là “thuốc an thần tự nhiên”. Khoáng chất này tham gia vào hơn 300 phản ứng sinh hóa và giúp làm dịu hệ thần kinh bằng cách điều chỉnh các chất dẫn truyền thần kinh và hormone giấc ngủ (melatonin).

Việc thiếu hụt magie thường dẫn đến tình trạng chuột rút, lo âu, nhịp tim nhanh, đặc biệt là chứng mất ngủ. Để bố sung magie một cách an toàn và bền vững nhất, thông qua ăn uống là con đường ưu tiên số một.

Magie có nhiều trong các thực phẩm tự nhiên bao gồm: ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, các loại đậu, rau có lá màu xanh đậm và các loại hạt...

Hạt bí ngô giàu magie nhất trong các loại hạt.

Các loại hạt có nhiều lợi ích đáng kể cho giấc ngủ nhờ vào thành phần dinh dưỡng phong phú, đặc biệt là các chất có khả năng hỗ trợ thư giãn thần kinh như magie.

Trong các loại hạt, hạt bí ngô là một trong những thực phẩm giàu magie nhất với 550 mg magie trên 100 g. Ngoài hàm lượng magie ấn tượng, hạt bí ngô còn cung cấp protein, chất xơ và chất béo lành mạnh tốt cho sức khỏe. Đặc biệt loại hạt này rất phổ biến và giá thành rẻ.

2. Cách chọn hạt bí ngô chất lượng an toàn

Đối với hạt bí trắng (còn vỏ): Chọn loại vỏ có màu trắng ngà tự nhiên, không quá trắng sáng bất thường (có thể bị tẩy trắng bằng hóa chất). Hạt chắc, không bị lép.

Đối với hạt bí xanh (đã bóc vỏ): Chọn loại có màu xanh thẫm đều màu, hạt mẩy, bóng và còn nguyên vẹn. Tránh những hạt có màu xanh nhợt nhạt hoặc xuất hiện các đốm trắng, đen lạ (dấu hiệu của nấm mốc).

Kiểm tra mùi vị: Hạt bí tươi có mùi thơm nhẹ đặc trưng của tinh dầu thực vật. Tuyệt đối không mua hạt có mùi hôi dầu vì chất béo trong hạt đã bị oxy hóa không tốt cho sức khỏe. Khi ăn thử hạt phải có vị bùi, béo và ngọt thanh. Cần bỏ đi nếu thấy vị đắng.

Chọn hạt có nguồn gốc rõ ràng: Nên chọn mua hạt có nhãn mác, hạn sử dụng rõ ràng và được đóng gói trong túi hút chân không hoặc hũ kín. Ưu tiên loại hạt rang mộc hoặc sấy lạnh. Hạn chế các loại hạt tẩm ướp nhiều gia vị (muối, đường, bơ công nghiệp)...

Cách bảo quản: Sau khi mua về nên cho hạt vào hũ thủy tinh kín, để nơi khô ráo hoặc bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để giữ cho chất béo không bị biến chất và hạt luôn giòn.

3. Tham khảo một số món ăn ngon từ hạt bí ngô

Salad hạt bí và rau xanh

Đây là sự kết hợp tăng cường magie và chất xơ vì các loại rau lá xanh (cải bó xôi, cải xoăn...) giàu chất xơ và cả magie.

Cách làm: Trộn rau cải bó xôi hoặc cải xoăn, cà chua bi... cùng nước sốt dầu ô liu chanh và rắc một nắm hạt bí rang mộc lên trên.

Bữa sáng với yến mạch, hạt bí ngô

Cách làm: Trộn yến mạch, hạt bí, hạt hướng dương và một ít mật ong đem sấy giòn. Ăn kèm với sữa chua không đường và trái cây tươi.

Sữa hạt bí ngô

Cách làm: Ngâm hạt bí khoảng 2 - 4 tiếng, sau đó xay nhuyễn với nước lọc và một ít quả chà là (để tạo vị ngọt tự nhiên). Lọc bỏ bã hoặc uống cả bã để tận dụng chất xơ. Đây là thức uống tốt cho sức khỏe và giúp ngủ ngon.

Súp bí đỏ rắc hạt bí

Cách làm: Nấu súp bí đỏ truyền thống với kem tươi hoặc nước cốt dừa, sau đó rắc một ít hạt bí xanh và vài giọt dầu ô liu lên bề mặt bát súp. Sự kết hợp này không chỉ đẹp mắt mà còn rất giàu dinh dưỡng, bổ sung vitamin A, magie và kẽm giúp tăng cường miễn dịch.

Theo suckhoedoisong.vn