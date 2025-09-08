Mê mẩn ruộng bậc thang vùng cao Mường Vang

Xã Mường Vang được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Quý Hoà, Tân Lập, Tuân Đạo. Vinh dự được mang tên “Mường Vang” - cái tên thường gọi cho cả vùng huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình (cũ), cũng là một trong 4 vùng Mường lớn của tỉnh, nơi đây hội tụ vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và bề dày truyền thống văn hoá. Đặc biệt, những ngày này, đến với Quý Hoà - “nóc nhà” của vùng, chắc hẳn ai cũng mê mẩn với những thửa ruộng bậc thang xanh mướt đang thì con gái.

Những thửa ruộng bậc thang đang thì con gái giữa núi non kỳ vĩ. Xa xa là núi Mụ với hang động hấp dẫn bên trong và nguồn suối nước nóng quý giá.

Những thửa ruộng bậc thang xếp lớp đẹp mơ màng trong nắng mai giữa vùng quê Mường Vang thanh bình, nơi hầu hết là đồng bào dân tộc Mường sinh sống và kiến tạo nên những di sản.

Điểm xuyết căn nhà nhỏ bình yên giữa thảm xanh ruộng đồng, núi non.

Con đường làng Mường ẩn hiện giữa không gian xanh mát.

Hồ Khả trong xanh, phẳng lặng như tấm gương phản chiếu đồng lúa, núi rừng miền sơn cước. Nơi đây đã được phê duyệt là khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khoáng nóng cao cấp, hứa hẹn là điểm đế hấp dẫn trong trương lai.

Ruộng bậc thang xóm Doi xen kẽ giữa những đồi cây, bản làng, mang trong mình cả câu chuyện về văn hoá trồng lúa nước và tập tục của người Mường bản địa.

Dòng suối Mù mát lành dẫn nước nuôi dưỡng những thửa ruộng xanh ngát.

Ở Đồi Thung - “nóc nhà” Mường Vang, với độ cao trên 1.000m so với mực nước biển, bên cạnh những thửa ruộng xếp lớp là những tảng đá xám hình thù khá lạ mắt. Với vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng, khí hậu mát mẻ, đây cũng là khu vực đã được phê duyệt dự án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí tầm cỡ.

Giữa không gian xanh mát điểm xuyết những loài hoa, quả đồng nội như hoa mua, cà dại... mang đến bức tranh vùng cao sinh động, quyến rũ.

Cẩm Lệ