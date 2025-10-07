Lý do người bệnh gout cần hạn chế các loại đậu giàu purin

Đậu chứa purine có thể làm tăng acid uric trong cơ thể. Tìm hiểu các loại đậu cần hạn chế và cách sử dụng an toàn cho người bị gout.

Việc kiểm soát nồng độ acid uric cao là điều cần thiết đối với những người bệnh gout, một loại viêm khớp do sự tích tụ tinh thể acid uric trong khớp.

Một trong những yếu tố chính trong chế độ ăn uống ảnh hưởng đến nồng độ acid uric là lượng purine, một chất tự nhiên có trong một số loại đậu. Mặc dù các loại đậu thường được coi là tốt cho sức khỏe nhưng một số loại đậu có thể góp phần làm tăng nồng độ acid uric, khiến chúng trở thành mối lo ngại đối với những người bệnh gout hoặc tăng acid uric máu.

1. Các loại đậu có thể làm ảnh hưởng đến người bệnh gout

Đậu Hà Lan là một trong những loại đậu có thể làm ảnh hưởng đến người bị acid uric.

Đối với người bị tăng acid uric hoặc bệnh gout, việc tiêu thụ các loại đậu như đậu lăng, đậu gà, đậu Hà Lan xanh, đậu nành và các chế phẩm từ đậu nành cần được lưu ý. Mặc dù các loại đậu này chứa hàm lượng purine ở mức vừa phải - thấp hơn nhiều so với thịt đỏ hay nội tạng động vật - nhưng khi cơ thể phân hủy purin, chúng sẽ tạo ra acid uric. Đối với người khỏe mạnh, quá trình này không gây ra vấn đề. Tuy nhiên, với những người mắc các bệnh rối loạn chuyển hóa acid uric, việc ăn nhiều các loại đậu này có thể làm tình trạng bệnh trở nên tồi tệ hơn.

Hơn nữa, vấn đề không nằm ở việc loại bỏ hoàn toàn các loại đậu, mà là ở khẩu phần và tần suất sử dụng. Việc thỉnh thoảng ăn một khẩu phần nhỏ có thể không gây ra triệu chứng nhưng tiêu thụ các loại đậu giàu purin hàng ngày dễ làm tăng đáng kể lượng acid uric trong cơ thể.

Do đó, điều độ là yếu tố quan trọng, đặc biệt với những loại đậu như đậu mắt đen và các chế phẩm từ đậu nành, vì chúng có thể khó tiêu hóa, làm trầm trọng thêm các triệu chứng trong đợt bùng phát bệnh gout.

Các loại đậu này cũng gây đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu do hàm lượng chất xơ và oligosaccharide cao. Đối với những người có nồng độ acid uric cao, tình trạng căng thẳng tiêu hóa này có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng chuyển hóa tổng thể và chức năng thận, khiến cơ thể khó đào thải acid uric hiệu quả. Điều này có thể làm tăng nguy cơ lắng đọng tinh thể trong khớp, dẫn đến đau và viêm.

2. Cách ăn đậu để kiểm soát tình trạng acid uric

Những người cần kiểm soát nồng độ acid uric không cần phải loại bỏ hoàn toàn chúng khỏi chế độ ăn mà vẫn có thể ăn đậu một cách điều độ, không ăn quá nhiều và thường xuyên. Để giảm hàm lượng purine trong đậu, hãy áp dụng những cách chế biến thông minh:

Ngâm đậu trong nước vài giờ hoặc qua đêm trước khi nấu.

Luộc đậu thật kỹ và bỏ nước luộc đầu tiên đi.

Ngoài ra, nên kết hợp đậu với các thực phẩm khác để cân bằng. Hãy ăn đậu kèm với các loại rau xanh và hoa quả có tính kiềm cao, điều này sẽ giúp trung hòa acid uric và hỗ trợ cơ thể tốt hơn.

Bên cạnh đó, có thể chuyển sang sử dụng các nguồn protein thực vật có tính kiềm cao hơn như hạt quinoa hoặc các sản phẩm từ sữa ít béo. Những thực phẩm này sẽ giúp cân bằng nồng độ acid uric mà không làm ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng. Tốt nhất, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ điều trị hoặc chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn một chế độ ăn uống phù hợp với tình trạng acid uric của mình.

