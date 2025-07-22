Ly Mây và hành trình mang vật liệu decor Việt đến các công trình nội thất bền vững tại Phú Thọ

Ngành du lịch tại Việt Nam đang trên đà phát triển với đa dạng loại hình, trong đó tỉnh Phú Thọ được xem là vùng đất giàu tiềm năng khi hội tụ đầy đủ các yếu tố: vị trí giao thông thuận lợi, hệ sinh thái phong phú, bản sắc văn hóa độc đáo và đặc biệt là hệ thống điểm đến du lịch trải dài từ rừng đến hồ, từ di sản đến nghỉ dưỡng.

Từ đồi chè Long Cốc, vườn quốc gia Xuân Sơn, Tam Đảo, suối khoáng Kim Bôi đến các khu nghỉ dưỡng bên hồ Đại Lải, Thung Nai – vùng đất này ngày càng thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, từ đó cũng hình thành nên nhiều dự án nghỉ dưỡng theo hướng hòa mình với thiên nhiên. Ly Mây - thương hiệu tiên phong trong việc mang vật liệu decor xanh vào trong thiết kế hiện tại, giúp tôn vinh vẻ đẹp thiết kế hiện đại nhưng vẫn giữ gìn nét đẹp mộc mạc từ nguyên liệu thô sơ.

Khu nghỉ dưỡng sinh thái Phú Thọ sẽ là tiềm năng lớn cho mảng decor xanh

Sở hữu hệ sinh thái màu nhiệm đa tầng gồm: núi non, rừng nguyên sinh, hồ tự nhiên, suối nước nóng, đồi chè và thung lũng, Phú Thọ sau khi sáp nhập trở thành điểm đến lý tưởng cho ngành du lịch sinh thái, sự kiện tìm hiểu văn hoá và chữa lành tinh thần.

Với nhiều địa điểm nổi bật như đồi chè Long Cốc, đền Hùng, Suối khoáng Kim Bôi, Vườn quốc gia Xuân Sơn,...đã tạo nên nhu cầu cao trong ngành thiết kế nội thất tại các dự án resort, khách hàng, nhà hàng.... mang tính bản địa - gần gũi thiên nhiên - thân thiện với môi trường.

Vườn quốc gia Xuân Sơn là địa điểm du lịch nổi tiếng tại Phú Thọ.

Nhưng giữa vô vàn sự lựa chọn, khách du lịch lại luôn tìm kiếm những không gian có lối sống xanh, gần gũi thiên nhiên giúp chữa lành tinh thần sau những ngày làm việc hối hả tại nơi đông đúc thành thị. Hiểu rõ điều đó, các chủ đầu tư đã tìm kiếm đến vật liệu decor từ các sợi tự nhiên như sợi đay, vỏ chuối, mây, tre, gai dầu,... ứng dụng vào thiết kế kiến trúc để phục vụ nhu cầu sống của khách hàng, đồng thời bảo vệ môi trường, theo lối sống phát triển bền vững.

Ứng dụng vật liệu từ sợi tự nhiên tạo nên các công trình nội thất bền vững

Với định hướng phát triển vật liệu xanh, Ly Mây mang đến đa dạng dòng sản phẩm là giấy và vải dán tường từ sợi tự nhiên. Sản phẩm có vẻ đẹp thô mộc, tự nhiên được sản xuất từ nguyên liệu bản địa - phù hợp với tinh thần sống xanh, đề cao giá trị bền vững.

Vật liệu này được ứng dụng phổ biến trong các công trình nội thất như nhà hàng, khách sạn, resort, không gian cộng đồng,... đặc biệt trong các dự án mang dấu ấn bản địa hoặc khu nghỉ dưỡng du lịch sinh thái.

Vải bố của Ly Mây kết hợp cùng đồ nội thất.

Lời chia sẻ chân thật từ Chủ đầu tư và kiến trúc sư tại Phú Thọ:

“Tại khu nghỉ dưỡng bên hồ, việc chọn vật liệu nội thất vừa bền vừa hài hoà với thiên nhiên là rất quan trọng. Sản phẩm vải dán tường Ly Mây giúp không gian nghỉ dưỡng có chiều sâu, khác biệt và dễ bảo trì.” – KTS. Phan Trường Hải, giám sát thiết kế resort Thung Nai Retreat

“Tôi sử dụng vải dán tường của Ly Mây cho không gian nhà sách tại Phú Thọ. Vật liệu sợi tự nhiên không chỉ tạo cảm giác gần gũi mà còn khiến khách ghé thăm cảm thấy thư giãn, dễ chịu trong từng góc nhỏ.” – Anh Đặng Văn Minh, chủ không gian văn hóa đọc Cỏ Non

Sự kết hợp giữa văn hoá bản địa cùng phát triển du lịch theo xu hướng đã đưa sản phẩm Việt xuất hiện trong nhiều công trình hiện đại, nâng tầm thẩm mỹ nhưng vẫn giữ nét đẹp văn hoá truyền thống.

Tại sao nên chọn Ly Mây - thương hiệu Việt với vật liệu decor xanh bền vững?

Vật liệu decor xanh không chỉ là sản phẩm theo xu hướng, mà còn là tiêu chuẩn mới trong thiết kế nội thất nghỉ dưỡng. Với sứ mệnh lan tỏa lối sống bền vững, Ly Mây mang đến thị trường dòng sản phẩm decor xanh với vật liệu hoàn toàn 100% tự nhiên, tạo không gian trong lành, an toàn sức khỏe con người và thân thiện với môi trường.

Các sản phẩm từ sợi tự nhiên có tuổi thọ cao bền bỉ, thích nghi tốt với điều kiện thời tiết tại Việt Nam. Tuy là sản phẩm tự nhiên nhưng mẫu mã cũng rất đa dạng, màu sắc trung tính phù hợp với nhiều phong cách thiết kế từ truyền thống đến hiện đại.

Vật liệu từ sợi tự nhiên ứng dụng rộng rãi trong công trình nghỉ dưỡng.

Bên cạnh sản phẩm chất lượng, Ly Mây còn cung cấp đến khách hàng dịch vụ tối ưu.

- Đội ngũ tư vấn sẵn sàng hỗ trợ 24/7, đưa ra đề xuất phù hợp với từng nhu cầu của khách hàng.

- Đội thi công công trình có tay nghề cao, thông tin minh bạch rõ ràng để khách hàng có thể yên tâm về sản phẩm.

- Có hỗ trợ giao hàng, thi công toàn quốc.

Ly Mây - thương hiệu Việt đưa vật liệu decor xanh vào từng không gian để tạo nên những công trình nghỉ dưỡng mang vẻ đẹp thiên nhiên nhưng vẫn đề cao bảo vệ môi trường, lối sống bền vững.

