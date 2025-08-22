Lừa đảo chiếm đoạt 4,8 tỷ đồng, cựu Giám đốc Sở Xây dựng lĩnh án 12 năm tù

Ngày 22/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ (Cơ sở 3) đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Hồng Quang (SN 1969), nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ; chỗ ở tại khu đô thị Văn Khê, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Thẩm phán Nguyễn Kim Trường, Chủ tọa phiên tòa đọc Quyết định đưa vụ án ra xét xử

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 4/2022, bà Lê Thị Hiền Lương cùng anh trai gặp Trần Hồng Quang tại Hà Nội. Trong cuộc trò chuyện, bà Lương cho biết Công ty nơi bà làm Giám đốc có một nhân viên bị cơ quan chức năng điều tra về hành vi vi phạm quy định đấu thầu. Lo ngại trách nhiệm liên đới, bà Lương bày tỏ sự lo lắng nếu vụ việc ảnh hưởng đến uy tín và bản thân mình. Nắm bắt tâm lý này, Trần Hồng Quang cho biết bản thân có nhiều mối quan hệ quen biết, có thể tác động để bà Lương không bị liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty của bà. Tin tưởng vào những lời nói của Quang, bà Lương cùng anh trai đã nhờ Quang “giúp đỡ”.

Lợi dụng sự tin tưởng của bà Lương, từ tháng 7/2022 đến tháng 01/2023, Trần Hồng Quang nhiều lần đưa ra thông tin gian dối để bà Lương nhiều lần chuyển khoản với tổng cộng số tiền 4.820.000.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Trần Hồng Quang không thực hiện bất kỳ sự tác động nào như đã hứa hẹn, mà sử dụng toàn bộ số tiền này cho mục đích chi tiêu cá nhân.

Bị cáo Trần Hồng Quang bị truy tố ra trước tòa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

- Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 4,82 tỷ đồng, bị cáo Trần Hồng Quang bị TAND tỉnh Phú Thọ tuyên phạt 12 năm tù

Khi phát hiện sự việc, bà Lương nhiều lần nhắn tin, gọi điện và trực tiếp gặp để yêu cầu Quang hoàn trả số tiền đã đưa. Tuy nhiên, bị cáo né tránh, không trả lại.

Căn cứ vào kết quả điều tra, cơ quan tố tụng xác định hành vi của Trần Hồng Quang đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước khi mở phiên tòa, gia đình bị cáo đã tự nguyện hoàn trả cho phía bị hại số tiền 1 tỷ đồng nhằm khắc phục một phần hậu quả.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Hồng Quang mức án 12 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, buộc bị cáo có trách nhiệm bồi hoàn số tiền còn lại cho bị hại theo quy định pháp luật.

Trong quá trình công tác bị cáo Trần Hồng Quang từng giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình (trước khi sáp nhập) trước khi được nghỉ hưu.

Mạnh Hùng