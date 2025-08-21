Lumi Smart Factory tiên phong đổi mới sáng tạo và phát triển

Quyết tâm theo đuổi sứ mệnh trở thành thương hiệu tự hào của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất thiết bị IoT, đến nay, Lumi Smart Factory - nhà máy sản xuất thiết bị IoT/Smarthome của Công ty cổ phần Lumi Việt Nam không chỉ khẳng định thương hiệu Việt trên trường quốc tế mà còn là một hình mẫu về tinh thần khởi nghiệp của doanh nghiệp trẻ Việt Nam.

Lumi Smart Factory không chỉ sản xuất sản phẩm phục vụ nhu cầu trong nước mà còn hướng tới xuất khẩu, cung cấp dịch vụ ODM, OEM, EMS cho nhiều đối tác quốc tế.

Từ nhiệt huyết của những kỹ sư trẻ ngành tự động hóa Trường đại học Bách khoa Hà Nội, năm 2012, Công ty cổ phần Lumi Việt Nam được thành lập, chuyên cung cấp các thiết bị, giải pháp cho Smart Home (nhà thông minh). Vượt qua nhiều gian khó, luôn tự chủ trong nghiên cứu, phát triển sản phẩm, năm 2020, Lumi đã trở thành doanh nghiệp Smart Home duy nhất được Bộ khoa học và Công nghệ trao Chứng nhận Doanh nghiêp khoa học và Công nghệ. Chứng nhận này không chỉ giúp Lumi khẳng định thương hiệu trên thị trường mà còn là đòn bẩy để doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, phát triển những sản phẩm công nghệ cao mang thương hiệu “Made in Việt Nam”.

Bước ngoặt quan trọng đến vào năm 2020, khi Lumi được Bộ Khoa học và Công nghệ trao chứng nhận Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ. Đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp mà còn trở thành đòn bẩy giúp Lumi tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu, phát triển những sản phẩm công nghệ cao mang thương hiệu Việt. Hai năm liên tiếp (2020 - 2021), Lumi giành giải thưởng Tech Awards cho hạng mục “Nhà thông minh Việt xuất sắc”, đồng thời được vinh danh trong Top 10 doanh nghiệp A-IoT Việt Nam, sản phẩm lọt giải thưởng Công nghiệp 4.0. Những thành tựu này góp phần nâng tầm thương hiệu Việt trong lĩnh vực công nghệ, vốn từ lâu bị chi phối bởi các “ông lớn” quốc tế.

Khẳng định chỗ đứng trên thị trường, Lumi tiếp tục bứt phá với việc khánh thành Lumi Smart Factory tại Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc vào tháng 4/2024. Đây là nhà máy sản xuất IoT- Smarthome “Made in Vietnam” đầu tiên, được đầu tư đồng bộ với quy mô 6.000m2, trang bị dây chuyền sản xuất hiện đại hàng đầu, bao gồm hệ thống SMT, DIP, máy kiểm tra 3D tự động của Yamaha (Nhật Bản), lò hàn và vật tư nhập khẩu từ Mỹ, Nhật, Hàn Quốc. Với công suất thiết kế hàng năm lên tới hàng triệu thiết bị, Lumi Smart Factory không chỉ sản xuất sản phẩm phục vụ nhu cầu trong nước mà còn hướng tới xuất khẩu, cung cấp dịch vụ ODM, OEM, EMS cho nhiều đối tác quốc tế.

Với mong muốn đem đến giá trị thiết thực, lâu dài cho người tiêu dùng, Lumi Smart Factory đã đầu tư, lắp đặt các dây chuyền sản xuất thiết bị điện tử hàng đầu Việt Nam, theo tiêu chuẩn quốc tế như dây chuyền sản xuất SMT, DIP, máy gắp linh kiện, máy kiểm tra 3D tự động của Yamaha - thương hiệu top đầu Nhật Bản; lò hàn chất lượng cao và các vật tư, thiết bị phụ trợ khác nhập khẩu của Mỹ, Nhật, Hàn...

Với tổng vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng, Lumi Smart Factory là nhà máy sản xuất thiết bị điện tử hàng đầu Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế.

Các sản phẩm tại nhà máy, từ mạch PCBA (lắp ráp bo mạch in ) đến sản phẩm IoT/smarthome hoàn thiện đều đảm bảo độ chính xác, tin cậy, hoạt động ổn định và thẩm mỹ tốt nhất. Với công suất thiết kế hằng năm lên đến 1 triệu thiết bị smart home; 500 nghìn thiết bị smart lighting và hàng triệu thiết bị IoT khác, Lumi Smart Factory không chỉ sản xuất các thiết bị smarthome, thiết bị lighting cho Lumi Việt Nam mà còn sản xuất thiết bị IoT công nghệ cao, cung cấp dịch vụ ODM, OEM, EMS cho đối tác trong nước và quốc tế. Đây được coi là bệ phóng mạnh mẽ, tạo nền tảng vững chắc, thúc đẩy quá trình Lumi nghiên cứu, phát triển và sản xuất sản phẩm công nghệ cao. Kết quả, năm 2024, Lumi Smart Factory đã sản xuất hàng loạt sản phẩm mới như: Nâng cấp hệ sinh thái Lumi Smarthome với công tắc thông minh Luto, ổ cắm Luso, màn hình đa nhiệm Wallpad và khóa thông minh Lumi; mở rộng ngành hàng Lumi IoT với hàng loạt sản phẩm gồm: Công tắc cửa cuốn wifi, công tắc bình nóng lạnh wifi, ổ cắm wifi, aptomat thông minh wifi; tiếp tục nâng cấp và bổ sung các bộ sưu tập Lumi Lighting với đèn ray nam châm. Đặc biệt, chỉ sau 8 tháng đi vào hoạt động, Lumi Smart Factory đã đón hơn 20 đoàn Factory Tour, tiếp đón hơn 600 khách tham quan với mục tiêu đem đến cho quý đối tác, nhà phân phối và khách hàng cơ hội tham quan toàn bộ nhà máy, tìm hiểu chuyên sâu về quy trình sản xuất chuyên nghiệp, hệ thống dây chuyền máy móc SMT, DIP hiện đại bậc nhất và đội ngũ nhân sự chuyên môn cao đồng thời, mong muốn minh bạch hóa quy trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm và sản xuất, test kiểm, đánh giá thiết bị, khẳng định cam kết luôn đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu của doanh nghiệp.

Giám đốc Lumi Smart Factory, ông Đàm Đắc Quang khẳng định: Sở hữu năng lực nội tại về nghiên cứu, phát triển công nghệ lõi, Lumi Smart Factory hướng đến mở rộng thị trường IoT đầy tiềm năng, đồng thời, khẳng định quyết tâm, sự đầu tư nghiêm túc của doanh nghiệp công nghệ “Make in Vietnam”. Doanh nghiệp đang xuất khẩu sản phẩm đến 8 quốc gia trên thế giới; 12 dự án bất động sản cao cấp tại Việt Nam lắp đặt giải pháp Smarthome của công ty; 150 nghìn khách hàng lắp đặt, sử dụng thiết bị Smarthome với 150 nhà phân phối sản phẩm trên toàn quốc.

Hiện thực hóa giấc mơ ghi dấu Việt Nam trên bản đồ IoT thế giới, trở thành thương hiệu tự hào của Việt Nam, Lumi tiếp tục kiên định với sứ mệnh đem đến không gian sống tiện nghi cho các ngôi nhà Việt, với đa dạng công trình từ nhà phố, biệt thự, chung cư... Tập trung xây dựng, phát triển hệ thống kênh phân phối, đại lý trên khắp các tỉnh, thành phố cả nước, từ đó sẵn sàng hỗ trợ nhanh nhất, hiệu quả nhất cho khách hàng. Chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực kỹ thuật - marketing - sales cho nhân sự kênh phân phối.

Văn Cường