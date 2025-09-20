Lừa bán “bùa yêu” trên mạng xã hội, nhóm thanh niên lĩnh tổng cộng hơn 17 năm tù

Ngày 20/9, tại Cơ sở 3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với 5 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên phạt các bị cáo tổng mức hình phạt hơn 17 năm tù giam.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử các bị cáo

Theo hồ sơ, Nguyễn Đức Thắng (SN 2004, trú tại xã Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) khi truy cập mạng xã hội đã biết đến việc làm lễ nối duyên, bùa yêu theo phong tục người Mường của một thầy Mo ở xã Thượng Cốc, tỉnh Phú Thọ. Nhận thấy có nhiều người tin tưởng, nhắn tin hỏi làm lễ, Thắng nảy sinh ý định trục lợi. Sau đó, Thắng được một người đàn ông hướng dẫn cách thực hiện và cung cấp trang fanpage có tên “Thầy Minh làm bùa yêu miễn phí” cùng các kịch bản sẵn có để tư vấn cho khách hàng khi có nhu cầu.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh giữ quyền công tố tại phiên tòa xét hỏi các bị cáo để làm rõ thêm hành vi phạm tội

Sau đó, Thắng sử dụng các video, hình ảnh giới thiệu về “thầy Minh”, chạy quảng cáo để thu hút khách có nhu cầu nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi có người liên hệ, Thắng đưa ra các gói “làm lễ”, “cắt duyên âm”, “làm bùa yêu”, yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Thắng rủ thêm Nguyễn Bảo Quốc, Đỗ Thành Trung (cùng trú tại Na Hang, Tuyên Quang), Nông Văn Khanh (trú tại xã Phú Lâm, Tuyên Quang) và Nguyễn Hữu Anh (trú tại phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ) cùng tham gia.

Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2024 đến ngày 19/2/2025, nhóm đã dựng 13 kịch bản lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng 137.370.000 đồng của 13 bị hại. Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của các bị cáo là đồng phạm, có sự bàn bạc, phân công vai trò cụ thể.

Nguyễn Đức Thắng giữ vai trò tổ chức, chủ mưu, trực tiếp điều hành, phân công nhiệm vụ và cùng đồng phạm hưởng lợi từ số tiền chiếm đoạt. Nguyễn Bảo Quốc được xác định là người thực hành trực tiếp, tham gia lừa đảo để chiếm đoạt tiền của các bị hại. Nông Văn Khanh đồng phạm cùng Thắng và Quốc trong nhiều vụ.

Đỗ Thành Trung trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo đối với 7 bị hại. Nguyễn Hữu Anh có vai trò giúp sức tích cực, bàn bạc cùng Thắng để hướng dẫn các đối tượng khác, đồng thời tham gia lừa đảo 5 bị hại. Nhóm còn mượn tài khoản ngân hàng của người khác làm trung gian nhận tiền rồi rút ra chia nhau.

Với hành vi lừa bán “bùa yêu” trên mạng xã hội để chiếm đoạt số tiền hơn 137 triệu đồng của 13 bị hại, các bị cáo lĩnh tổng hình phạt hơn 14 năm tù

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền sở hữu tài sản của công dân, gây mất an ninh trật tự xã hội, lợi dụng sự mê tín của người dân để trục lợi. Đây là hành vi phạm tội có tổ chức là tình tiết định khung tăng nặng theo điểm a, khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Đức Thắng mức án 4 năm tù; Nguyễn Bảo Quốc mức án 3 năm 6 tháng tù; Nông Văn Khanh mức án 3 năm 6 tháng tù; Đỗ Thành Trung mức án 3 năm tù; Nguyễn Hữu Anh mức án 3 năm 3 tháng tù.

Mạnh Hùng