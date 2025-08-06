Lựa chọn món ăn vặt lành mạnh vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe gia đình

Ăn vặt có thể là một thói quen yêu thích của nhiều người, nhất là trẻ em. Việc ăn vặt đúng cách không chỉ giúp bạn bổ sung đầy đủ nguồn năng lượng cho cơ thể mà còn cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin, khoáng chất, chất xơ và protein. Một chế độ dinh dưỡng tốt là nền tảng sức khỏe cho từng thành viên trong gia đình. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách ăn vặt như thế nào để lành mạnh và tốt cho sức khỏe nhất.

Dưới đây là những món ăn vặt lành mạnh vừa thơm ngon vừa tốt cho sức khỏe của bạn và gia đình:

Sữa chua

Sữa chua là món ăn vặt có lợi cho sức khỏe đường ruột nhờ giàu probiotics mà bạn không nên bỏ qua. Đối với trẻ em, sữa chua giàu protein và canxi còn là món ăn vặt quan trọng, giúp các bé phát triển hệ xương tốt hơn.

Tuy nhiên, nhiều loại sữa chua trên thị trường hiện nay có hàm lượng đường quá cao và chế biến với nhiều hương vị khác nhau nên bạn cần tìm hiểu kỹ trước khi mua cho con ăn.

Chẳng hạn như sữa chua có thêm chút mật ong sẽ là một món ăn vặt khá ngon và giàu dinh dưỡng. Thế nhưng, bạn không nên cho trẻ dưới 1 tuổi ăn món này để tránh bị ngộ độc Botulism.

Các loại bơ hạt

Bơ đậu phộng rất giàu protein, omega-6 và các chất béo có lợi sẽ là một lựa chọn lý tưởng, đặc biệt là với trẻ em. Tuy nhiên, nếu bạn hoặc các thành viên trong gia đình bị dị ứng với bơ đậu phộng thì vẫn còn khá nhiều loại bơ hạt ngon bổ dưỡng khác để lựa chọn như bơ hạt óc chó, bơ hạt hạnh nhân, bơ hạt điều, hay bơ hạt hướng dương.

Hầu hết các loại bơ này đều ít đường nên sẽ là món ngon ăn vặt không gây hại cho sức khỏe. Gợi ý là bạn có thể dùng khoảng 2 thìa bơ hạt mà cả nhà yêu thích để quét lên lát bánh mì nguyên cám. Đồng thời, phủ lên trên bánh một lớp hạt chia thì sẽ có ngay một món ăn vặt giàu canxi, vitamin E và chất xơ cho cả gia đình.

Những món ăn vặt lành mạnh vừa thơm ngon vừa tốt cho sức khỏe của bạn và gia đình

Trái cây tươi

Hầu hết mọi người thường nghĩ đến trái cây tươi như một món tráng miệng sau bữa ăn. Thế nhưng, đây còn là một món ăn vặt cực lành mạnh và có lợi cho sức khỏe gia đình.

Hầu hết trái cây đều chứa nhiều chất xơ và các dưỡng chất quan trọng như kali, vitamin A và C. Chẳng hạn như chuối, táo, mận, lê và đào đều là những loại trái cây có thể dùng làm món ngon ăn vặt bổ dưỡng cho các thành viên trong gia đình hoặc mang theo khi đi học, đi làm.

Bạn có thể cắt nhỏ một vài loại trái cây tươi cho vào hộp bảo quản trong tủ lạnh để làm món ăn vặt mỗi ngày cho gia đình.

Ngũ cốc

Ngũ cốc (cereal snacks) kết hợp với sữa là một món rất tuyệt vời để ăn sáng. Đồng thời, đó cũng là một món ăn vặt giàu dinh dưỡng mà bạn có thể cho các bé ăn thường xuyên.

Tuy nhiên, bạn cần lựa chọn các loại ngũ cốc ít chất béo, giàu protein và chất xơ để làm món ăn vặt lành mạnh cho gia đình.

Ngoài việc thêm sữa vào, bạn cũng có thể ăn ngũ cốc không cần sữa như ăn nhẹ snacks. Tùy vào khẩu vị của các thành viên trong gia đình, nếu muốn ăn ngọt một chút, bạn có thể cân nhắc cho thêm mật ong vào ngũ cốc nhưng cần chú ý đến hàm lượng phù hợp.

Khoai lang

Khoai lang rất giàu beta-carotene, một chất dinh dưỡng có thể được chuyển hóa thành vitamin A khi đi vào cơ thể. Qua đó giúp tăng cường sức khỏe cho đôi mắt và làn da.

Vì vậy, bạn nên chọn khoai lang luộc hay nướng làm món ăn vặt lành mạnh cho gia đình thay vì ăn khoai tây chiên có hại cho sức khỏe.

Lưu ý giúp bạn ăn vặt lành mạnh hơn

Đọc nhãn thực phẩm: Đây là bước quan trọng đầu tiên mà bạn cần lưu ý trước khi lựa chọn bất kỳ loại đồ ăn vặt nào. Bạn nên đọc cẩn thận những thông tin trên nhãn dán dinh dưỡng, bao gồm lượng chất béo, chất béo bão hòa, đường, muối và hàm lượng calo có trong loại thực phẩm đó.

Lựa chọn đồ ăn nhẹ lành mạnh: Bạn có thể thay thế những món đồ ăn vặt chứa nhiều muối, đường hay chất béo bão hòa, chẳng hạn như bánh quy hoặc bánh kẹo, bằng những loại đồ ăn nhẹ lành mạnh hơn như bỏng ngô không thêm đường, hoặc các loại hạt không ướp muối. Tốt nhất, bạn nên tự chế biến những món đồ ăn vặt này ngay tại nhà để đảm bảo mức độ dinh dưỡng lành mạnh của chúng.

Kiểm soát khẩu phần ăn: Để duy trì một chế độ dinh dưỡng vừa cân bằng vừa lành mạnh đối với sức khỏe, bạn nên cân nhắc khẩu phần bữa ăn nhẹ của mình, đặc biệt nếu nó cung cấp nhiều chất béo bão hòa, đường và muối. Bên cạnh đó bạn không nên ăn uống vô tội vạ theo cảm xúc cá nhân hay ăn quá nhiều đồ ăn một lúc.

Theo dõi số lượng bữa ăn nhẹ: Bạn nên cố gắng theo dõi số lần bạn ăn vặt trong ngày, bao gồm bạn ăn những gì và ăn khi nào. Bạn không nên ăn quá 3 bữa ăn nhẹ trong một ngày.

Lập kế hoạch: Nếu bạn dự định sẽ ăn một bữa ăn nhẹ vào giữa buổi sáng hoặc giữa buổi chiều để xua tan cơn đói của mình thì việc lập kế hoạch trước có thể giúp bạn lựa chọn những món ăn nhẹ lành mạnh hơn, từ đó đem lại sự cân bằng cho tổng thể chế độ ăn uống của bạn.

Tránh mua đồ ăn vặt khi đói: Cơn đói có thể khiến bạn bị phân tâm và lựa chọn đồ ăn nhẹ kém lành mạnh hơn. Vì vậy, bạn nên lên một danh sách cụ thể về những món ăn nhẹ lành mạnh mà bạn muốn mua để giúp bạn lựa chọn dễ dàng hơn khi đến cửa hàng.

TS (biên soạn) (Theo suckhoedoisong.vn)