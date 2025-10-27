Miền Đồi thơ mộng

Miền Đồi, xã Thượng Cốc - một miền đồi gió lộng, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn như nét vẽ mềm trên sườn núi. Mùa vàng trải xuống, sóng lúa đung đưa như lời ru của đất. Trong sương sớm bảng lảng, tiếng chiêng Mường ngân vang đánh thức cả một vùng quê yên bình, nơi con người và thiên nhiên cùng thở chung nhịp sống.

Trong 2 ngày 25 - 26/10, UBND xã Thượng Cốc tổ chức Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2025 với nhiều hoạt động đặc sắc, thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp lúa chín.

Những góc máy lưu giữ khoảnh khắc của Miền Đồi để ai đã từng đi qua đều muốn một lần trở lại, nghe tiếng chiêng gọi mùa, thấy mây trắng trôi qua đỉnh núi, và cảm nhận nhịp sống bình yên đang ngân lên giữa đất trời thơ mộng.

Âm vang chiêng Mường trên những cung ruộng bậc thang của Miền Đồi lộng gió.

Những bông lúa nếp Trứng Khe thơm ngào ngạt.

Đồi Mâm Xôi nơi diễn ra nghi lễ mừng cơm mới - nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống của người Mường.

Từ bao đời nay, người dân Miền Đồi đã canh tác trên ruộng bậc thang. Đó là mồ hôi công sức lao động của biết bao thế hệ người dân nơi đây, bằng sự cần mẫn để kiến tạo nên hơn 400ha ruộng bậc thang trên đồi, núi.

Vẻ đẹp huyền ảo của những bậc thang vàng giữa màu xanh núi rừng và đồi Lè (xóm Vôi Thượng) ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển là điểm đến hấp dẫn du khách trải nghiệm, khám phá.

Khoảnh khắc sương mờ bảng lảng.

Nắng sớm rực rỡ.

Nắng, gió và sóng lúa Miền Đồi.

Các cô gái trong trang phục dân tộc ghi lại khoảnh khắc bên những cung ruộng bậc thang mùa lúa chín.

Hồng Duyên