Lợi ích bất ngờ khi ăn sinh tố bơ và xoài

Ăn sinh tố bơ cùng với xoài không chỉ ngon miệng hơn mà sự kết hợp này còn có thể tạo ra “hiệu ứng hiệp đồng” tốt cho sức khỏe hơn so với việc chỉ ăn một loại riêng lẻ.

1. Mỗi ngày ăn một quả bơ và xoài có tác dụng gì?

Ăn một quả bơ và một cốc xoài mỗi ngày có thể mang lại lợi ích bất ngờ. Sự kết hợp giữa bơ và xoài có thể tạo ra “hiệu ứng hiệp đồng” dẫn đến sức khỏe tim mạch tốt hơn so với việc chỉ ăn một trong hai loại thực phẩm này.

Theo một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, ăn một quả bơ và một cốc xoài mỗi ngày có thể cải thiện sức khỏe tim mạch. Các nhà nghiên cứu cho biết, sự kết hợp giữa bơ và xoài có thể cải thiện khả năng giãn nở của mạch máu khi máu lưu thông, một chỉ số quan trọng đối với sức khỏe tim mạch.

Trong nghiên cứu này, những người trưởng thành mắc tiền đái tháo đường ăn một quả bơ và một cốc xoài mỗi ngày trong tám tuần đã có những cải thiện nhỏ về chức năng nội mô.

Nói một cách đơn giản, điều đó giúp mạch máu giãn nở tốt khi đáp ứng với lưu lượng máu. Đây là một dấu hiệu sớm có ý nghĩa lâm sàng về sức khỏe tim mạch. Người ta ước tính rằng cứ mỗi 1% tăng giãn mạch do lưu lượng máu sẽ có sự giảm 8% nguy cơ tim mạch.

Sinh tố bơ và xoài có thể tạo ra “hiệu ứng hiệp đồng” tốt cho sức khỏe tim mạch hơn.

2. Sinh tố xoài và bơ hỗ trợ sức khỏe tim mạch như thế nào?

Theo Tiến sĩ Matthew J. Landry, chuyên gia dinh dưỡng, xoài và bơ chứa các vitamin và dưỡng chất cần thiết cho cơ thể bao gồm: chất xơ, kali, chất phytochemical, vitamin C và chất béo không bão hòa đơn.

Những chất này có liên quan đến việc giảm stress oxy hóa và cải thiện chức năng nội mô. Các chất dinh dưỡng này cũng có thể cho phép các mạch máu sản sinh ra nhiều oxit nitric hơn, một phân tử báo hiệu cho các mạch máu thư giãn và mở rộng, cải thiện lưu lượng máu.

Ăn một trong hai loại này đều là lựa chọn tốt, vì cả hai đều mang lại lợi ích cho sức khỏe. Nhưng nghiên cứu mới cho thấy việc bổ sung cả hai vào chế độ ăn hằng ngày thậm chí còn tốt hơn.

Tiến sĩ Stephani Johnson, Giáo sư thỉnh giảng tại Khoa Khoa học dinh dưỡng lâm sàng và phòng ngừa thuộc Trường Y tế Chuyên nghiệp Đại học Rutgers cho biết: Nghiên cứu này nhấn mạnh hiệu ứng hiệp đồng tiềm năng, có nghĩa là sự kết hợp các loại thực phẩm tạo ra phản ứng sinh lý khác biệt hoặc mạnh hơn so với khi chúng được sử dụng riêng lẻ trong việc hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Theo Tiến sĩ Stephani Johnson, có một số yếu tố có thể giải thích điều này bao gồm giảm stress oxy hóa, giảm viêm, chức năng mạch máu tốt hơn hoặc chuyển hóa chất béo tốt hơn.

Ngoài món sinh tố bơ xoài, có rất nhiều cách để bổ sung bơ và xoài vào chế độ ăn uống hằng ngày như: làm món salad bơ, xoài với rau trộn; làm bánh mì nướng bơ với xoài ăn kèm; ăn ngũ cốc với bơ, xoài, quinoa cùng với protein và rau củ...

Các chuyên gia cũng lưu ý, mặc dù việc bổ sung bơ và xoài vào chế độ ăn uống là an toàn nhưng một số người nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thực hiện thay đổi này.

Cả bơ và xoài đều có hàm lượng kali tương đối cao và đối với hầu hết người lớn khỏe mạnh, điều đó thực sự có lợi cho huyết áp. Tuy nhiên, đối với bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính hoặc những người đang dùng một số loại thuốc huyết áp nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung.

Theo suckhoedoisong.vn