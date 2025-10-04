Loạt smartphone nổi bật bán tháng 10

Smartphone gập mỏng nhất thế giới Honor Magic V5, bộ đôi Xiaomi 15T, Oppo A6 Pro siêu bền, Nubia Air mỏng nhẹ là những điện thoại sẽ bán trong tháng 10.

Honor Magic V5 (45 triệu đồng)

Honor Magic V5 bán tại Việt Nam có hai màu trắng và vàng, trong đó bản màu trắng mỏng 8,8 mm khi gập, 4,1 mm khi mở và nặng 217 gam, còn màu vàng có số đo tương ứng 9 mm, 4,2 mm và 222 gram.

Sản phẩm sử dụng hai màn hình LTPO OLED với tần số quét 120 Hz và độ phân giải Full HD+. Màn hình ngoài 6,43 inch tỷ lệ 20:9 gần giống điện thoại thường, hỗ trợ bút cảm ứng, còn màn hình trong 7,95 inch. Máy có ba camera sau, với ống kính chính và góc siêu rộng 50 megapixel, còn ống tele dùng cảm biến mới 64 megapixel. Máy ảnh selfie dạng đục lỗ vẫn giữ độ phân giải 20 megapixel.

Phiên bản bán ra tại Việt Nam trang bị chip Snapdragon 8 Elite, RAM 16 GB và bộ nhớ trong 512 GB. Máy có pin 5.820 mAh lớn nhất trên các mẫu smartphone gập hiện nay, hỗ trợ sạc nhanh có dây 66 W và không dây 50 W.

Xiaomi 15T và 15T Pro (14-20,5 triệu đồng)

Hai model giữ thiết kế vuông vắn giống thế hệ trước nhưng cải tiến nhiều chi tiết. Bộ đôi trang bị màn hình AMOLED 6,83 inch, độ sáng tối đa 3.200 nit, độ phân giải 1,5K, hỗ trợ HDR10+ và Dolby Vision. Mẫu 15T Pro có tần số quét 144 Hz với viền mỏng 1,5 mm và dàn đều nhờ công nghệ LIPO.

Xiaomi 15T và 15T Pro có ba camera sau, ống kính chính và tele 50 megapixel, hỗ trợ OIS còn góc siêu rộng 12 megapixel. Máy ảnh phía trước độ phân giải 32 megapixel. Phiên bản 15T Pro lần đầu trang bị ống kính tiềm vọng thừa hưởng từ “đàn anh” 15 Ultra, cho khả năng zoom quang học 5x, và mở rộng đến 20x với UltraZoom 2.0.

Sản phẩm chạy hệ điều hành HyperOS 3, cùng HyperAI tích hợp sâu công cụ và trợ lý AI. Xiaomi 15T trang bị chip Dimensity 8400 Ultra, RAM 12 GB và hai tùy chọn bộ nhớ trong 256 và 512 GB, còn 15T Pro dùng chip Dimensity 9400+, RAM 12 GB. Ngoài hai tùy chọn bộ nhớ trong 256 và 512 GB như năm ngoái, lần đầu tiên một sản phẩm Android cận cao cấp được trang bị bộ nhớ trong 1 TB. Hai máy có pin 5.500 mAh, 15T hỗ trợ sạc nhanh 67 W, trong khi bản Pro có sạc nhanh 90 W cùng sạc nhanh không dây 50 W.

Oppo A6 Pro series (chưa công bố giá)

A6 Pro thuộc dòng smartphone tầm trung siêu bền của Oppo với hai phiên bản 4G và 5G. Máy vẫn sử dụng thiết kế vuông vắn với khung kim loại, khả năng kháng nước và bụi IP69. Sản phẩm thuộc hàng bền nhất trong tầm giá khi đạt chuẩn quân đội giúp chống va đập và có thể sử dụng trong môi trường khắc nghiệt. Máy có màn hình AMOLED kích thước 6,57 inch độ phân giải Full HD+ cùng tần số quét 120 Hz.

A6 Pro sử dụng camera chính 50 megapixel cùng camera phụ đo độ sâu trường ảnh. Phiên bản 5G dùng chip Dimesity 6300, RAM 8 hoặc 12 GB và bộ nhớ trong 256 GB, còn bản 4G là Helio G100, RAM 8 GB và bộ nhớ trong 128/256 GB. Dung lượng pin tăng lên 7.000 mAh, cao nhất hiện nay cùng sạc nhanh 80 W.

Nubia Air (5,5 triệu đồng)

Mẫu smartphone tầm trung với thiết kế siêu mỏng của Nubia có độ mỏng 5,9 mm, trọng lượng 172 gram, khả năng kháng nước IP69. Nubia Air sử dụng màn hình OLED 6,78 inch với độ phân giải 1,5K, tần số quét 120 Hz.

Máy trang bị chip xử lý Unisoc T8300, RAM 8 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Sản phẩm có máy ảnh selfie 20 megapixel, còn ở mặt sau là cụm ba camera với cảm biến chính 50 megapixel, đi kèm ống kính 2 và 0,08 megapixel hỗ trợ đo độ sâu trường ảnh. Nubia Air chạy hệ điều hành Android 15, pin 5.000 mAh.

