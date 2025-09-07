Mai Châu quyết tâm xây dựng địa bàn “xã không ma túy”

Trong bối cảnh tệ nạn ma túy vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “xã, xóm, tiểu khu, khu dân cư không ma túy”. Đây không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm về an ninh trật tự, mà còn là quyết tâm chính trị của cả hệ thống chính quyền cơ sở đối với công tác bài trừ ma túy ra khỏi cộng đồng.

Theo kết quả rà soát mới nhất, sau khi sáp nhập, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp toàn xã Mai Châu hiện có 12 người nghiện ma túy đã được lập hồ sơ quản lý. Trong đó, 9 người đang tham gia điều trị cai nghiện bằng thuốc thay thế methadone. Cùng với đó, toàn xã có 6/37 xóm, tiểu khu, tổ dân phố (TDP) trên địa bàn xã không có ma túy, gồm: Thung Đẹt, Chiềng An, Noong Luông, Nà Mo, Xăm Pà, Phiêng Xa. Đây là những “điểm sáng” khẳng định tính khả thi của mục tiêu xây dựng cộng đồng trong sạch, an toàn, không có tệ nạn ma túy của địa phương.

Thượng tá Hà Tiến Dũng - Trưởng Công an xã Mai Châu quán triệt nhiệm vụ xây dựng địa bàn không có ma túy tới các tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT cơ sở

Theo đồng chí Hà Trung Thảo - Chủ tịch UBND xã Mai Châu thì: Để thực hiện mục tiêu xây dựng “xã không có ma túy”, UBND xã Mai Châu đã ban hành 2 kế hoạch trọng điểm: “Cao điểm thực hiện mục tiêu 20% xã, phường không ma túy năm 2025” và “Xây dựng xã, xóm, tiểu khu, TDP không ma túy giai đoạn 2025-2030”. Trong đó, nhiệm vụ được đặt ra là giải quyết triệt để tình trạng sót lọt người sử dụng trái phép chất ma túy, đưa 100% người nghiện vào diện quản lý và tiếp cận các biện pháp cai nghiện phù hợp. Đồng thời, tập trung chuyển hóa các địa bàn phức tạp, giữ vững và nhân rộng số xóm, tiểu khu, TDP “không ma túy”.

Công an xã Mai Châu tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật tại các xóm,khu dân cư

Để thực hiện nhiệm vụ này, Thượng tá Hà Tiến Dũng - Trưởng Công an xã Mai Châu nhấn mạnh: với phương châm xuyên suốt mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng, chống ma túy sẽ trở thành nền tảng để Mai Châu thực hiện, xây dựng thành công địa bàn xã không có ma túy. Trên thực tế tại các xóm đã đạt chuẩn “không ma túy” cho thấy, sự tham gia của người dân, các tổ chức đoàn thể chính là chìa khóa để ngăn chặn nguy cơ tệ nạn ma túy xâm nhập vào địa bàn. Như ở Phiêng Xa vốn là một xóm của xã Đồng Tân cũ.

Theo anh Lò Văn Hải - Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở của xóm được biết: Xóm Phiêng Xa là địa bàn nằm dọc theo tuyến quốc lộ 6 có điều kiện giao thông thuận lợi và tiếp giáp với các xóm Bò Liêm của xã Pà Cò và xóm Vắt của xã Mai Châu. Đây đều là những địa bàn có người nghiện ma túy. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của Chi bộ, Ban quản lý xóm, đặc biệt là các gia đình, dòng họ và từ ý thức giữ gìn của mỗi người dân, trong nhiều năm qua Phiêng Xa vẫn luôn giữ vững là một địa bàn “không có ma túy”.

Xã Mai Châu tổ chức cho các xóm, tổ dân phố ký cam kết xây dựng địa bàn không có ma túy

Ông Lò Văn Yết - Trưởng xóm Phiêng Xa cho biết: Trên thực tế trước đây ở xóm cũng từng có người sử dụng ma túy là thanh thiếu niên do chơi bời, đua đòi. Nhưng sau đó đã được tuyên truyền, vận động giáo dục nên đã từ bỏ, không còn sử dụng nữa. Tính từ năm 2024 đến nay trên địa bàn xóm không có người nghiện ma túy, không có người sư dụng trái phép chất ma túy, không có đối tượng, điểm mua bán lẻ trái phép chất ma túy.

Có được kết quả đó là do xóm đã phối hợp với lực lượng Công an xã làm tốt công tác tuyên truyền về tác hại của tệ nạn ma túy. Nhờ đó, mỗi người dân, mỗi gia đình trở thành một nhân tố tích cực trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn ma túy xâm nhập vào gia đình, khu dân cư.

Lực lượng Công an xã thường xuyên tuần tra nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Cũng giống như xóm Phiêng Xa. Các xóm Thung Đẹt, Chiềng An, Noong Luông, Nà Mo, Xăm Pà cũng đã phát huy hiệu quả vai trò của quần chúng trong công tác phòng ngừa tệ nạn ma túy ngay từ địa bàn cơ sở nên đã từng bước đẩy lùi và giữ vững là địa bàn trong sạch, “không có ma túy” trong nhiều năm liền.

Trên cơ sở rút kinh nghiệm từ thực tế công tác xây dựng địa bàn không có ma túy ở các xóm trong toàn xã, lực lượng Công an xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trong đó, tập trung vào việc rà soát, kiểm soát chặt chẽ nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng; kịp thời phát hiện đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện mới. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, xét nghiệm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, khu vực công cộng, khu dân cư tập trung, nhằm phát hiện và quản lý người sử dụng trái phép ma túy.

Đấu tranh, triệt xóa các điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng ma túy; kiên quyết không để tái diễn. Phối hợp với các cơ sở y tế trong điều trị methadone, quản lý người nghiện sau cai, hạn chế tái nghiện. Tuyên truyền sâu rộng trong trường học, gia đình, dòng họ, gắn phong trào “xây dựng đời sống văn hóa” với tiêu chí “không ma túy”. Tổ chức cho các xóm, tiểu khu, tổ dân phố đăng ký cam kết xây dựng đơn vị không ma túy hàng năm. Đối với địa bàn đã “sạch” thì phải kiên quyết giữ vững; với nơi còn phức tạp, phải phấn đấu chuyển hóa, hạ mức độ tệ nạn.

Để thực hiện nhiệm vụ này, MTTQ, Hội CCB, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ... cũng được giao nhiệm vụ tham gia trực tiếp từ quản lý, giúp đỡ người sau cai tái hòa nhập, đến xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến. Công tác khen thưởng, biểu dương cá nhân, tập thể làm tốt cũng được coi trọng để nhân rộng. Nhằm thực hiện quyết tâm vì một cộng đồng an toàn không có ma túy.

Mục tiêu đến cuối năm 2025, xã Mai Châu đạt tối thiểu 20% xóm, tiểu khu, khu dân cư không có ma túy là khả thi nếu toàn xã giữ được sự quyết liệt, đồng lòng. Góp phần vào mục tiêu chung của tỉnh “đẩy lùi ma túy từ cơ sở”.

Mạnh Hùng