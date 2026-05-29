Lung linh đêm hội bên dòng Đà Giang

Sông Đà từ lâu không chỉ là dòng chảy của phù sa, nguồn nước và thủy điện mà còn là dòng chảy văn hóa, tâm linh gắn bó mật thiết với đời sống của cư dân hai bên bờ. Với người dân Hòa Bình, dòng sông ấy như “dòng sông mẹ”, bồi đắp, chở che và nuôi dưỡng biết bao thế hệ. Tiếp nối mạch nguồn di sản ấy, vừa qua, UBND phường Hòa Bình đã tổ chức Lễ cầu ngư, thả hoa đăng năm 2026 tại khu vực vườn hoa phố đi bộ đường Đà Giang. Lễ hội đã thu hút hàng vạn người dân và du khách thập phương đổ về tham quan, trải nghiệm.

Điểm nhấn mở màn cho chuỗi hoạt động là màn trình diễn cano hơi nước đặc sắc của Câu lạc bộ Thể thao dưới nước hồ Hòa Bình. Tiền thân là Đội Cứu hộ đường thủy PVC do anh Vũ Minh Hùng thành lập năm 2020, câu lạc bộ không chỉ mang đến những pha lướt sóng kỹ thuật đẹp mắt mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn về tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng trong thiên tai, bão lũ.

Màn trình diễn cano hơi nước của Câu lạc bộ Thể thao dưới nước hồ Hòa Bình

Nghệ nhân Nhân dân Bùi Văn Minh - thầy mo chủ trì lễ cúng chia sẻ: "Nghi lễ cầu ngư trên sông Đà là dịp để tạ ơn dòng sông mẹ. Khi cất lên những bài mo cổ hòa cùng tiếng chiêng vang vọng, chúng tôi gửi gắm vào đó khát vọng bình an của cả cộng đồng. Nhìn thấy du khách thành kính lắng nghe, những người giữ lửa di sản như chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào vì văn hóa Mo Mường đang có sức sống mãnh liệt".

Nghệ nhân Nhân dân Bùi Văn Minh - thầy mo chủ trì lễ cúng Lễ cầu ngư.

Các thầy mo thực hành nghi lễ cúng tại Lễ cầu ngư.

Thả cá phóng sinh.

Khi hoàng hôn buông xuống, không gian lễ hội chuyển dần sang sắc màu tâm linh huyền ảo. Năm nay, di sản Mo Mường được tôn vinh đậm nét qua nghi lễ khai lễ cầu ngư, thả cá phóng sinh và tế lễ truyền thống diễn ra trang nghiêm trong âm vang cồng chiêng, thể hiện ước vọng về cuộc sống bình yên, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Trong khuôn khổ lễ hội, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Mạch nguồn di sản” đã mang đến cho người xem một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc. Các tiết mục diễn xướng hát văn giá Chúa Thác Bờ, múa “Kỳ tích sông Đà” kết hợp âm thanh, ánh sáng hiện đại đã tái hiện sinh động hành trình lịch sử, văn hóa của vùng đất bên dòng Đà Giang.

Ấn tượng hơn cả là hình ảnh hơn 200 nghệ nhân cồng chiêng đứng nối dài từ đường An Dương Vương xuống tận bờ sông, đồng loạt hòa tấu những thanh âm trầm hùng, vang vọng chất sử thi của núi rừng Tây Bắc.

Khoảnh khắc xúc động nhất là khi hàng nghìn ngọn hoa đăng được Ban tổ chức phát miễn phí để người dân và du khách cùng thắp sáng, thả xuống dòng sông.

Không chỉ hấp dẫn bởi giá trị văn hóa, tâm linh, lễ hội còn cho thấy sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức và quản lý. Để bảo đảm chương trình diễn ra an toàn, UBND phường Hòa Bình đã chủ động phối hợp với Công ty Thủy điện Hòa Bình điều tiết dòng chảy, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, đồng thời triển khai phương án phân luồng giao thông từ xa hiệu quả.

Đặc biệt, yếu tố “du lịch xanh” được Ban tổ chức chú trọng. Ngay sau khi lễ hội kết thúc, các thuyền máy nhanh chóng thu gom toàn bộ xác hoa đăng trên tuyến sông, trả lại cảnh quan sạch đẹp cho dòng Đà Giang. Sự chuyên nghiệp, văn minh ấy đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng du khách.

Người dân và du khách cảm nhận không gian phố đi bộ bên sông Đà.

Chị Nguyễn Thị Thảo, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Tôi thực sự choáng ngợp trước quy mô và sự linh thiêng của lễ hội. Mọi hoạt động đều được tổ chức bài bản, văn minh, an toàn. Đây là một trải nghiệm rất đáng nhớ và tôi chắc chắn sẽ quay trở lại”.

Từ hiệu ứng tích cực của lễ hội có thể thấy, phường Hòa Bình đang sở hữu tiềm năng lớn để phát triển du lịch nhờ sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, lịch sử và hạ tầng hiện đại. Du khách đến đây không chỉ tham gia lễ hội mà còn có thể kết nối tham quan nhiều điểm đến hấp dẫn như công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình với Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đồi Ông Tượng, Nhà truyền thống lưu giữ bức thư thế kỷ gửi thế hệ mai sau; Di tích lịch sử quốc gia Nhà tù Hòa Bình; trải nghiệm ẩm thực dân tộc Mường tại phố đi bộ Đà Giang hay khám phá vẻ đẹp lòng hồ Hòa Bình từ các cảng du lịch trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Hữu Luyện - Chủ tịch UBND phường Hòa Bình khẳng định: “Lễ cầu ngư và thả hoa đăng không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là nhịp cầu kết nối di sản. Thông qua việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, địa phương hướng tới tạo bước đột phá trong phát triển du lịch, từng bước khẳng định vị thế của đô thị bên dòng sông Đà”.

Hồng Duyên