Lòng dân xứ đạo hướng về Đại hội XIV của Đảng

Trong không khí phấn khởi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tại các xứ đạo trên địa bàn tỉnh, bà con giáo dân không chỉ hân hoan chuẩn bị đón mùa Xuân mới mà còn gửi gắm niềm tin vào những quyết sách chiến lược của Đảng. Tinh thần “Kính Chúa, yêu nước” đang hòa quyện mạnh mẽ với khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Những ngày này, về thăm các giáo xứ tại Phú Thọ, dễ dàng bắt gặp hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay cùng nhiều khát vọng đổi thay dọc 2 bên đường làng. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang hòa cùng nhịp sống hối hả, tạo nên bức tranh “Đạo và Đời” đan xen hài hòa, rạng rỡ.

Một không khí tưng bừng hướng về Đại hội XIV của Đảng đang len lỏi vào từng ngõ xóm nơi xứ đạo. Trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, bên cạnh việc chia sẻ lời Chúa, bà con giáo dân còn bàn luận sôi nổi về những thành tựu của đất nước trong nhiệm kỳ qua.

Đường vào giáo xứ Hoàng Xá những ngày này rực rỡ cờ hoa, băng rôn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ Hoàng Xá, giáo phận Hưng Hóa (xã Tu Vũ) chia sẻ: "Bà con giáo dân chúng tôi nhìn thấy rõ sự thay đổi của đất nước. Đó là đường xá khang trang, nông thôn mới đổi thịt thay da, đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao. Đây cũng là những minh chứng rõ nét nhất cho sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng". Hướng về Đại hội XIV, ông Hải kỳ vọng: Đại hội lần này sẽ đưa ra những quyết sách đột phá hơn nữa để khơi thông nguồn lực cho kinh tế tư nhân và làng nghề truyền thống. Bà con giáo dân chúng tôi mong muốn có thêm các chính sách hỗ trợ về vốn, về hạ tầng giao thông và hành lang pháp lý thông thoáng để hàng hóa của Hoàng Xá không chỉ đi khắp trong nước mà còn vươn xa hơn, giúp đời sống người dân ngày càng ấm no, sung túc.

Theo ông Hải: Khi đời sống vật chất đi lên, giáo dân Hoàng Xá càng có điều kiện để sống tốt đời, đẹp đạo, bác ái yêu thương. Tin tưởng rằng, thành công của Đại hội XIV sẽ là bệ phóng vững chắc để đất nước ta, trong đó có Phú Thọ bước vào một kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ.

Những ngày này, cùng với tinh thần “Kính Chúa, yêu nước” bà con giáo dân cũng đang hướng về Đại hội Đảng với niềm tin và khát vọng vào một nhiệm kỳ đổi mới cho ngay chính quê hương Hoàng Xá.

Nếu như thế hệ cha ông gửi gắm niềm tin vào sự ổn định, thì thế hệ doanh nhân Công giáo lại hướng về Đại hội XIV với khát vọng vươn mình, đổi mới sáng tạo. Họ mang trong mình tinh thần “Muối cho đời” cống hiến trí tuệ và sức lực để làm giàu cho quê hương.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, một doanh nhân Công giáo bày tỏ: "Khát vọng về một Việt Nam hùng cường vào năm 2045 là mẫu số chung của các doanh nhân, không phân biệt lương - giáo. Tôi mong chờ Đại hội lần này sẽ có những quyết sách đột phá về kinh tế số, tạo cơ chế thông thoáng hơn nữa cho doanh nghiệp tư nhân phát triển. Khi kinh tế mạnh, vị thế đất nước lên cao, người Công giáo chúng tôi càng thêm tự hào khi bước ra biển lớn".

Gặp anh Lê Văn Phương, một trong những giới trẻ của giáo xứ đang hoạt động rất tích cực trong các hoạt động thiện nguyện không chỉ trong giáo xứ Hoàng Xá, mà còn nhiều nơi khác không phân biệt tôn giáo.

Anh Phương đại diện cho thế hệ Gen Z không thờ ơ, những người chọn cách thể hiện tình yêu đất nước bằng những hành động sẻ chia cụ thể. Nói về kỳ vọng vào Đại hội XIV, anh chia sẻ góc nhìn đầy cảm xúc: Hướng về Đại hội XIV, tôi không mong gì hơn là Đảng và Nhà nước tiếp tục đặt trọng tâm vào các chính sách an sinh xã hội. Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ có những quyết sách mạnh mẽ hơn để phát triển y tế, giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, để cái nghèo không còn đeo bám bà con.

Anh cho biết thêm: Chúng tôi hiểu rằng, sức của các nhóm thiện nguyện chỉ là một phần nhỏ. Chỉ có những chủ trương lớn, những chính sách vĩ mô đúng đắn của Đảng mới thực sự thay đổi được cuộc sống của người dân một cách bền vững. Khi Nhà nước lo cái “gốc” của chính sách, người trẻ chúng tôi xin nguyện là những “cánh tay nối dài”, mang hơi ấm tình thương đến mọi ngõ ngách, để cùng nhau xây dựng một Việt Nam không chỉ giàu mạnh mà còn đầy ắp tình người.

Anh Lê Văn Phương (áo xanh, bên phải) - Một người trẻ của xứ đạo Hoàng Xá với các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa cho cộng đồng có mong muốn: Đảng và Nhà nước tiếp tục đặt trọng tâm vào các chính sách an sinh xã hội.

Sự hòa quyện giữa “Ý Đảng - Lòng dân” nơi xứ đạo đang là minh chứng rõ nét và sinh động nhất cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phương châm “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành nếp sống của bà con giáo dân trên khắp các địa phương của tỉnh Phú Thọ hôm nay.

Bởi từ những phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đến các hoạt động từ thiện bác ái, giáo dục, y tế... đồng bào Công giáo luôn song hành cùng sự phát triển của đất nước.

Đại hội XIV đang đến gần, đây sẽ là dấu mốc quan trọng của đất nước, là sự kiện chính trị của toàn Đảng, toàn dân và chính những giáo dân đang hằng ngày hăng say đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà.

Và người Công giáo Việt Nam, trong đó có giáo dân ở các sứ đạo trên địa bàn tỉnh đang sẵn sàng tâm thế để cùng toàn Đảng, toàn dân hiện thực hóa giấc mơ bước vào kỷ nguyên vươn mình của cả dân tộc.

Thọ - Hội