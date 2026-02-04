Mang yêu thương về với bản làng

Giữa những dãy núi trùng điệp của vùng cao Tuyên Quang, có những bản làng còn nhiều khó khăn, nơi cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn gắn liền với nương rẫy, núi rừng và những mùa đông giá rét. Ở đó, mỗi tấm áo ấm, mỗi bao gạo, mỗi lời thăm hỏi ân cần đều trở thành nguồn động viên lớn lao, tiếp thêm hơi ấm cho bà con vượt qua gian khó.

Đoàn thiện nguyện trao quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Thôn Pac Hop - Xã Tri Phú - Tỉnh Tuyên Quang

Nà Luông là một thôn vùng cao nằm nép mình bên những triền núi của xã Tri Phú. Cuộc sống nơi đây gắn liền với nương rẫy, ruộng bậc thang và những con đường đèo núi quanh co. Vào mùa mưa, giao thông đi lại khó khăn, mùa đông, sương mù dày đặc, rét đậm, rét hại kéo dài khiến đời sống của bà con thêm phần khó khăn, khắc nghiệt.

Những điều kiện tự nhiên khắc nghiệt ấy khiến cho cuộc sống mưu sinh của người dân nơi đây vốn đã khó khăn lại càng thêm chồng chất. Với bà con dân bản nơi đây cuộc sống gắn với nương rẫy, núi rừng và những mùa đông khắc nghiệt. Trẻ em co ro đến trường trong cái lạnh thấu xương. Người già chống chọi với giá rét trong những căn nhà sàn đơn sơ, trống trải. Chính vì vậy, những phần quà thiết thực như chăn ấm, quần áo, nhu yếu phẩm... không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao đối với bà con ở nơi này.

Thấu hiểu những nỗi nhọc nhằn, khó khăn, thiếu thốn ấy, với tinh thần từ bi - hỷ xả theo lời Phật dạy, các phật tử chùa Thanh Quất, xã Yên Đồng và các thành viên Bếp Từ Tâm, phường Vĩnh Phúc đã cùng nhau chuẩn bị một chuyến đi mang theo không chỉ quà tặng vật chất, mà còn là sự sẻ chia, yêu thương và niềm tin vào những điều tốt đẹp.

Giữa những ngày đông giá rét, chúng tôi cùng đoàn thiện nguyện của Phật tử chùa Thanh Quất trong hành trình “Mang yêu thương về với bản làng” - chuyến đi đầy nghĩa tình tới thôn Nà Luông, xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán Dìu, Sán Chay, Sán Chỉ.

Từ 4h sáng, trong tiết trời giá rét của mùa đông, đoàn xe thiện nguyện đã lăn bánh, chở theo hàng trăm suất quà gồm gạo, nhu yếu phẩm, quần áo ấm, chăn màn và một số đồ dùng thiết yếu. Mỗi phần quà là kết tinh của tấm lòng, là sự chung tay góp sức của tăng ni, phật tử và các nhà hảo tâm. Dù quãng đường xa xôi, nhưng trên mỗi gương mặt trong đoàn đều ánh lên niềm vui của những người đang thực hành hạnh nguyện cho đi, gieo mầm từ bi, gieo hạt thiện lành.

Chia sẻ về ý nghĩa, mục đích của chuyến đi cũng như tinh thần mà nhà chùa và các phật tử gửi gắm trong hành trình “mang yêu thương về với bản làng”, Đại đức Thích Tranh Trí- Trụ trì chùa Thanh Quất cho biết “Thực hành lời Đức Phật dạy, lấy từ bi làm gốc, từ bi không chỉ là lời nói mà phải được thể hiện bằng hành động cụ thể. Vì vậy, chuyến đi này là dịp để các Phật tử chùa Thanh Quất thực hành lời Phật dạy, đem tình thương đến với bà con vùng cao còn khó khăn. Chúng tôi mong rằng, dù quà tặng không lớn, nhưng có thể mang lại niềm vui, sự ấm áp và gieo duyên lành giữa con người với con người”

Sau một chặng đường dài, vượt qua biết bao con đường đèo dốc, 9h sáng, đoàn thiện nguyện đã tới được thôn Nà Luông. Bà con đã đứng chờ từ sáng sớm. Những nụ cười hiền hậu, những cái bắt tay mộc mạc, ánh mắt rạng rỡ của người già, trẻ nhỏ như xua tan đi cái giá lạnh của núi rừng.

Với tinh thần sẻ chia và kết nối yêu thương, các quý Thầy chùa Thanh Quất, xã Yên Đồng cùng tập thể Bếp Từ Tâm, phường Vĩnh Phúc phối hợp tổ chức chương trình trao quà thiện nguyện cho bà con thôn Nà Luông và thôn Pác Bó, xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang.

Tại chương trình, đoàn trao tặng gần 200 suất quà góp phần giúp bà con vơi bớt khó khăn trong sinh hoạt, nhất là trong những ngày đông giá rét; hỗ trợ tiền mặt cho 5 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần động viên các gia đình thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Xúc động trước tấm lòng của đoàn thiện nguyện, ông Đinh Văn Uý – Trưởng ban Mặt trận thôn Nà Luông chia sẻ: “Bà con trong thôn còn nhiều khó khăn, nhất là vào mùa đông. Sự quan tâm của chùa Thanh Quất và các phật tử là nguồn động viên rất lớn, giúp bà con có thêm niềm tin, thêm động lực để vươn lên.”

Đằng sau mỗi chuyến thiện nguyện là sự đóng góp thầm lặng của rất nhiều người. Từ khâu chuẩn bị, vận chuyển cho đến trao quà, mỗi người một việc, không nề hà vất vả. Để những phần quà yêu thương vượt qua hàng trăm cây số đường núi quanh co, dốc cao, không thể thiếu sự đóng góp thầm lặng của những người lái xe thiện nguyện. Họ là những người trực tiếp đưa hàng hóa, mang tấm lòng của phật tử chùa Thanh Quất đến với bà con vùng cao một cách an toàn và kịp thời.

Chia sẻ về hành trình đặc biệt này, anh Tạ Văn Bình - lái xe tham gia đoàn thiện nguyện nói: “Đường lên bản xa và khó đi, nhưng khi nhìn thấy bà con vui mừng nhận quà thì mọi mệt mỏi đều tan biến. Tôi thấy mình thật may mắn khi được góp một phần nhỏ để mang yêu thương đến với mọi người.”

Có lẽ, niềm vui lớn nhất của chuyến đi chính là những nụ cười rạng rỡ của bà con thôn Nà Luông - những con người mộc mạc, chân chất. Niềm xúc động hiện rõ trên gương mặt của người già, trẻ nhỏ khi đón nhận sự quan tâm, động viên kịp thời trong những ngày đông giá rét. Qua ghi nhận của phóng viên, nhiều người dân đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước nghĩa cử đầy nhân ái của nhà chùa và các phật tử. Một người dân thôn Nà Luông chia sẻ:“Chúng tôi vui lắm, rất cảm ơn nhà chùa và các phật tử. Có gạo, có áo ấm, bà con đỡ lo hơn trong mùa đông. Mong rằng sẽ còn nhiều đoàn thiện nguyện đến với bản làng.”

Một chuyến đi khép lại, nhưng dư âm của nó còn đọng mãi. Đó là hơi ấm của tình người, là sự kết nối giữa những tấm lòng nhân ái. Trong cuộc sống còn nhiều bộn bề, những hành động thiện nguyện giản dị ấy chính là minh chứng cho giá trị bền vững của lòng nhân ái, của tinh thần “thương người như thể thương thân”.

“Mang yêu thương về với bản làng” không chỉ là tên gọi của một chuyến đi, mà còn là hành trình lan tỏa lòng từ bi, gieo mầm thiện lành theo lời Phật dạy. Từ những bước chân thầm lặng của các phật tử chùa Thanh Quất và các thành viên Bếp Từ Tâm hơi ấm đã được trao đi, niềm tin được thắp lên giữa núi rừng Nà Luông, xua tan đi giá lạnh của mùa đông.

Mong rằng những hành trình mang yêu thương đến với những mảnh đời còn nhiều gian khó sẽ tiếp tục được lan tỏa, để sự sẻ chia không chỉ dừng lại ở những chuyến đi hay những phần quà ý nghĩa, mà trở thành nguồn động viên bền bỉ, tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho đồng bào ở khắp mọi miền Tổ quốc.

Viên Minh