Miễn thuế đất nông nghiệp - Động lực cho phát triển sản xuất nông nghiệp

Trong bối cảnh nền nông nghiệp đang chuyển mình mạnh mẽ hướng tới sản xuất hàng hóa, Nghị định 292 của Chính phủ được ban hành như một luồng gió mới. Không chỉ đơn thuần là sự hỗ trợ về tài chính, chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp còn là sợi dây kết nối, tiếp thêm động lực để người nông dân, các hợp tác xã và doanh nghiệp tại Phú Thọ mạnh dạn đầu tư, biến “tấc đất” thành “tấc vàng” trên hành trình phát triển bền vững.

Từ những mảnh vườn hồi sinh nhờ “sức nặng” chi phí được trút bỏ

Về xã Liên Châu những ngày này, sắc xanh của các mô hình nông nghiệp công nghệ cao đang trải dài ngút mắt. Đối với những người gắn bó với đồng ruộng, việc Chính phủ tiếp tục kéo dài và mở rộng đối tượng miễn thuế đất nông nghiệp theo Nghị định 292 có hiệu lực từ 1/1/2026 không chỉ là một con số kinh tế, mà là một sự ghi nhận, đồng hành.

Bà Đặng Thị Quyên - Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ TAKA Farm, một đơn vị tiên phong trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại địa phương không giấu nổi niềm vui. Bà Quyên chia sẻ: “Trong cuộc đua khốc liệt của thị trường nông sản hiện nay, chỉ một chút chênh lệch về giá thành cũng quyết định sự sống còn của thương hiệu. Ưu đãi miễn thuế đất nông nghiệp giúp các nhà đầu tư chúng tôi yên tâm hơn rất nhiều. Nhờ giảm được chi phí này, giá trị sản phẩm hữu cơ của TAKA Farm có sức cạnh tranh tốt hơn hẳn, đặc biệt là khi đưa sản phẩm ra so sánh với các đối thủ ngoại nhập. Chúng tôi có thêm nguồn lực để tập trung vào chất lượng, xây dựng thương hiệu nông sản sạch bền vững.

Thực tế cho thấy, nguồn kinh phí tiết kiệm được từ chính sách này đã được người dân nhanh chóng tái đầu tư vào giống mới, mua sắm máy móc, cải tạo đất và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Chính sách đã thực sự trở thành “bàn đạp” để các hộ sản xuất nhỏ lẻ tự tin mở rộng quy mô, hình thành nên những vùng canh tác tập trung, hạn chế tối đa tình trạng bỏ hoang đất đai - một vấn đề nhức nhối tại nhiều vùng nông thôn trước đây.

Nhận diện “điểm chạm” nhân văn trong chính sách mới

Để hiểu rõ hơn về chiều sâu của chính sách, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trường Sơn - Phó phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác (Thuế tỉnh). Theo ông Sơn, Nghị định 292/2025/NĐ-CP không phải là một văn bản đơn lẻ mà là sự tiếp nối mang tính kế thừa và nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước suốt từ năm 2010 đến nay.

Ông Sơn nhấn mạnh: 6 loại đất nông nghiệp “vàng” nằm trong diện được xem xét miễn thuế bao gồm: Đất trồng cây hàng năm (lúa, hoa màu); đất trồng cây lâu năm; đất lâm nghiệp (rừng sản xuất, phòng hộ, đặc dụng); đất nuôi trồng thủy sản; đất chăn nuôi tập trung và đất làm muối. Đặc biệt, thời hạn miễn thuế kéo dài từ 1/1/2026 đến hết 31/12/2030 tạo ra một “khoảng thở” đủ dài để các đơn vị xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn. Nghị định mới phân loại rất rõ 4 nhóm đối tượng được hưởng lợi: Nhóm nghiên cứu: Diện tích đất phục vụ thí điểm, nghiên cứu khoa học kỹ thuật nông nghiệp. Nhóm an sinh: Toàn bộ diện tích đất giao cho hộ nghèo. Nhóm phổ quát: Các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp (đây là nhóm chiếm số lượng đông đảo nhất). Nhóm quy mô: Các tổ chức, doanh nghiệp được Nhà nước giao đất (nhóm chiếm diện tích lớn nhất, thúc đẩy kinh tế quy mô).

Tuy nhiên, ông Sơn cũng đưa ra lời cảnh báo: "Miễn thuế là để khuyến khích sản xuất. Nếu các tổ chức, doanh nghiệp thuê đất nông nghiệp nhưng lại sử dụng sai mục đích, không phục vụ sản xuất nông nghiệp, Nhà nước sẽ thực hiện truy thu 100% thuế và thậm chí thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai 2024".

Để chính sách thực sự “thấm” đến từng thửa ruộng

Để chính sách không chỉ nằm trên giấy, ngành Thuế Phú Thọ đã và đang triển khai những bước đi quyết liệt. Tại Thuế cơ sở 9, không khí làm việc luôn khẩn trương để chuẩn bị cho cột mốc 2026.

Ông Tạ Quang Tuấn - Trưởng Thuế cơ sở 9 cho biết: Đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch đồng bộ, sát với thực tế từng xã, phường. Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền qua loa phát thanh hay tờ rơi, cán bộ thuế còn trực tiếp xuống tận cơ sở, gõ cửa từng hộ dân, đặc biệt là những hộ khó khăn hoặc hạn chế về tiếp cận thông tin để hướng dẫn rà soát hồ sơ.

Ông Tuấn khuyến cáo, để được hưởng chính sách này, người dân và doanh nghiệp cần lưu ý “bốn bước” quan trọng: Thứ nhất, rà soát lại quyền sử dụng đất. Thứ hai, xác nhận tình trạng sử dụng đất đúng mục đích nông nghiệp. Thứ ba, chuẩn bị hồ sơ miễn thuế theo mẫu. Thứ tư, nộp hồ sơ tại UBND cấp xã hoặc các cơ sở thuế trên địa bàn. Hiện, trên địa bàn tỉnh có 16 tuyến cơ sở hỗ trợ trực tiếp.

Có thể khẳng định, chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp là một “món quà” thiết thực, thể hiện sự đồng hành của Chính phủ với người nông dân.

Tại Phú Thọ, với sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan thuế và sự nhạy bén của người sản xuất, Nghị định 292/2025/NĐ-CP hứa hẹn sẽ tạo nên một diện mạo mới cho kinh tế nông thôn: Hiện đại hơn, bền vững hơn và giàu sức cạnh tranh hơn trong kỷ nguyên mới.

Ngọc Thắng