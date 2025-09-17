Minh Đài tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Thực hiện chủ trương dạy học 2 buổi/ngày từ năm học 2025-2026, các trường tiểu học và THCS xã Minh Đài đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp thực tiễn. Dù còn khó khăn về điều kiện và cơ sở vật chất, song với sự chủ động, linh hoạt, các nhà trường từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới GD&ĐT.

Học sinh Trường Tiểu học Minh Đài tham gia hoạt động ngoại khoá về an toàn giao thông

Ngay trong tuần đầu triển khai, các nhà trường tập trung thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên các mặt: Đức, trí, thể, mỹ. Nội dung giáo dục được điều chỉnh theo hướng tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, phát triển năng lực ngoại ngữ, năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lực thẩm mỹ; đẩy mạnh giáo dục STEM/STEAM, thể chất, nghệ thuật, văn hóa đọc, văn hóa học đường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, công bằng trong tiếp cận tri thức. Dù vậy, việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tại Minh Đài vẫn gặp nhiều trở ngại do đặc thù địa hình phức tạp, giao thông hạn chế, nhiều khu dân cư cách xa trường học. Vào mùa mưa lũ, nước dâng cao tại 1 số đập tràn như: Tân Trào, Tân Lập, Tân Thư... gây chia cắt cục bộ, ảnh hưởng việc đến trường. Cơ sở vật chất tại một số trường, điểm trường còn thiếu đồng bộ, thiếu phòng học chức năng, nhà đa năng, nhà ăn, khu bán trú... dẫn đến khó khăn trong tổ chức các hoạt động buổi 2. Vượt lên những khó khăn đó, các nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện thực tế.

Trường THCS Minh Đài hiện có 16 lớp với 625 học sinh, tổ chức dạy học 10 buổi/tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu. Buổi 1 dành cho nội dung chương trình chính khóa; buổi 2 tập trung vào ôn tập, phụ đạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo dục kỹ năng sống, tiếng Anh, STEM và các hoạt động trải nghiệm. Thầy Trần Đức Thọ – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, bắt buộc để triển khai đầy đủ chương trình GDPT 2018. Nhà trường đã rà soát kỹ điều kiện thực tế, xây dựng phương án cụ thể theo từng khối lớp; đồng thời linh hoạt ứng phó với điều kiện thời tiết, địa hình. Với những ngày mưa lũ khiến học sinh không thể đến trường, nhà trường phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để bố trí lịch học bù, bảo đảm quyền lợi học tập cho các em”.

Ở bậc tiểu học, việc dạy học 2 buổi/ngày đã được duy trì nhiều năm qua. Tuy nhiên, năm học này, các trường có sự điều chỉnh nội dung theo hướng thực chất hơn, tăng cường hoạt động trải nghiệm, phát triển năng lực thực hành. Trường Tiểu học Minh Đài tổ chức 9 buổi học/tuần, học sinh được học đầy đủ các môn học theo chương trình và tham gia các hoạt động bổ trợ như thể dục thể thao, nghệ thuật, công dân số, kỹ năng sống. Do chưa có điều kiện tổ chức bán trú, phụ huynh phải đưa đón con em 4 lượt/ngày, ảnh hưởng không nhỏ tới sinh hoạt, sản xuất. Thầy Nguyễn Hồng Thanh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Chúng tôi rất mong được Đảng, Nhà nước quan tâm, đầu tư như: Nhà ăn, khu bán trú để giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh và tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh”.

Trường THCS Minh Đài sắp xếp thời khoá biểu khoa học, góp phần thực hiện tốt dạy học 2 buổi/ngày

Xã Minh Đài hiện có 4 trường tiểu học và 3 trường THCS với 130 lớp, hơn 2.660 học sinh. Các trường đều đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ phòng học/lớp cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, một số điểm trường vẫn còn thiếu phòng chức năng, nhà đa năng. Đội ngũ giáo viên, cán bộ gồm 375 người, trong đó 100% giáo viên mầm non và THCS, 98,97% giáo viên tiểu học đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định. Trong năm học này, xã kiến nghị bổ sung thêm 8 giáo viên và nhân viên để đáp ứng yêu cầu tăng giờ dạy. UBND xã Minh Đài đã ban hành văn bản chỉ đạo các nhà trường rà soát điều kiện hiện có, xây dựng kế hoạch triển khai dạy học 2 buổi/ngày sát với tình hình thực tế, đảm bảo không gây quá tải, phù hợp tâm lý, sức khỏe học sinh. Việc triển khai được công khai, lấy ý kiến phụ huynh trước khi thực hiện để tạo sự đồng thuận cao. Bên cạnh nguồn ngân sách được ưu tiên, xã tích cực huy động các nguồn lực xã hội hóa trên nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Các trường đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; đồng thời tăng cường kỷ cương nền nếp, bảo đảm môi trường giáo dục thân thiện, an toàn... Cùng với triển khai dạy học 2 buổi/ngày, phong trào xây dựng xã hội học tập, khuyến học – khuyến tài trên địa bàn xã tiếp tục được đẩy mạnh. Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cơ sở tích cực tham gia giám sát, phản biện và hỗ trợ các nhà trường. Năm 2025 và 2026, xã Minh Đài có 6 trường nằm trong lộ trình công nhận lại đạt chuẩn quốc gia, đặt ra yêu cầu đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học...

Việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tại xã Minh Đài là bước chuyển căn bản trong tư duy giáo dục, cách thức quản trị nhà trường và tổ chức hoạt động dạy học. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong nhân dân, xã đang từng bước nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng toàn diện, hiện đại và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nguồn nhân lực, phát triển quê hương trong giai đoạn mới.

Anh Thơ