Loại rau được cho là lành mạnh nhưng nếu ăn sai cách lại gây tích mỡ bụng

Không phải cứ ăn rau là sẽ giảm cân, giảm mỡ. Có một loại rau quen mặt trong thực đơn ăn kiêng nhưng nếu ăn sai cách lại có thể âm thầm khiến vòng eo ngày càng “phát tướng”...

1. Vì sao bắp cải lại được xem là “rau giảm cân”?

Bắp cải có lượng calo rất thấp, chỉ khoảng 25 calo mỗi 100 g nhưng lại giàu chất xơ, giúp kéo dài cảm giác no. Không chỉ vậy, loại rau này còn cung cấp nhiều vitamin C, K cùng các hợp chất chống oxy hóa có lợi cho tim mạch và hỗ trợ chống viêm. Nhờ những đặc điểm này, bắp cải thường được kết hợp trong các thực đơn ăn kiêng, detox hoặc thực đơn giảm cân nhanh.

Bên cạnh giá trị dinh dưỡng, bắp cải cũng dễ dàng chế biến thành nhiều món ăn ít dầu mỡ như canh, luộc hay salad. Với vị thanh mát và tác dụng lợi tiểu, nhiều người tin rằng ăn bắp cải thường xuyên có thể hỗ trợ giảm cân, làm nhẹ cơ thể và giúp vòng eo thon gọn hơn.

Thậm chí, có người còn áp dụng chế độ “7 ngày ăn kiêng với súp bắp cải” - một phương pháp ăn kiêng ngắn hạn dựa trên việc cắt giảm năng lượng nghiêm ngặt nhằm thúc đẩy giảm cân nhanh. Tuy nhiên, cách làm này không bền vững và có thể gây rối loạn chuyển hóa nếu kéo dài quá mức.

Dù sở hữu nhiều điểm cộng nhưng không có loại thực phẩm nào là hoàn toàn “vô hại” nếu sử dụng không đúng cách. Riêng với bắp cải, yếu tố quyết định nằm ở cách chế biến, khẩu phần và tần suất ăn. Tùy vào cách dùng, nó có thể là trợ thủ đắc lực cho việc kiểm soát cân nặng, hoặc ngược lại, trở thành “thủ phạm” âm thầm gây tích mỡ bụng.

Loại rau được cho là lành mạnh nhưng nếu ăn sai cách lại gây tích mỡ bụng

Bắp cải có lượng calo rất thấp nhưng lại giàu chất xơ, giúp kéo dài cảm giác no.

2. Những sai lầm phổ biến khi ăn bắp cải khiến tăng mỡ vùng bụng

Một trong những sai lầm phổ biến nhất khi ăn bắp cải gây tăng mỡ bụng là xào loại rau này với quá nhiều dầu hoặc mỡ động vật, đặc biệt là mỡ heo, bơ hoặc thịt ba chỉ. Mỗi lần xào như vậy có thể khiến món rau vốn nhẹ nhàng trở thành một “quả bom calo” mà ít người nhận ra. Lượng chất béo dư thừa dễ dàng chuyển hóa thành mỡ nội tạng nếu không được tiêu hao qua vận động.

Bên cạnh đó, nhiều người ăn bắp cải muối chua quá thường xuyên. Bắp cải muối (như dưa cải) chứa nhiều natri và có thể gây giữ nước, đầy bụng. Ăn nhiều dưa muối còn làm tăng cảm giác thèm ăn cơm hoặc các món mặn, dẫn đến ăn nhiều tinh bột hơn.

Lạm dụng bắp cải trong khẩu phần mà không đa dạng rau khác cũng là một điểm trừ. Bắp cải có chứa goitrogen – hợp chất ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp nếu tiêu thụ quá nhiều ở dạng sống hoặc nấu chưa kỹ. Tuyến giáp kém hoạt động có thể làm chậm chuyển hóa, khiến cơ thể dễ tích mỡ hơn, đặc biệt là mỡ bụng.

Một số người còn ăn bắp cải luộc hoặc salad với nước chấm ngọt hoặc nhiều đường, tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô tình cản trở mục tiêu giảm mỡ. Các loại nước chấm ngọt, sốt mayonnaise hay nước mắm pha đường đều chứa lượng calo ẩn, góp phần tích mỡ vùng eo.

3. Ăn bắp cải thế nào để không gây tích mỡ bụng?

Để tận dụng lợi ích của bắp cải mà không bị phản tác dụng, hãy bắt đầu từ cách chế biến. Nên ưu tiên các phương pháp như luộc, hấp, nấu canh hoặc xào nhanh với ít dầu. Khi xào, nên chọn dầu thực vật như dầu ô liu, đồng thời kết hợp thêm với các loại rau xanh khác để tăng chất xơ mà không tăng lượng calo.

Không nên ăn quá nhiều bắp cải sống hoặc dưa cải muối mỗi ngày. Nếu dùng bắp cải sống, nên ngâm rửa kỹ và chần sơ qua nước sôi để giúp giảm phần nào lượng goitrogen.

Nếu ăn dưa cải, nên chọn loại muối nhạt và chỉ dùng 1 - 2 lần/tuần. Tốt nhất, hãy xen kẽ các loại rau như cải ngọt, rau cải bó xôi, mướp hay rau muống để giữ cân bằng dinh dưỡng.

Kiểm soát lượng nước chấm và sốt ăn kèm cũng là điều cần lưu tâm. Nên ưu tiên nước mắm chanh tỏi ớt không thêm đường, hoặc nước tương ít natri. Tránh các loại sốt béo và ngọt như mayonnaise, sốt mè rang hay nước chấm pha sẵn chứa đường.

Ngoài ra, hãy kết hợp bắp cải với nguồn protein nạc như ức gà, đậu phụ, trứng hoặc cá để tăng cảm giác no và giữ ổn định đường huyết.

Lưu ý, bắp cải chỉ là một phần trong chế độ ăn. Để giảm mỡ bụng thực sự hiệu quả, cần kết hợp ăn uống lành mạnh với vận động đều đặn, ngủ đủ giấc và kiểm soát căng thẳng. Đó mới là chìa khóa để thực phẩm phát huy hết lợi ích mà không trở thành “con dao hai lưỡi” đối với vóc dáng.

Theo suckhoedoisong.vn

